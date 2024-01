Siete noticias breves del sector automotor

1.Audi bonifica el primer servicio

La marca premium alemana suma un nuevo beneficio para sus clientes locales: desde el 1º de febrero los modelos A1, A3, Q2 y Q3 tienen incluido de serie, al momento de venderse, tienen el primer servicio de mantenimiento bonificado para los usuarios (*). El mismo incluye inspección (25 puntos) con cambio de aceite, filtro de aceite y filtro de habitáculo, mano de obra e insumos (sin adicionales) sin ningún tipo de costo. Bajo la consigna que “tu Audi siga siendo Audi”, el programa se encuentra disponible en todos los talleres de la red de concesionarios oficiales. Consultas al 0800 888 2834 (Audi).

(*) Quedan exceptuadas las versiones “S” y “RS” de todos los modelos mencionados.

2.Stellantis y la Inteligencia Artificial

Con el objeto de mejorar la experiencia de movilidad personalizada, funciones avanzadas a vehículos y aplicaciones móviles, el consorcio multimarca adquirió el marco de inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje automático y los derechos de propiedad intelectual y patentes del software CloudMade, un desarrollador de soluciones de movilidad inteligentes basadas en big data. Con el consentimiento de los y las clientes, el sistema recopila y analiza datos para proporcionar funciones personalizadas y predictivas y apoyará el desarrollo –a medio plazo– de STLA SmartCockpit. Algunos de los servicios y productos incluye asistente de voz, gestión de flotas, mantenimiento predictivo y diagnóstico, preferencias individuales (climatización, baterías, orientación del estilo de conducción, navegación, entretenimiento, etc.).

3.El nuevo Milano de Alfa Romeo se pone a punto

Previsto ser lanzado globalmente el el 10 de abril, el nuevo Alfa Romeo Milano –un SUV chico que reemplazará el lugar que ocupaba el MiTO– se pone a punto y realiza los ajustes finales en la pista de pruebas de Balocco, el histórico circuito de pruebas de la marca. El Milano es hijo dilecto del mismo equipo de diseñadores e ingenieros creador de autos como el 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio y Giulia GTA, además del desarrollo actual del 33 Stradale. La meta del vehículo que marca el debut de Alfa en el terreno de los vehículos 100% eléctricos es mantener intacto el espíritu deportivo y el dinamismo que la hicieron famosa a la marca.

4.100 años de BMW Motorrad con récords de ventas

La división de motos y scooters de BMW comercializó en 2023 más de 200.000 unidades en todo el planeta: es un récord absoluto en su siglo de vida y representa una mejora del 3,1% respecto del cierre anterior. Los mercados Latam aportaron más de 12% del volumen total de ventas y le permitieron consolidar el liderazgo regional. Para alcanzar tal performance comercial, fue decisiva la llegada de los nuevos modelos BMW M 1000 R y BMW R 1300 GS. En la Argentina se patentaron 795 unidades, lo que significa un 22% más frente a 2022.

5.Vuelve un nombre histórico para Opel

La marca del grupo Stellantis revive un clásico conocido por estas playas en los lejanos de los ´90 (como vemos no sólo hay un come back del neoliberalismo…): Frontera se llamó el primer 4x4 de Opel (chasis de largueros y concepción off road) y la misma denominación se emplea ahora para un nuevo SUV que ampliará la gama de vehículos eléctricos. El nuevo Frontera se presentará a finales de año y será el primer automóvil de producción en llevar el nuevo emblema ‘Blitz' de Opel.

6.Scania gana terreno entre los colectivos del AMBA

Scania entregó 26 nuevas unidades de buses urbanos a Grupo Dota, para ser utilizados por la línea 21 de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de chasis Scania K250 4x2 de piso bajo, que realizarán un recorrido de más de 500 kilómetros diarios entre el Sur de Buenos Aires y Pacheco o Tigre.

Las unidades, que serán carrozadas por la empresa Todobus, cuentan con motor de 9 litros con caja de cambios automática ZF de 6 marchas y un muy bajo consumo de combustible por su eficiencia a bajas revoluciones, sobre todo en operaciones suburbanas que implican en sus recorridos subir a una autopista.

7.Kia exhibe la nueva SUV Niro híbrida en Costa Atlántica

En un after exclusivo para clientes realizado en su parador de Costa Esmeralda, la marca coreana mostró por primera vez en Argentina su modelo Niro híbrido (no enchufable). Se trata de un SUV compacto que se posicionará por debajo de la Sportage en la oferta argentina de la marca coreana. El Niro se destaca por su diseño “moderno y elegante”, centrado en la aerodinámica, y por su completo equipamiento tecnológico y de seguridad. El año pasado fue reconocido como “Mejor Auto del Mundo” por la organización Women’s World Car of the Year (WWCOTY) que reúne a periodistas mujeres de todo el mundo.

CC/RT