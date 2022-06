Chile: arresto nocturno para deudores alimentarios

En Chile, alrededor del 85% de las pensiones alimenticias determinadas por la justicia tienen deudas. Allí, las sanciones para los hombres que no cumplen pueden ir desde la suspensión de la licencia de conducir, la prohibición de salida del país o el arresto nocturno. La última se trata de una medida de quince días durante los cuales el deudor pasa la noche en un centro policial y tiene el día libre para seguir con su trabajo y poder pagar la deuda. Sin embargo, el cumplimiento es escaso.

Paola Vega, socia de la Comisión de Familias e Infancias de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, consideró que se trata de una situación “dramática”. “Es un porcentaje gigante de hombres que no cumplen con esta pensión. Esto lleva aparejado no solo el tema de los alimentos sino también el de la violencia hacia las mujeres madres de sus hijos. Esto significa hacerse cargo de todas las necesidades económicas del niño, además de todo lo que implica la crianza, tiene una doble carga gigantesca. El panorama es bastante desolador, el Poder Ejecutivo y Legislativo se han dado cuenta de esta situación y han ido tomando medidas al respecto”, le dijo la letrada a elDiarioAr.

En cuanto al arresto nocturno por incumplimiento, que consiste en dormir en una dependencia especial entre las ocho de la noche y las seis de la mañana durante quince días, Vega consideró que no cumple con el objetivo. “Es difícil que se cumpla, cuando llegan a buscarlos a su domicilio se niegan o dicen que son otra persona. En caso de que los lleven al recinto policial para informarles, después no se presentan a dormir o van una o dos noches y no cumplen más. Efectivamente no sirve de nada, no se cumple, es muy problemático todo este proceso. Los que lo cumplen es porque creen que de esa manera la deuda les queda en cero o porque prefieren ir a dormir que pagar los alimentos”, explicó.

En noviembre del año pasado, Chile sancionó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que está en proceso de implementación. La normativa crea un banco de datos actualizado para agilizar los pagos y generar sanciones a los deudores. “Se busca que cada vez que estas personas pidan un crédito se les retengan un monto del dinero o se les impida hacer algún trámite. Las instituciones tienen que utilizar este registro y así se busca apresurar el pago de las deudas. Ya no va a ser necesario que las madres lo soliciten en la Justicia sino que el tribunal lo debe ir actualizando de manera automática”, explicó Vega.

Actualmente, las mujeres que inician causas por cumplimiento son patrocinadas por la Corporación de Asistencia Judicial, que es la que lleva adelante la demanda. Sin embargo, el acompañamiento se mantiene hasta que se obtiene el fallo judicial. Ahí comienzan los problemas para muchas mujeres ante los varones que no lo cumplen. “Tienen que hacer causa de cumplimiento y contratar una abogado y eso es difícil. El procedimiento se puede hacer sin necesidad de una representación judicial o a través de la oficina judicial virtual . Eso funciona bien para alguien que sabe manejar una computadora. Sin embargo, para personas de determinadas localidades en las que no hay internet, es difícil. Tambien pasa que al no tener conocimiento legal solicitan en causas que no les corresponden o solicitan cosas que no son. ahí hay problemas”, agregó la abogada.

CDB - MG