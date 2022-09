Charly, Fito y Fabi: la canción sin fin

En menos de una semana empieza la gira por los 30 años de El amor después del amor y el nivel de expectativa es altísimo. Cerca de cumplir los 60, administrando la energía entre sus proyectos musicales, literarios y audiovisuales, Fito Páez transita uno de los picos de popularidad de su carrera y goza de un consenso sobre su figura y su obra todavía más grande que el de aquel consagratorio 1992. El músico tiene cartas de sobra para jugar esta mano. Puede estar tranquilo y disfrutar la celebración por el aniversario de ese disco que habla de un amor que llega y de otro que se transforma. El amor que por entonces se transformaba y nunca dejó de estar en su vida tiene un nombre y es el de Fabiana Cantilo.

Recibí nuestro newsletter Pulso

El newsletter semanal de música en vivo de elDiarioAR, por Hernán Siseles. Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Fabi seguramente será parte de algunos de los shows de Fito, pero por esos días ella también estará tocando, haciendo sus propios conciertos, en un contexto bien diferente al de su ex pareja. El camino de Fabi en la música nunca fue del todo fácil. En las distintas etapas de su carrera, ha tenido que remar más de lo deseado, peleando cuerpo a cuerpo con prejuicios externos y demonios internos, lo que finalmente la alejó de las compañías y la llevó a asumirse hoy como una artista independiente. Bajo esas condiciones, en las que se mueven la mayor parte de los músicos argentinos, Fabi gira por todo el país con su banda, pero forjó también una suerte de residencia en el Café Berlín de Buenos Aires con entradas que se agotan en cada función. Allí encontró un espacio confortable para tocar bien cerca del público y desplegar un show de formato reducido en el que todo puede pasar. Mientras Fito se pone el traje para una gira de alta gama, Fabi se anima a jugar en el caos, siguiendo tal vez de manera inconsciente la receta de Charly García, quien fuera un maestro y guía para ambos.

Charly no está tocando. Más allá del concierto que dio en su cumpleaños número 70, sus últimas actuaciones se remontan al año 2019. Y no hay nada de qué lamentarse: pedirle una vuelta más a quien ya entregó su vida entera a la música sería un acto, cuanto menos, egoísta. Ahora nos toca a nosotros adaptarnos y buscar otra forma de encuentro con esas canciones. Si estamos atentos, podemos ver cómo su música se va convirtiendo en la banda de sonido de Buenos Aires. Cada vez son más los proyectos que reponen y rinden tributo a ese repertorio. Desde abordajes sinfónicos o jazzeros de las canciones hasta el minucioso ejercicio de tocar algunos discos de punta a punta, siendo fiel al detalle de cada arreglo instrumental y vocal. La vigencia de la música de Charly está asegurada en esta ciudad. Fito y Fabi también serán guardianes y garantes de eso: más allá de las canciones que cada uno pueda evocar en sus propios conciertos, la sola presencia de ambos en los escenarios es un testimonio de que existe y existirá por siempre un faro llamado Charly García.

Hace un par de meses, la ciudad de Buenos Aires declaró a Fabiana Cantilo personalidad destacada de la cultura y fue el propio Fito quién pronunció el discurso que, entre varias bondades de su ex pareja, la señalaba como “la única persona con quien Charly se dignó a improvisar”. Y es cierto, no son muchos los músicos que pudieron entrar a jugar al mundo de Charly. Y son menos aún los que comparten con él los créditos de una canción. Fabi compuso y grabó con García para el disco Filosofía barata y zapatos de goma un bellísimo tema llamado Siempre puedes olvidar, que una noche de la década del 90, en un local de culto del centro porteño conocido como El Morocco, sonaba así:

Siempre puedes olvidar, por Charly y Fabi en El Morocco

Y cuidado, no estamos acá hablando de feats, esa palabra tan de moda -abreviación de featuring-, que se usa para anunciar canciones hechas entre dos artistas, sino de una verdadera hermandad, donde muchas veces solo se trata de poner el hombro. Así lo entendió Fito en ese recordado cumpleaños de Charly en el que, tras compartir con él el escenario del CCK, corrió al Colón para hacerse cargo de un show entero con orquesta, que iba desde canciones de Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros hasta la época más salvaje de Say No More. Fito no encuentra forma de explicarse a sí mismo sin el encuentro con Charly. Allí donde muchos artistas prefieren eludir las comparaciones y los señalamientos de copia, él se abraza al gran maestro y nos pide a todos que sigamos explorando su música.

No te dejes desanimar, de La máquina de hacer pájaros, por Fito Páez, en el Colón.

