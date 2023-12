“Otra vez en casa”: Cristina Kirchner volvió al Instituto Patria para iniciar una nueva etapa como opositora

Esta tarde, la ex presidenta de la Nación (2007-2015), Cristina Fernández de Kirchner, volvió al Instituto Patria para iniciar una nueva etapa como oposición al gobierno de Javier Milei. “Otra vez en casa”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter). En Tik Tok, la ex vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) compartió el video de su recibimiento entre abrazos y regalos ─chocolates de Rapanuí, vírgenes y libros─ de los miembros de la asociación civil peronista.

Entre los obsequios que la esperaban en su oficina, la ex mandataria mostró a cámara la versión original del discurso que el expresidente Juan Domingo Perón pronunció el Día del Trabajador en el año 1951.

Otra vez en casa ❤️✌🏽 pic.twitter.com/oG96f4Otvo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de diciembre de 2023

Fernández de Kirchner ya había anunciado su regreso a las oficinas del think tank kirchnerista la semana pasada durante su despedida del Senado de la Nación. “No me voy a ningún lado, saben dónde encontrarme. Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras, en el Patria”, había dicho a los empleados de la Cámara Alta tras los rumores de su presunto retiro de la actividad política.

El jueves pasado, la expresidenta participó de su última sesión al frente del Senado para tomar juramento a los legisladores electos y elegir a las nuevas autoridades de la Cámara. El domingo 10 de diciembre, finalmente, se despidió definitivamente del Congreso luego de acompañar en la Asamblea Legislativa a Javier Milei y Victoria Villarruel en su jura como nuevos presidente y vice de la Nación.

El Instituto Patria es una asociación civil plural que busca promover “la reflexión y la construcción del pensamiento para la acción”. Según consigna en su página web, el think tank trabaja sobre cuestiones de justicia social, soberanía económica, derechos humanos, fortalecimiento de la democracia e integración regional en América Latina.

ACM/JJD