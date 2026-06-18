Los libros de junio: Hebe Uhart, Sergio Bizzio, Juan Forn, lecturas de Borges y cuentos premiados

Las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para junio la llegada a las librerías de una enorme cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan novelas, ensayos, textos híbridos, material rescatado que hace tiempo no circulaba y un libro de cuentos premiado. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes los lectores podrán encontrarse con títulos de autores y autoras como Hebe Uhart, Sergio Bizzio, Marguerite Duras, Lee Child, Stefan Zweig, Juan Forn y Valeria Tentoni, entre muchos otros y otras.

1. Del cielo a casa, de Hebe Uhart. “Frente a un mundo de obligaciones, rutinas y otras cosas incomprensibles, los protagonistas de estos relatos se atienen a lo que pueden manejar. Un hilo conductor los une: el interés por lo que se esconde tras las prácticas e instituciones corrientes. Abundan relatos de viaje que remiten a la experiencia periodística de la autora, donde aparece con particular humor todo aquello que jamás podría formar parte de una crónica convencional. ”Del cielo a casa“ es la frase que cifra los relatos del libro, pero también el título de uno de los cuentos, en el que se narra la distancia que existe entre lo que se supone que debe gustar y lo que realmente gusta. Entre el desconcierto y la timidez, Uhart encuentra en los congresos, los viajes, la vida familiar y los animales un pretexto para pensar las relaciones y para desencadenar fantasías y temores”, señalan desde Adriana Hidalgo Editora sobre este lanzamiento.

“Del cielo a casa es un libro especial por varios motivos. Uno de ellos es que fue el primero que Uhart publicó en Adriana Hidalgo editora, hace más de 20 años, en 2003. A partir de entonces, esta autora nacida en Moreno en 1936 publicó prácticamente todos sus textos en esta editorial hasta su muerte, en 2018. Podría decirse también que Del cielo a casa es un libro bisagra en la obra de Uhart, quien era conocida hasta entonces por sus cuentos y nouvelles, ya que marca los inicios de un devenir literario que iría alejándola cada vez más de la ficción y llevándola cada vez más hacia lo real. Este giro se consolida a partir de 2011 con los libros de crónicas Viajera crónica (2011), Visto y oído (2012), De la Patagonia a México (2015), De aquí para allá (2016) y Animales (2017), todos publicados por Adriana Hidalgo editora”, agregan desde la editorial.

Del cielo a casa, de Hebe Uhart, salió por Adriana Hidalgo Editora.

2. La primera vez que escuché reggae, de Sergio Bizzio. “Los relatos de Sergio Bizzio esconden un activo sistema de sorpresas: una vez iniciada la lectura es imposible predecir ya no solo su desenlace sino también su desarrollo, e invitan a una entrega feliz donde la ficción apaga nuestra arcaica coraza de interpretaciones. En La primera vez que escuché reggae cada historia encierra su tormenta: un vecino incómodo, la ocupación de una casa, la fallida ceremonia de entrega de un premio escolar o la caída de un bancario-pájaro: todo es perturbadoramente posible. Sin embargo, a veces narrados en primera persona, estos cuentos parecen advertir algo central: que la pregunta de qué es real o cierto depende al fin de una lógica exclusivamente individual. Aquí, el gesto mínimo, el malentendido, el temblor interior basta para que el mundo se desacomode y revele su costado más frágil, provocando a veces hilaridad y, otras, sofocos de terror. En Bizzio, los sueños y pesadillas contemporáneas siempre tienen la coreografía de lo extraño”, se lee en la contratapa de esta nueva publicación del escritor argentino.

La primera vez que escuché reggae, de Sergio Bizzio, salió por Random House.

3. Bastante seguro y otros cuentos, de Lee Child. “Hay muchos tipos de crímenes y muchas formas de contarlos. En los relatos de Bastante seguro a menudo hay alguien que necesita que alguien muera, a menudo hay dinero a cambio; a veces hay, también, amor o despecho. No faltan los espías, francotiradores, periodistas, guardaespaldas, agentes del gobierno o policías. Una galería de oficios, de profesionales buscando la perfección del crimen. En este libro asistimos a una colección de los momentos de oro de Lee Child: cuando plantea los escenarios, las tensiones, los argumentos, que aquí se resuelven en pocas páginas. Es un privilegio leer a Lee Child más allá de su personaje Jack Reacher, y en este caso el maestro del thriller demuestra que, además de ser un gran novelista, maneja impecablemente el relato breve”, informaron desde Blatt & Ríos sobre este lanzamiento.

