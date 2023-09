Los Renault Sandero y Stepway ahora vienen con caja automática nacional y detalles renovados

La cuarta edición de “My Renault Night”, un evento donde la marca del rombo invita a los clientes a disfrutar de buena gastronomía y música en vivo, fue el marco elegido para presentar los nuevos Sandero y Stepway con caja automática. La novedad es que, tras ser discontinuada las variantes importadas de Brasil con esta transmisión, ahora se fabrican en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, con el mismo motor 1.6L de 115CV y con caja automática en la versión Intens, a un precio de de $9.228.700 el Sandero y $9.824.400 el Stepway.

El evento contó con la conducción de Sofía Zámolo y Diego Poggi, además de los directivos de Renault Argentina que dieron los detalles de los dos hatchback que se suman a la gama. El lugar elegido, que fueron los estudios de grabación de Canal 9 en Conde y Dorrego, se recreó especialmente con la exhibición de los vehículos en medio de cada espacio pensados para que todos los medios hagan sus notas, trabajando y viviendo la “noche de recreación” al mismo tiempo.

Datos

Durante el evento, Renault destacó los siguientes cambios de ambos modelos:

La principal novedad en la gama Sandero y Stepway es incorporación de dos nuevas versiones con caja automática CVT.

En Sandero, agrega de serie el sistema Media Evolution con pantalla de 7’’ compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En la versión CVT suma Llantas 16’’ diamantadas.

En Stepway, un nuevo diseño de tapizado para ambas versiones Intens. En la versión CVT suma Llantas 16’’ diamantadas.

Ambos modelos cuentan con Iluminación DRL LED C-Shape + Iluminación LED trasera y presentan un alto despeje del suelo, cámara trasera, amplio espacio interior y habitabilidad, confort de marcha y baúl de 320 litros.

Todas las versiones cuentan con el mismo nivel de equipamiento en materia de seguridad: 4 airbags de serie (2 frontal y 2 lateral) y Control electrónico de estabilidad (ESP) y Asistencia de arranque en pendiente (HSA).

Testimonios

Estamos fabricando la gama completa del Stepway y Sandero en Argentina y la idea es fabricarlo por mucho tiempo más, porque hay un mercado interesante. El segmento que se despobló y estos modelos calzan muy bien con las necesidades de los clientes. Pablo Sibila — Presidente de Renault Argentina.

“Llevamos casi 300.000 unidades comercialzadas de Sandero y Stepway. Representan 35% de nuestras ventas totales, 20.000 unidades en 2023, y el mix de ventas será de un 40% de caja automática”, dijo Valentina Solari, directora Comercial.

“Esta actualización llega para reconfirmar la apuesta de Renault por la industria argentina, dos nuevas versiones que se suman a una gama consolidada en su segmento, que continúa evolucionando y que hoy trae la novedad de una caja CVT para Sandero y Stepway, algo muy valorado por nuestros clientes”, señaló Agustín Kovarsky, director de Marketing de Renault Argentina.

“Es un nuevo hito para nuestra fábrica Santa Isabel, que este año cumplió 68 años e inicia así su camino a las siete décadas de producción ininterrumpida en nuestro país”, agregó el directivo.

Opinión

El regreso de las versiones con caja automática en estos modelos es una decisión acertada en este momento, por un lado, porque la demanda de este tipo de transmisiones crece en el mercado, donde cada vez son más los clientes que buscan la comodidad de “no pasar los cambios”. Por el otro, porque hace tiempo que esta búsqueda que históricamente fue propiedad de la alta gama se “democratizó”, pero justo se da cuando los vehículos de entrada de gama de muchas marcas masivas empiezan a desaparecer (Ford discontinuó el Ka; Volkswagen hizo lo mismo con el Gol y Toyota con el Etios, tres referentes) y hace falta contar con más propuestas.

Para pensar queda solo una cuestión: el Sandero y Stepway no son ninguna novedad en el mercado local, y los mantiene vivos la coyuntura: con pocas importaciones, el hecho de ser de fabricación nacional y tener mucha oferta, permitió que en el año crezcan en ventas un 20% el primero y un 31% el segundo. Sin embargo, son autos que ya tienen un largo tiempo y, como sucede con los competidores en general, los precios de los 0km no son nada accesibles aún siendo de entrada de gama. Por eso, propuestas más modernas no vendrían nada mal para una demanda contenida desde hace varios años.

