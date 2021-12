La escritora Samanta Schweblin recibió el IIla-Premio de Literatura 2021 de manos de Vargas Llosa

La escritora argentina Samanta Schweblin recibió el nuevo IIla-Premio de Literatura 2021, que le fue entregado por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa en el marco de la feria "Più libri più liberi" (Más libros más libres) que se celebra en Roma y a la que accedió por su novela "Kentukis", por la que también estuvo nominada este año en Alemania al LiBeraturpreis 2021.

"Es la primera vez que este premio se otorga a una mujer y lo que me hace feliz es poder decir: 'estamos aquí y siempre hemos estado aquí'", sostuvo anoche la escritora, que en 2010 fue seleccionada por la revista Granta como una de las 22 mejores escritoras en español menores de 35 años y pertenece a una breve y potente saga de autoras argentinas que con apenas 45 años son multipremiadas y leídas en todo el mundo.

En esta ocasión Schweblin se quedó con el IIla, un premio promovido por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana que se creó en 1969 para dar a conocer las obras de los escritores latinoamericanos al público italiano y volvió a ser relanzado después de 25 años de ausencia en el marco de Più libri più liberi, una feria que hasta el miércoles reunirá en Roma a 484 expositores y contará con la participación de escritores como Alessandro Baricco, Melania Mazzucco, Roberto Saviano y Fernando Savater.

"Es un premio que vuelve, es un gran premio, que abre puertas, que da visibilidad al trabajo de autores, traductores y editores. Pero en la lista de este importante premio no hay ninguna mujer, no encuentro ninguna profesora latinoamericana, no encuentro a Silvina Ocampo ni a Armonía Somers ni a Clarice Lispector. Ninguno", explicó Schweblin durante la ceremonia de entrega, que estuvo presidida por Vargas Llosa.

"Schweblin es un escritora muy original y tiene una prosa muy delicada, elegante y rica que podría servir para contar historias realistas y, en cambio, cuenta el mundo insólito de una manera original. Es un premio bien merecido. Es una de las mejores autoras de los últimos años", señaló el autor de "Conversación en La Catedral" y "La ciudad y los perros".

En el mismo acto otra mujer, la traductora Laura Scarabelli, crítica literaria y profesora asociada de literatura hispanoamericana en la Universidad de Milán, fue galardonada con el "Premio a la mejor traducción" por su versión de la "Manodopera", de la escritora chilena Diamela Eltit.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Cometa de La Nuvola, un monumental edificio diseñado por el arquitecto italiano Massimiliano Fuksas y contó con la presencia del embajador argentino en Italia, Roberto Carlés.

El IIla -Premio de Literatura 2021 por "Kentukis", que fue seleccionada por el diario The New York Times en su versión en español como uno de los diez mejores títulos de ficción de 2018, no es el primer reconocimiento que recibe el texto, que en 2020 obtuvo el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores y también fue nominado al International Booker Prize -uno de los más prestigiosos de habla inglesa- y al LiBeraturpreis, concedido exclusivamente a autoras de África, Asia, América Latina y el mundo árabe.

"Pensar los premios para mujeres siempre complica un poco porque no me gusta participar en ningún evento o espacio en el que a las mujeres nos vuelven a poner aparte, como las mesas de literatura en la que sólo participan mujeres. No quiero seguir perteneciendo a un grupo que ponen aparte", sostuvo Schweblin hace un tiempo desde Berlín, ciudad en la que reside desde 2012 y en la que escribió su primera novela, "Distancia de rescate", cuya adaptación se estrenó en octubre en Netflix, con dirección de la cineasta peruana Claudia Llosa, con la que coescribió el guión.

