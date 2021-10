Un ensamble de cámara inauguró el megaconcierto en homenaje a Charly García en el CCK

El megaconcierto de homenaje a Charly García en el día de su cumpleaños número 70 arrancó en la tarde del sábado con los acordes de la emblemática "Confesiones de invierno", uno de los primeros himnos que inmortalizó el cantante en el segundo disco de Sui Generis y que fue abordado por una orquesta de cámara de tres violines, tres violas, dos cellos, contrabajo, flauta, oboe, corno, percusión y piano.

Esta formación, con sus quince músicos y dos directores vestidos de negro y luciendo brazaletes Say No More fue la encargada de repasar en formato camarístico parte de la producción de Charly en el primero de cuatro bloques que tendrá este concierto gratuito que se transmite en streaming y durará hasta las 22.

El grupo académico fue uniendo distintas piezas de García a través de un delicado trabajo arreglístico, poniendo de manifiesto la riqueza melódica de las creaciones del máximo rockstar argentino.

Una platea atenta, colmada, expectante, recibió la música que llegaba desde el escenario con alegría y fue transitando sin excesos este reencuentro de música, gente e interpretaciones en vivo en la post-pandemia.

El momento culminante de este primer bloque, donde la música de Charly fue bañada por delicadas líneas académicas, fue el desierto existencial que dibujó García en "Yendo de la cama al living", que arrancó las primeras palmas siguiendo la música e inyectó adrenalina a un concierto de mucha suavidad y densidad aérea.

Los arregladores Julián Caeiro y Pablo Salzman hicieron un recorrido casi cronológico por el repertorio de García, arrancando un primer bloque de canciones encadenadenas donde a "Confesiones de invierno" siguieron "Cuando ya me empiece a quedar solo", "Alto en la Torre" e "Instituciones". Luego fue el turno de "Cinema Verité", "Desarma y Sangra / 20 trajes verdes" y "Alicia en el país", en un bloque que puso en juego texturas y climas.

Fragmentos orquestados de "Superhéroes", "Ojos de Videotape" y el remate de "Yendo de la cama al living", con violín eléctrico al frente dieron a la platea el clímax óptimo para empezar a imaginar un descenso apacible y calmo, guiados por los vientos suaves de algún planeador del alma con "Adela en el carrusel" y "Tema de amor".

El megaconcierto continuó con un segundo bloque musical desde las 16 donde con cambio de músicos, público y sonoridades se escucharán variaciones sobre canciones de Charly realizadas desde el tango, el folclore y el jazz.

Hernán Jacinto, Andrés Beeuwsaert, Santiago Vázquez, Diego Schissi, Nico Sorín, Mariano Otero, Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli, serán en este caso algunos de intérpretes que ahondarán distintas facetas posibles del creador de Sui Generis.

Empezamos la maratón #CharlyCumple con un Charly sinfónico. Ya se viene el segundo bloque:



📡🇦🇷 ¡Para toda la Argentina! Seguilo en vivo en https://t.co/07mMlIfIzR pic.twitter.com/4R8JGazSGH — Centro Cultural Kirchner (@elCCKirchner) 23 de octubre de 2021

Desde las 18, en tanto, una banda estable conformada por Fabián "Zorrito" Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, recorrerán canciones de todas las épocas con las participaciones de Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina, entre otros.

La misma banda estable volverá el escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.

El megaconcierto en el CCK, en el que participan más de 100 músicos, es una de las actividades que se realizan este sábado para celebrar a Charly García. Fito Páez rendirá homenaje a Charly con un concierto en el Teatro Colón, a las 19. Las entradas para asistir al show, que es gratuito, se agotaron rápidamente el viernes. De todas formas, se podrá seguir de manera virtual en el sitio vivamoscultura.buenosaires.gob.ar.

CB con información de Télam