Bastante seguro y otros cuentos, de Lee Child, salió por Blatt & Ríos.

4. Matar al comisario, de Paula Brecciaroli, Jorge Consiglio e Iñaki Echevería. “A partir de un episodio real, este libro se interna en la historia del anarquismo argentino, en sus pasiones, dilemas y fantasmas, y muestra hasta qué punto la violencia política, la represión estatal y la construcción del mito forman parte de una misma trama. Matar al comisario reconstruye un capítulo central de la historia argentina y vuelve sobre una pregunta incómoda y demasiado actual: ¿qué hace una sociedad con su violencia, sus héroes y sus muertos?”, informaron en un comunicado sobre esta publicación ilustrada.

Matar al comisario, de Paula Brecciaroli, Jorge Consiglio e Iñaki Echevería, salió por Fondo de Cultura Económica.

5. Index. Historia de los índices, de Dennis Duncan. “Una lista, un mapa, un modo de clasificación, la lectura minuciosa de un texto. ¿Qué es en definitiva un índice? El historiador y escritor Dennis Duncan intenta responder esta pregunta con gracia, profundidad y erudición, y a partir de ella construye una historia de este elemento que es, en realidad, un relato sobre el tiempo y el conocimiento. De Samuel Johnson a J. G. Ballard, este trabajo repleto de curiosidades y rarezas traza su evolución desde los monasterios y las universidades de Europa en el siglo XIII hasta las oficinas de cristal y acero de Silicon Valley en el XXI”, informan desde Ampersand sobre este magnífico ensayo que llegó este mes a las librerías locales.

Index. Historia de los índices, de Dennis Duncan, salió por Ampersand.

6. Ni bosque ni sonido, de Mariana Gardella. “En junio llega a librerías de Argentina y España Ni bosque ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo, de Mariana Gardella, segundo libro de la autora en Rara Avis Editorial. A partir de los fragmentos que sobreviven de la obra de Safo de Lesbos, Gardella escribe un ensayo delicado y luminoso sobre el deseo, la historia y la pérdida. Mientras entrelaza versos de una de las poetas más antiguas en una nueva traducción del griego antiguo al español, el libro convierte la falta en una potencia y se pregunta cómo leer hoy una voz que llega hasta nosotros fragmentada”, informan desde el sello Rara Avis.

“Se dijo de Safo que era hermosa y masculina, amante y símbolo, mito y figura histórica. Su nombre atravesó siglos de interpretaciones, películas, lecturas y disputas. En lugar de buscar una verdad definitiva sobre ella, Ni bosque ni sonido propone leer sus restos desde el presente y hacer nuevos sentidos con lo que tenemos. Ícono y estandarte de la cultura lésbica a la par que musa de las letras y las artes, tal vez más deseada que encontrada, Safo de Lesbos es una pieza tan fundamental como difusa de la historia de la humanidad. Con la convicción de que la biografía es un género de ficción, Mariana Gardella teje un relato fragmentado sobre su vida y la compleja historia de la recepción de su poesía. En este libro, Safo se transforma en el nombre de una pérdida, pero también en una indagación que va tras los rastros de la poeta que sobreviven en antiguas piezas arqueológicas y obras de arte, en el activismo sexo-genérico, y en los textos de escritores y escritoras de todos los tiempos y geografías, agregaron desde la editorial y apuntaron: ”En estas páginas, los fragmentos más conocidos de Safo aparecen intercalados en una nueva traducción que recupera el impacto de su voz y que se mezcla con reflexiones sobre los temas centrales que atraviesan su poesía“.

Ni bosque ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo, Mariana Gardella, salió por Rara Avis.

