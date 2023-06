Carl Allen vuelve a Bebop Club el 9, 10 y 11 de junio

El viernes 9 y el sábado 10 de junio, el Carl Allen Quintet, con Carl Allen en batería, ofrecerá dos dobles funciones. Lo acompañarán el pianista Donald Vega (músico de Ron Carter, entre otros), Liany Mato (joven discípula del legendario Rodney Whitaker) en contrabajo, Mariano Loiácono en trompeta y Sebastian Loiácono en saxo tenor. Un grupo con la explosión del hardbop y con momentos íntimos que van del blues a la balada. El domingo 11 de junio a las 13, el Carl Allen Trio (junto a Vega y Mato) será parte de los Bebop Club Jazz & Lunch que Bebop Club ofrece mensualmente. Una propuesta a la altura de los grandes venues internacionales del género. Un concierto elegante basado en el repertorio de la época dorada del swing, ideal para acompañar un almuerzo diferente junto a la cocina de Bebop Club.

Viernes 9 y sábado 10 de junio - 20:00 y 22:45 - entradas desde $9000

Carl Allen Quintet presenta “Blues, Ballads and Bossa”

Carl Allen , batería

, batería Donald Vega , piano

, piano Liany Mato , contrabajo

, contrabajo Mariano Loiácono , trompeta

, trompeta Sebastian Loiácono, saxo tenor

Carl Allen es uno de los bateristas más importantes de los últimos 40 años en la historia del jazz. En su segunda visita a la Argentina, se presentará en quinteto con el pianista Donald Vega, la joven Liani Mateo en contrabajo y los argentinos Mariano y Sebastián Loiácono en trompeta y saxo tenor. Un grupo con la explosión del hardbop y con momentos íntimos que van del blues a la balada.

Nacido el 25 de abril de 1961, Allen creció con el góspel, R&B y funk, pero más tarde viró hacia el jazz, luego de escuchar un LP del legendario saxofonista Benny Carter. Estudió con el instructor de batería Roy Sneider y el director de banda Robert Siemele. Sus primeras presentaciones en su ciudad natal fueron con los saxofonistas Sonny Stitt y James Moody.

Allen se unió al trompetista Freddie Hubbard un año antes de graduarse, con quien trabajó durante ocho años y grabó numerosos álbumes, incluyendo Double Take y Life Flight. Allen también tocó con Michael Brecker, Randy Brecker, Benny Golson, Jennifer Holliday, J.J. Johnson, Rickie Lee Jones, Sammy Davis Jr., Branford Marsalis, Kenny Garrett, Lena Horne, Ruth Brown, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Mike Stern, Nellie McKay, Terence Blanchard, Phil Woods, Benny Green, Cyrus Chestnut, Joe Henderson, Billy Childs, entre tantos otros. Su disografía como sideman incluye además a Jackie McLean (Dynasty), Donald Harrison (Indian Blues, Noveau Swing), Donald Byrd (A City Called Heaven), y Art Farmer (The Company I Keep).

Allen tiene una larga agenda de grabaciones, giras y enseñanza. Se mantiene en actividad como sideman con Christian McBride and Inside Straight, Benny Golson y otros. Es líder de The Carl Allen Quartet así como The Art of Elvin, una banda tributo dedicada a sus dos influencias percusionistas: Art Blakey y Elvin Jones, formada después de la muerte de Jones en 2004.

Donald Vega: Nacido en Nicaragua. Egresado de Julliard School of Music. Su versatilidad lo llevó a tocar con algunos de los más importantes músicos de hoy. Hace unos años es el pianista del trío del maestro Ron Carter. Ha tocado y grabado con músicos como Clarence Penn, Brandon Lee, Claudio Roditti, Anthony Wilson, Al McKibbon, Bennie Wallace, entre otros.

Liany Mateo: Nacida en New Jersey. A pesar de su corta edad, ha estudiado y tocado con algunos de los nombres más importantes de la escena de NY. Compartió escenario con músicos como Jazzmeia Horn, Mark Gross, Wayne Scoffery, Benito Gonzalez. En 2015 recibió el “Governor of New Jersey´s Award in Arts Education” y ganó el primer puesto en la competición “New Jersey Solo Strings”. Hoy es alumna del legendario bajista Rodney Whitaker en la Universidad de Michigan.

Domingo 11 de junio - 13:00 - entradas desde $14500 (incluye show y almuerzo completo)

Bebop Club Jazz & Lunch: Carl Allen Trio

Carl Allen , batería

, batería Donald Vega , piano

, piano Liany Mateo, contrabajo

Bebop Club, uno de los clubes de música referentes en Buenos Aires regresa con una propuesta a la altura de los grandes venues internacionales del género: Bebop Club Jazz & Lunch. El mejor jazz en vivo con los músicos más destacados de su programación junto a una interesante propuesta gastronómica para los domingos al mediodía.

Carl Allen es uno de los bateristas más importantes de los últimos 40 años en la historia del jazz. En su segunda visita a la Argentina, se presentará en trio con un repertorio de la época dorada del swing, junto al pianista Donald Vega y la joven Liany Mateo en contrabajo.

Allen se unió al trompetista Freddie Hubbard un año antes de graduarse, con quien trabajó durante ocho años y grabó numerosos álbumes, incluyendo Double Take y Life Flight. Allen también tocó con Michael Brecker, Randy Brecker, Benny Golson, Jennifer Holliday, J.J. Johnson, Rickie Lee Jones, Sammy Davis Jr., Branford Marsalis, Kenny Garrett, Lena Horne, Ruth Brown, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Mike Stern, Nellie McKay, Terence Blanchard, Phil Woods, Benny Green, Cyrus Chestnut, Joe Henderson, Billy Childs, entre tantos otros. Su disografía como sideman incluye además a Jackie McLean (Dynasty), Donald Harrison (Indian Blues, Noveau Swing), Donald Byrd (A City Called Heaven), y Art Farmer (The Company I Keep).

Donald Vega: Nacido en Nicaragua. Egresado de Julliard School of Music. Su versatilidad lo llevó a tocar con algunos de los más importantes músicos de hoy. Hace unos años es el pianista del trío del maestro Ron Carter. Ha tocado y grabado con músicos como Clarence Penn, Brandon Lee, Claudio Roditti, Anthony Wilson, Al McKibbon, Bennie Wallace, entre otros.

Liany Mateo: Nacida en New Jersey. A pesar de su corta edad, ha estudiado y tocado con algunos de los nombres más importantes de la escena de NY. Compartió escenario con músicos como Jazzmeia Horn, Mark Gross, Wayne Scoffery, Benito Gonzalez. En 2015 recibió el “Governor of New Jersey´s Award in Arts Education” y ganó el primer puesto en la competición “New Jersey Solo Strings”. Hoy es alumna del legendario bajista Rodney Whitaker en la Universidad de Michigan.

LC