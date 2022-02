Cuatro películas de Paul Thomas Anderson para ver después de Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson es un director, guionista y productor de cine estadounidense con una amplia trayectoria; fue nominado a los premios Óscars, a los Golden Globes y ganó Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes por There Will Be Blood (2007), entre otros reconocimientos. En sus films suele haber distintas historias que se relacionan, y sus temas predilectos son los vínculos familiares, el amor y los medios de comunicación.

A continuación cuatro películas de Anderson: Boogie Nights, una comedia sobre la industria del porno estadounidense, Embriagado de amor, una comedia romántica protagonizada por Adam Sandler, Magnolia, un film donde varias historias trágicas se entretejen, y The Master, sobre un veterano de guerra que se inicia en la Cienciología.

Boogie Nights (1997)

Situada en los años setenta en San Fernando Valley, Los Ángeles, el film cuenta la historia de un joven que trabaja lavando platos en un club nocturno y que se convierte en una estrella del cine porno. La película es una continuación de The Dirk Diggler Story, un falso documental creado por Anderson en 1988. Boogie Nights retrata el ascenso y la caída de la industria pornográfica estadounidense, desde los setenta hasta los ochenta, mostrando los excesos y los secretos del rubro. Los protagonistas son Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds, Don Cheadle y Philip Seymour Hoffman.

Embriagado de amor (2002)

La historia sigue a Barry, un hombre solitario de treinta años que tiene una empresa que vende émbolos de inodoros temáticos. Barry se enamora de una amiga de su hermana, al mismo tiempo que empieza a ser extorsionado telefónicamente por una trabajadora sexual. Embriagado de amor es una comedia romántica, no exenta de drama, con un elenco compuesto por Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Luis Guzmán y Mary Lynn Rajskub.

Magnolia (1999)

Es un drama que se centra en lo que ocurre en la vida de distintos personajes en un mismo día, donde las diferentes historias trágicas se van entretejiendo. El film trata sobre la familia, el amor, la soledad, la búsqueda del perdón y el vínculo entre padres e hijos. Ganó el Oso de oro en el Festival de Cine de Berlín y fue nominada a Mejor guion original en los Premios Óscars. El elenco está compuesto por Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, Jason Robards y Philip Seymour Hoffman, entre otros actores.

The Master (2012)

Es un drama protagonizado por Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial, interpretado por Phoenix, que vuelve con estrés postraumático e intenta adaptarse a la sociedad. El hombre se interesa por un movimiento llamado “La Causa”, inspirado en la Cienciología; para crear el film, Anderson se basó en la historia de su fundador, L. Ron. Hubbard. The Master fue nominada a tres Óscars por las actuaciones de Phoenix, Hoffman y Adams, y ocupa el puesto N°. 24 en la lista de las Mejores películas del siglo XXI, elegidas por 177 críticos de cine de todo el mundo.

MGF