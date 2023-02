5 ventajas de WhatsApp Plus con respecto a WhatsApp original

Una descarga gratuita y sin anuncios

Para instalarla, debes acudir a portales web fiables en los que te ofrezcan enlaces completamente seguros. Una vez lo encuentres, puedes descargar WhatsApp Plus en su última versión, sin ningún tipo de virus y libre de anuncios. Un paso en firme hacia las prestaciones tecnológicas más innovadoras, que deberías dar cuanto antes.

Mientras que muchos otros MOD de WhatsApp están abarrotados de publicidad o tienen una procedencia dudosa que podría llevar a una pérdida sustancial de la seguridad, esta opción garantiza la máxima transparencia desde el minuto uno. Por consiguiente, olvídate de los riesgos y de los pagos innecesarios, WhatsApp Plus ha llegado para quedarse y hay varios portales que ponen a nuestro alcance los consecuentes enlaces para instalarla.

Personaliza su interfaz como más te guste

Nos encantan los detalles y cuidamos especialmente de la estética de nuestro móvil. ¿Quién no se ha comprado una bonita funda alguna vez? Por eso, es de esperar que tengamos la facultad de hacer lo propio con nuestras aplicaciones. No obstante, esto pocas veces sucede, algo que WhatsApp Plus ha logrado cambiar de una vez por todas.

Con esta herramienta podrás cambiar el tema de la interfaz. De hecho, dispone de un gran abanico de opciones de descarga, creadas por usuarios y desarrolladores, que otorgarán una mayor belleza a la aplicación. Pero hay más: también puedes personalizar los colores y el tamaño de la letra, algo clave entre las personas mayores y sus problemas de vista.

Optimiza tu seguridad y privacidad

Pasamos ahora a uno de los conceptos más relevantes: la seguridad. WhatsApp Plus no está disponible en las tiendas de aplicaciones oficiales, como lo es la Play Store o la App Store. Sin embargo, tal y como hemos anunciado previamente, existen varias páginas web que disponen de enlaces fiables, evitando el acceso de virus en tus dispositivos.

En cuanto a la propia app, al igual que la versión original, dispone de un cifrado de extremo a extremo. Para tus conversaciones, podrás ocultar la foto de perfil y así evitar que ciertos usuarios te vean. Además, te dará un extra de privacidad, si así lo deseas, ya que podrás evitar que aparezca el tick azul hasta que no respondas a los mensajes pendientes.

Di adiós a los límites de WhatsApp

Con todo lo que te hemos contado, es posible que ya hayas detectado ciertas prestaciones que pueden echar por tierra las limitaciones de WhatsApp. Ahora bien, WhatsApp Plus no se conforma con esto y va varios pasos más allá, que igualmente, merece la pena tener en cuenta.

El ejemplo más claro de ello, lo encontramos en la posibilidad de enviar vídeos e imágenes sin perder calidad, con el tamaño que sea y la cantidad deseada, nada de ir poco a poco cuando compartimos varios álbumes de fotos. Por otro lado, destaca la función de programar mensajes, dejando el texto escrito con la fecha y la hora de envío, para olvidar por completo cualquier chat pendiente.

Siempre actualizado con los últimos avances digitales

Para terminar, y aunque WhatsApp también lo haga, esta aplicación se mantiene en continua actualización. Con cada nueva versión que aparece, tiene prestaciones innovadoras, que te permitirán disfrutar más si cabe de su uso, por eso, no hemos querido dejar esta ventaja fuera de la ecuación. Mantenerse a la vanguardia en la era digital no es fácil y esta aplicación simplifica las cosas en gran medida.