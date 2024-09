Silvina Molina, ganadora del Premio Regional de Periodismo en Salud de las Mujeres por su nota en elDiarioAR

En un evento virtual convocado desde Ecuador, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe dio a conocer la propuesta ganadora de la primera edición del Premio, que convocó a 30 periodistas de 8 países de la región. La galardonada fue Silvina Molina, con su nota titulada “Agitando el viento caliente de la menopausia: romper el tabú y mantener el goce”, que fue publicada en el marco de Punto de Encuentro, el proyecto conjunto de elDiarioAR y Amnistía Internacional coordinado por Marina Abiuso.

“Introduce el término de salud posreproductiva. Explica conceptos como ‘el curso de la vida’. Cita a la experta para dar un contexto comparativo regional sobre las políticas en el tema. Desmonta la romantización basada en mitos. Relación evidente entre la salud y derechos de las mujeres”. Esos fueron alguno de los lineamientos considerados por el jurado, el cual estuvo integrado por la coordinación colegiada de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG): Alícia Oliver Rojo, Fabiola Gutiérrez González y Grace Montserrat Torrente Rodriguez.

El Premio Regional de Periodismo en Salud de las Mujeres fue presentado en el marco del 28 de mayo, Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, a través de la campaña “La salud será feminista”, con el objetivo de incentivar, visibilizar y reconocer el cubrimiento mediático de la agenda de la salud de las mujeres por parte de periodistas y comunicadoras de América Latina y el Caribe desde un enfoque feminista.

El trabajo de Silvina Molina había sido preseleccionado junto a otros dos de Punto de Encuentro –los de Ángela Urondo y Daiana Travesani– entre los 10 finalistas.

“Pertenezco a este espacio de Punto de Encuentro, soy editora, me emociona mucho porque este espacio surgió por inicitiava de Amnistía Internacional Argentina y ellos consideran a los y las periodistas como defensores de los derechos humanos. Entonces en este espacio le dieron lugar a los temas que proponían las periodistas feministas que no tenían lugar. Todo el tiempo cambian las periodistas y las fotógrafas y vamos a cumplir un año. Es también una alianza con elDiarioAR”, comenzó contando Marina Abiuso.

“A Silvina la conozco hace mucho y es una referente. Creía que era la persona ideal para contar este tema porque la había escuchado hablar de este tema. Pone el goce en el terreno de la salud y eso es revolucionario. Esta nota se publica a fines de febrero y en marzo se anuncia que el Gobierno de Milei cerraba la agencia Télam, donde Silvina Molina era la editora de género y diversidad. Esto no ocurrió en el vacío. La red feminista internacional y de periodistas está ayudando a que no se pierda este espacio y no se pierdan estas voces”, agregó.

Silvina Molina, la ganadora, dijo emocionada y muy agradecida: “A veces no estamos acostumbradas a los reconocimientos y tiene que ser un aprendizaje a que nos mimemos más. Recibo este premio en un momento particular en lo profesional y personal. Nos permite que no estemos en silencio aunque nos quieran silenciar. Muchas gracias a todas”.

El premio animó a las periodistas y comunicadoras de todo el territorio de América Latina y el Caribe a presentar sus trabajos periodísticos en relación a la lucha feminista por el reconocimiento del derecho de las mujeres a la salud integral y a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Las diez propuestas finalistas abordan temas como: la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, la discapacidad y la maternidad, la salud sexual de las mujeres durante la menopausia, el VIH, la salud mental de las mujeres privadas de la libertad, el aborto, la salud menstrual, la feminización del cuidado y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.