Presentarán pedidos de juicio político contra cinco fiscales de Tucumán por el femicidio de Paola Tacacho

Paola Tacacho, de 32 años, salteña radicada en Tucumán, hizo 15 denuncias entre 2015 y 2020 en contra de su acosador. No fueron suficientes para un sector del Poder Judicial tucumano porque en la noche del 30 de octubre de 2020, cinco meses después de la última denuncia, su acosador Mauricio Parada Parejas, también de 32 años, la sorprendió en pleno centro de San Miguel de Tucumán y la asesinó a puñaladas. Al verse rodeado por personas que se acercaron al lugar del crimen, el femicida se clavó el cuchillo en el pecho y se quitó la vida.

Este jueves 17 de febrero, la familia Tacacho confirmó que en una semana, el próximo jueves 24, presentarán ante la Legislatura de Tucumán cinco pedidos de juicio político para la destitución de los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari. "Creemos que existen sobrados elementos para que esto se concrete, todos intervinieron en distintas denuncias", sostuvo a elDiarioAR Daniela Tacacho, prima de Paola y vocera de la familia.

El antecedente inmediato con el que cuentan los Tacacho y en el que sostienen su decisión es la destitución del juez penal Juan Francisco Pisa que ocurrió el 11 de noviembre de 2021, decidido por el Jurado de Enjuiciamiento del parlamento tucumano. El jury consideró que el magistrado incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa. El día del femicidio existía una restricción de acercamiento pero no se controló a Parada Parejas.

Consultada Daniela del porqué de esa fecha para realizar la presentación, señaló que el 24 de febrero del año pasado el gobernador de Tucumán Juan Manzur, en uso de licencia del cargo por haber asumido como Jefe de Gabinete de la Nación, le aceptó la renuncia condicional a Pisa para poder jubilarse. La posterior destitución evitó que Pisa accediera a la jubilación de privilegio. "Ese día fue muy fuerte para toda la familia y no queremos olvidarlo", dijo.

El anuncio de la familia Tacacho de los pedidos de juicios políticos fue acompañado por las referentes Alejandra del Castillo, del Plenario de Mujeres de Tucumán; y Ana Ferreyra, de la Casa de las Mujeres "Norma Nasiff", ambas del Colectivo Ni Una Menos.

Para Del Castillo, "vamos a acompañar con nuestras firmas las presentaciones y también emprenderemos el camino para que se nos escuche. Los cinco fiscales actuaron con el mismo patrón, es decir, no investigar, dictar una medida de restricción que no se controló y luego archivar la denuncia".

Ferreyra, también capacitadora en cuestiones de género del Programa Universitario de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tucumán, reflexionó a elDiarioAR: "¿Cómo puede ser que alguien haya hecho tantas denuncias e igual fuera asesinada? Paola acudió a todos y no fue escuchada. Deben oírnos, deben escucharnos, desde el femicidio de Paola algunas cosas empezaron a cambiar en la Justicia pero es muy lento, sobre todo, en la Policía".

elDiarioAR dialogó con Soledad Deza, la abogada tucumana que se hizo conocida por el "Caso Belén", la joven que fue acusada de haberse practicado un aborto en un baño del hospital donde se encontraba internada. "Acompaño y entiendo el accionar de la familia Tacacho. Por la Convención de Belém do Pará, a la cual adhirió el Estado argentino por la ley 24.632, el Estado se compromete con una obligación de investigar con debida diligencia reforzada las violencias en razón de género. Por eso, estos pedidos de juicio político se inscriben en una rendición de cuentas, si se quiere, acerca de esa obligación del Estado. No es otra cosa que una evaluación sobre qué hizo el Estado o en qué grado ese déficit tuvo que ver con el femicidio de Paola", expresó.

Parada Parejas comenzó con los acosos cuando Paola Tacacho, profesora de inglés y egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, le puso una mala nota mientras era docente en el instituto privado Mark Twain, en la capital tucumana, en el que enseñaba el idioma y él era estudiante. Desde ese momento, de acuerdo a la familia, se obsesionó con ella, la esperaba en la puerta del colegio, la enviaba mensajes por las redes sociales con perfiles falsos, se paraba en la esquina de la cuadra en donde vivía y hasta le tocaba el timbre del departamento en donde residía Paola.

Se espera que el próximo 24 de febrero las presentaciones sean acompañadas por una importante movilización de distintos colectivos hacia la Legislatura tucumana, la misma que se realizó en varias ocasiones durante el año pasado y que acompañó todo el proceso hasta la destitución del ahora ex juez Pisa.

DC