Incendio en un edificio de Puerto Madero: cerca de 100 evacuados

Un incendio se desató en el piso 11 de un edificio ubicado en Marta Lynch 551, en el exclusivo barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble cuenta con 30 pisos, lo que activó el Sistema Integrado de Seguridad, movilizando a efectivos de Bomberos de la Ciudad y SAME.

El foco se inició en el edificio ubicado en la calle Marta Lynch 551, entre Aimé Paine y Avenida de los Italianos, en el barrio de Puerto Madero. El informe policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas indica que el siniestro “generó una densa cantidad de humo que dificultó la identificación precisa del foco ígneo”.

“Personal de emergencia se encuentra en el lugar realizando tareas de inspección y control” y cerca de 100 personas debieron ser evacuadas. En este marco hay más de 30 móviles del SAME.

Asimismo, se comunicó que efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito de Bomberos de la Ciudad trabajan para sofocar las llamas y asistir a los residentes. Mientras avanza el operativo en la zona, se aguardan pericias para determinar el origen del incendio.

Hasta el momento informaron que no hay víctimas. Además, la evacuación del edificio se realizo en orden y sin pánico.

En este contexto, 50 personas fueron asistidas, de las cuales 12 estaban bajo control por inhalación de humo y recibían oxígeno, a la vez que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presenciaba el operativo de emergencia.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo en declaraciones a la prensa que tres de los damnificados fueron derivados al Hospital Argerich y negó que haya riesgo de derrumbe.

Por su parte, el ex delantero de River y Estudiantes de La Plata Mariano Pavone, quien residía en el lugar, afirmó: “Vi humo y bajé con mi hijo y mi perro. Por suerte a mi departamento no le pasó nada. Salí con lo puesto”. “Siento angustia por mis vecinos”, agregó el ex futbolista, y señaló: “Por suerte solo fue un susto”.

