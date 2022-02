Literatura epistolar, sabiduría popular, clases de fotografía y series antológicas, en cuatro podcasts argentinos

“Epistolar”, un programa donde se leen cartas de escritores y artistas reconocidos, “Sabios y populares”, un podcast que explica el origen de dichos populares y refranes, “De la Cosa a la Fotografía”, de Julián Rodríguez, sobre comunicación audiovisual y “Quémese después de escuchar”, sobre series y películas.

Epistolar

En cada episodio, un artista lee una carta breve de un escritor o personalidad de la cultura, desde Federico García Lorca, Edith Piaf, Antonio Berni hasta Emily Dickinson, María Callas y Haroldo Conti. Creado por Diego Jemio y Tomás Sprei, con la música original de Leandro Lombardo y José Ferrufino, este podcast “apuesta por rescatar el valor de la palabra, del contar pausado y del pensamiento” en tiempos de inmediatez. Las cartas son leídas por actores y artistas argentinos como Cristina Banegas, Rubén Szuchmacher, Victoria Roland, Norman Briski y Luis Machín.

Sabios y populares

Producido por Télam y creado por Hugo Paredero, periodista, escritor y crítico de cine, “Sabios y populares” es un podcast donde en cada episodio se explica el origen y significado de un refrán, como “hierba mala nunca muere”, “en boca cerrada no entran moscas” y “piensa mal y acertarás”, entre otros. Los episodios duran alrededor de tres minutos y en cada uno se indaga en quién creó el refrán, dónde surgió y qué significado tiene hoy en día.

De la Cosa a la Fotografía

Es un podcast didáctico e informativo sobre la comunicación audiovisual y el arte de la fotografía, “un surtidor de impulsos para el avance de nuestras libertadas estéticas y expresivas con firme acento en el individuo en tanto autor, observador o persona sensible al mundo y a los discursos de sus pares”. Julián Rodríguez, el creador, es un fotógrafo y docente de Mar del Plata que habla sobre sus experiencias dando clases de fotografía, la mejor hora para fotografiar, consejos para turistas e imágenes emblemáticas. El podcast cuenta con tres temporadas y cada capítulo dura entre 5 y 12 minutos.

Quémese después de escuchar

Es un podcast sobre series y películas con casi cuatrocientos capítulos que duran alrededor de una hora. Hay episodios sobre films actuales como The French Dispatch, Arcane, Dune, Casino Royale, No Time To Die y series como Mad Men, The White Lotus, Mare of Easttown y WandaVision. Los creadores son Federico Fabrizio y Victoria Airaldi.

MGF