Los tres músicos aquí consignados han compartido espacios de creación y aprendizaje, habrán tenido sus idas y vueltas en lo personal, pero siguen aportando, cada uno desde el espacio que hoy le toca, a una forma de canción argentina que resiste el paso del tiempo y hasta el embate de las nuevas formas del negocio musical. Un tipo de canción infinita que estaba ahí cuando algunos llegamos al mundo y que seguirá sonando cuando ya no estemos. La mesa compartida de Charly, Fito y Fabi está puesta frente a nosotros desde hace cuatro décadas. Muy pronto, la serie de Netflix sobre la vida de Fito, intentará mostrar la dinámica bajo la cual se relacionaban estos tres humanos en las calles porteñas de la primavera democrática.

Mientras tanto, ese mágico videoclub llamado YouTube ya nos permite hacer un viaje a 1983, entrar al Luna Park y ver de qué manera estos tres jóvenes bastante inquietos ya empezaban a jugar con las canciones. Una noche de diciembre, durante la presentación de Clics Modernos, Charly introdujo a Fito y a Fabi como parte de su nueva banda ante la multitud, pero les dio a cada uno de ellos un lugar especial en el escenario. Fabi, bien cerca del piano de Charly. Fito, alejado, casi caído del escenario y de espaldas al público. Una simpática provocación -auténtica marca García- para quien ya en esos días asomaba como el único músico de una nueva generación capaz de estar a su altura.

Las coordenadas:

Fito Páez: Empieza el martes 20 la gira El amor 30 años después del amor que incluye en total ocho funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. Solo quedan entradas disponibles para la última, el 8 de noviembre.

Fabiana Cantilo: Agotada la función del próximo miércoles en Café Berlín, ya se venden entradas para una nueva fecha el 18 de octubre. Además, tiene conciertos confirmados para este viernes en Montevideo, el 24 de septiembre en San Luis y el 20 de octubre en Córdoba.

La canción sin fin: Una serie de tres shows en el Teatro Margarita Xirgu basados en la obra de Charly, a cargo de una banda capitaneada por Sebastián Furman. Se van a tocar los primeros tres discos de su discografía: Yendo de la cama al living (16/9), Clics Modernos (23/9) y Piano Bar (30/9).

Más recomendados para este fin de semana

Paul Higghs

JUEVES 15 - NICETO CLUB

Si bien hace ya 10 años que está grabando y tocando en diferentes proyectos en Uruguay, recién ahora van llegando a la Argentina las novedades de Paul Higgs. Su más reciente disco se llama Tridimensional y fue producido por Martín Buscagalia. Lo presenta esta noche en Niceto junto a músicos de ambos lados del Río de la Plata. La música de Higgs lleva algo de la mejor tradición uruguaya y una refrescante mirada al futuro.

Pez

VIERNES 16 - LA TRASTIENDA

Ariel Minimal es el motor de una de las usinas musicales más fructíferas del ecosistema independiente argentino. Solo con Pez -sin contar sus trabajos como solista- lleva 20 discos editados, en los que se mezclan el rock progresivo de guitarras afiladas con canciones súper amables para corear entre amigos. Este viernes vuelven a subirse al ya conocido y confortable escenario de La Trastienda.

Tomi Lebrero

SÁBADO 17 - CAFÉ BERLÍN

Después de una larga y exitosa serie de shows en el CAFF, Tomi Lebrero y el Puchero Misterioso se muda al elegante Café Berlín del barrio de Devoto. El show de este sábado será una suerte de presentación del disco En vivo en Ion, que sale el viernes en todas las plataformas. El menú diseñado por Tomi lleva una ajustada combinación de sonidos de tango y folclore en un marco bastante delirante que deja siempre la puerta abierta a lo inesperado.

Boom Boom Kid

DOMINGO 18 - NICETO CLUB

Si buscás un show adrenalínico para cerrar el fin de semana, es este. Estandarte de de la autogestión y militante de causas nobles desde los inicios de su carrera con Fun People, el siempre joven Nekro dará hará este domingo el último show en Niceto del año, antes de salir a la ruta para tocar en Rosario (el 21 de septiembre) y otras ciudades del interior del país.

Música en vivo para ver desde casa

Kexp -Live from Argentina:

A partir del martes 20 y hasta el viernes 23 tendrá lugar en el CCK un evento generado por la radio americana KEXP del que participa un seleccionado con lo mejor de la escena musical emergente argentina. Las entradas para presenciar el festival ya fueron distribuidas, pero todos los shows se transmiten desde la web y el canal Youtube de la emisora.

Martes 20: Lucy Patané (14 hs) / Sara Hebe (17 hs) / Bándalos Chinos (20 hs)

Miércoles 21: Riel (14 hs) / Blanco Teta (17 hs) / Las Ex (20 hs)

Jueves 22: Fin del Mundo (14 hs) / Mi Amigo Invencible (17 hs) / Atrás Hay Truenos (20 hs)

Viernes 23: Marina Fages (17 hs) / Juana Molina (20 hs) / Nicki Nicole (23 hs)

HS