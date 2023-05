Día Mundial del Médico de Familia: ¿por qué se celebra el 19 de mayo?

El 19 de mayo es el Día Mundial del Médico de Familia, un homenaje a aquellos especialistas médicos de la familia que les brindan asistencia integral. Esta efeméride, establecida en el año 2010 por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), pretende destacar su importancia y contribución a los sistemas de salud del mundo.

La WONCA (de las siglas en inglés World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) es una organización internacional afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reúne a universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la medicina general o de familia.

En mayo del 2010 en Cancún, México, el Consejo Mundial de la WONCA en su ceremonia de apertura del Congreso Mundial de Medicina Familiar estableció esta fecha. El día mundial se celebró por primera vez en el 2011.

¿Qué es un médico de familia?

El médico de familia es un especialista de la salud que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias. La medicina familiar es una especialidad médica, con una formación científica que tiene una duración de estudios de 3 años. Entre sus principales funciones, se destacan:

Dar atención médica integral al paciente según su perfil de edad, sexo, patología o grupo de riesgo, incluyendo el abordaje de aspectos biológicos, psicológicos, laborales, familiares y sociales de la persona.

Transmitir información de la promoción de salud, el diagnóstico precoz y la prevención de enfermedades, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos.

Asistir y atender a pacientes en centros de salud, en hogares y en la comunidad.

Orientar a las personas acerca de la oportunidad, uso y acceso a los niveles de atención dentro del sistema de salud, de acuerdo a sus necesidades.

Lema 2023: “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”

Todos los años, la WONCA organiza una campaña para celebrar este Día Mundial. Para el 2023, el tema es “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”. Esto es porque los médicos de atención primaria tienen una relación de largo plazo con sus pacientes. No solo tienen en cuenta su bienestar físico, sino también el bienestar emocional, social y psicológico.

LC