Crimen del colectivero: ya son cuatro los detenidos y siguen buscando saber quién disparó

Este viernes detuvieron a un nuevo sospechoso de haber robado el auto que se habría utilizado en el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de colectivos asesinado el lunes en Virrey del Pino, La Matanza.

Berni ofreció disculpas por el operativo de detención de sus agresores: "Si hubo un exceso será castigado"

Se trata del cuarto detenido en la causa y ocurre mientras se aguardan los resultados de las pericias que buscan determinar quién le disparó a la víctima. Además, este viernes declaran el policía que estaba vestido de civil y que habría baleado a uno de los delincuentes, más una testigo clave.

Los detenidos por el crimen del colectivero

Dos de los sospechosos están acusados de participar en el crimen de Barrientos, mientras que los otros dos son apuntados por haber robado el auto Fiat Siena el pasado 25 de marzo a un chofer de Uber.

El nuevo apresado quedó a disposición del fiscal de Homicidios de La Matanza que lleva adelante la investigación, Gastón Duplaá, quien lo interrogará en las próximas horas.

También en relación al robo del Fiat Siena, el fiscal indagó ayer al otro detenido, Fernando González, “alías” Pancho, quien negó todos los cargos que se le imputan, tanto su vinculación con el robo del auto, como conocer a los dos detenidos por el crimen del chofer.

Duplaá mantiene detenidos como presuntos coautores del delito de “homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego” a Alex Gabriel Barone (19) y Gabriel Alejandro Barone (24). También negaron los cargos al ser indagados durante esta semana.

“Los choferes no son violentos. Sí cometieron el error, van a pedir las disculpas”

El abogado del gremio de la UTA, Silvio Piorno, consideró que el operativo en el cual se detuvo a los dos choferes de colectivo por la agresión al ministro de Seguridad Sergio Berni “no fue una circunstancia feliz”, mientras que dijo que cree que no van a haber “más detenciones”.

“Realmente no fue lo conveniente, no fue una circunstancia feliz, a la violencia agregarle más violencia no es bueno”, dijo en diálogo con Antonio Fernández Lorente por La990 y añadió: “Sabemos que la Fiscalía emitió unos exhortos, entiendo que era en el marco de una investigación tal vez no se sabía quién era la persona”.

Piorno manifestó luego: “Seguramente se ha sospechado que podía haber algún infiltrado. Nosotros también sospechamos eso, que en una manifestación totalmente justificada por la muerte de un compañero haya infiltrados suele suceder, nos está pasando seguido”.

“A partir de la orden de la detención que emana de un fiscal, a un juez de provincia y demás, es la fuerza que realiza el procedimiento quien debe hacer una evaluación de a quién va a ir a detener y la forma de hacerlo. Considero que no fue feliz la circunstancia”, expresó.

“Por suerte los choferes están en libertad, la Fiscalía actuó con mucha celeridad con el debido proceso. Anoche pudimos realizar el acto de indagatoria”, aseveró y agregó que la carátula de la causa es “atentado a la autoridad y lesiones leves de la que son víctimas el ministro Berni y algunos Policías de la Ciudad que resultaron lesionados”.

“No creo que haya más detenciones. Una persona se presentó voluntariamente con un abogado, fue notificado y citado parta otro día”, indicó Piorno.

En tanto, contó cómo fue la previa a las detenciones de los trabajadores: “El fiscal se comunicó con el ministro Berni, eso consta en el expediente y él le confirmó que deseaba instar a la acción penal y seguir hasta las últimas consecuencias”.

“Quiero dejar muy en claro que los choferes salen a trabajar con un estrés feroz todos los días. Ayer estuvimos en reunión con el ministro tratando de poner sobre la mesa toda esta cuestión que tiene que ver con la angustia y el estrés a la que están sometidos choferes y pasajeros por la ola de delitos, especialmente en La Matanza”, dijo.

Finalmente, señaló: “Los choferes no son violentos, acá ocurrieron otras cuestiones que se van a dilucidar. Sí cometieron el error y van a pedir las disculpas”.

D’Onofrio: “Los trabajadores reconocieron que había personas que no eran choferes”

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, afirmó hoy que durante una reunión realizada ayer en el Centro de Monitoreo de Puente 12, “los trabajadores reconocieron que había personas que no eran choferes” en la protesta que se realizó por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, llevada a cabo el pasado lunes en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi, en la que fue agredido el titular de la cartera de Seguridad provincial, Sergio Berni.

Además, destacó que “lo más importante” del encuentro fue que “se armó una mesa de trabajo en la que se van a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta” a la problemática de la inseguridad en el servicio de autotransporte público de pasajeros, que será puesta en marcha el próximo lunes, de acuerdo con lo anunciado anoche por el gobernador Axel Kicillof.

“Los trabajadores reconocieron algunas cuestiones y también que había algunas personas que no eran choferes. Eso hizo que se picara mucho más el momento”, señaló el titular de Transporte en declaraciones a El Destape Radio. De esta forma, se refirió el funcionario a las agresiones que recibió Berni durante la protesta en repudio por la muerte de Barrientos, en la cual el funcionario recibió golpes de puño, piedrazos y resultó herido.

D’Onofrio, quien estuvo junto a Berni durante la agresión, sostuvo que ayer “se completó la reunión que quedó trunca el lunes pasado”.

Crimen del colectivero: la investigación

Tras la detención formal de los sospechosos, avalada por la Justicia de Garantías de La Matanza, el representante del Ministerio Público espera los resultados de los estudios de dermotest y de los peritajes de los teléfonos secuestrados para establecer los roles que desempeñaron cada uno de ellos, según informaron fuentes judiciales citadas por Télam.

El crimen del colectivero ocurrió el lunes pasadas las 4.30, cuando dos delincuentes abordaron el colectivo en la parada ubicada en el cruce de Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza.

Bajo amenazas con armas, los ladrones le robaron la mochila a una pasajera y luego dispararon contra el chofer a pesar de que no ofreció resistencia, según contaron testigos.

Luego del crimen, choferes de 86 líneas de colectivos de la zona oeste del conurbano, convocados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), iniciaron una medida de fuerza y realizaron cortes en reclamo de seguridad sobre la ruta 3 y la avenida General Paz, a la altura de Lomas del Mirador.

Fue allí donde el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fue agredido por los choferes, que lo insultaron, apedrearon y golpearon con puños y patadas, por lo que debió ser retirado del lugar por personal de Infantería de la Policía de la Ciudad y asistido en el Hospital Churruca por una fractura de cráneo y hundimiento de la órbita ocular.

NB con información de agencias