Se derrumbó parte de una tribuna de la cancha de Ferro que estaba en construcción: hay heridos leves

Una parte de la tribuna local que se está construyendo en el estadio de Ferro Carril Oeste ubicada en Av Avellaneda 1230 entre Espinosa y Paysandú, se derrumbó durante el mediodía de este miércoles. En el lugar se encontraban trabajando al menos diez obreros, de los cuales seis fueron trasladados por heridas leves. Los Bomberos realizaron una inspección y un conteo del personal de la obra, y confirmaron que no hay personas atrapadas.

Trabajan al menos cuatro ambulancias del SAME, cuatro camiones de bomberos, está la policía, una grúa para remover escombros y distintos móviles policiales que cortaron completamente la Avenida Avellaneda en esa zona. En el estadio se estaban realizando tareas de mantenimiento de gradas al momento que la estructura cedió.

🔴 Se derrumbó parte de la tribuna en construcción de la cancha de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito. El presidente del club reconoció al menos un herido leve pic.twitter.com/P1g6jYw9uE — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 29 de septiembre de 2021

“Hubo un estruendo muy grande y se cayó la parte de atrás de las gradas. Era la última parte de las gradas, que son cuatro o cinco escalones”, declaró en el canal C5N el presidente de club, Daniel Pandolfi.

“Abajo no había nada, evidentemente algunos puntales fallaron. Es la parte final de la parte de abajo. Se había hecho todo. Estamos todos los días monitoreando cómo sigue la obra, pero nunca pensamos que podíamos tener este problema. Lo más importante es que no tuvimos heridos y después averiguaremos qué pasó”, agregó.

El máximo directivo del club de Caballito detalló: “Siempre se iba rellenando de a poco. Hoy se iba a rellenar una parte y eso es lo que evidentemente no estaría bien apuntalado. Vamos a ver lo que pasó. Lo primero que averiguamos era si había algún herido, así nos quedamos tranquilos. Ahora vamos a ver qué pasó. Queremos llevar tranquilidad a los familiares de los empleados”.

“Eran nueve arcos, hicieron ocho y este era el último. Los otros ocho no hubo nunca ningún problema. Evidentemente alguna falla habrá habido”, aclaró Pandolfi. “En un día como hoy el club tiene casi 350 empleados trabajando, pero no en la obra. En la obra había entre diez y once personas”, detalló.

El mandatario del club aseguró que la obra “no tenía plazo de inauguración” y planteó que era una “obra grande” pero aclaró: “En estos momentos básicamente lo que se estaba haciendo era mantenimiento, refacciones y algunos llenados de alguna parte. Nada más”.

#Ferro | Serían cinco personas con heridas leves, algunos más afectados que otros, los trasladados a los hospitales Álvarez y Durand. Nos confirma el jefe del operativo de bomberos que NO HAY GENTE debajo de los escombros. pic.twitter.com/gXfnS60Wa7 — Nico Gianfra (@nicogianfra) 29 de septiembre de 2021

El comunicado oficial del club

"Ante los hechos de público conocimiento, el Club Ferro Carril Oeste informa a su masa societaria y a la opinión pública que en el día de la fecha cedió una parte de la estructura de madera del último módulo a construir de la nueva tribuna Oeste, no teniendo que lamentar heridos de gravedad.

Este hecho sucedió en una zona totalmente aislada de las áreas del club destinadas a las actividades sociales.

La Comisión Directiva del club ya se encuentra realizando todas las investigaciones del caso, para determinar los motivos de lo sucedido y los pasos a seguir".

El sábado Alberto Fernández iba a presenciar un acto en Ferro

El sábado 2 de octubre en el estadio de Ferrocarril Oeste se iba a llevar a cabo desde las 15 el Plenario de las organizaciones sociales con la presencia del presidente Alberto Fernández como principal orador. Este acto quedó suspendido y se pasaría para el otro sábado con lugar a confirmar.

Con la consigna “Por la Unidad y la Victoria”, las organizaciones populares convocaron a un plenario nacional de la militancia de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

NB