7. Hyperpop, de Julie Ackermann. “El hyperpop, derivado irónico, excesivo y experimental del sonido mainstream de figuras como Rihanna, Britney Spears o Black Eyed Peas, nació en la década de 2010 con la aparición de la icónica SOPHIE y del productor A.G. Cook. Y si bien, en rigor, tuvo una vida corta, su vigencia se expresa no solo en la obra de múltiples artistas de la relevancia de Charli XCX o Arca, sino también en la repercusión que su estética maximalista tuvo en la música dance, la cultura queer, el cine y la moda. El desafío principal del hyperpop es exhibir sin pudor y llevar al extremo los artificios que definen la música comercial, con un espíritu crítico y lúdico. No ocultar el autotune, la saturación digital, el brillo sintético ni las estrategias de incitación al consumo, sino colocarlos en primer piano. Al sumergirse en los misterios del capita­lismo digital y sus culturas de internet, la periodista francesa Julie Ackermann arroja luz sobre un género tan icónico coma fugaz, que ha optado por mimetizarse con la época, con su artificialidad fluida, su fetichismo tecnológico, su mercantilización infinita de los cuerpos y del erotismo. Quebrando los Iímites de la sátira para desa­rrollar una nueva forma de sinceridad, el hyperpop navega entre la utopía queer, el aceleracionismo y la postironfa para revelar desde adentro la ultima actualizaci6n del capitalismo”, informaron sobre este ensayo desde el sello Caja Negra.

Hyperpop, de Julie Ackermann, salió por Caja Negra con traducción de Agustina Blanco.

8. Si arrastré por este mundo, de Martín Lombardo. “Buenos Aires, 1894, un vigilante descubre un cuerpo descuartizado. En 2001 un traductor se refugia en el delta luego de separarse. El traductor busca ajustar cuentas con su propia historia y la de su familia: desde su padre, psicoanalista que experimentó nuevas terapias con drogas, hasta un tío lejano, psiquiatra que decidió encerrarse en el hospicio en el que trabajaba. En paralelo, Marcel Duchamp, Henri Calet, Julio Cortázar, Albert Londres y Graham Greene viajan entre Europa y el Río de la Plata, y en esos viajes no solo tejen una obra, escriben sus textos e imaginan un mundo: también participan, sin saberlo, en el destino de una mujer. En un arco temporal que abarca un poco más de un siglo, Si arrastré por este mundo traza, a través de una historia familiar, un mapa de crímenes olvidados, historias fracturadas y obsesiones. Y en el centro del relato, un vacío, una ausencia: la voz de algunas mujeres empujadas a un lado y al otro del océano, a un lado y al otro del río; mujeres colocadas como protagonistas secundarias de vidas ajenas. Vidas dispersas unidas por hilos invisibles. A fin de cuentas, toda investigación –policial, psicoanalítica, histórica, literaria–, al igual que todo relato, no es más que una manera de lidiar con lo que falta”, informaron desde el sello Omnívora sobre este lanzamiento de junio.

Si arrastré por este mundo, de Martín Lombardo, salió por Omnívora.

9. Personaje secundario, de Sofía Balbuena. “Los cinco cuentos que constituyen Personaje secundario tratan sobre el infierno interior con el que viven a menudo las mujeres: ese vaivén de pensamientos, impulsos, emociones, ideas que escondemos, que aprendemos a reprimir y a callar, a silenciar, a evitar que aparezcan de forma nítida en el mundo, porque no queremos ser tildadas de locas ni de problemáticas ni de oscuras ni de intensas. De este modo, el personaje secundario principal del libro –valga la redundancia– es este mundo interno agobiante y explosivo, por momentos ingobernable, con el que vivimos como si fuera un okupa en nuestra propia cabeza y con el que aprendimos a caminar sin que se nos note mucho”, informaron desde Páginas de Espuma sobre este lanzamiento de la autora argentina Sofía Balbuena, que ganó este año el premio Ribera del Duero.

Personaje secundario, de Sofía Balbuena, salió por Páginas de Espuma.

10. Outside. Papeles diarios, de Marguerite Duras. “Este libro nos lleva a una cima en la escritura periodística y la no-ficción, por décadas desatendida en la obra de una de las escritoras más geniales del siglo XX. Marguerite Duras desplegó en la prensa su más singular estilo literario. Cuando Yann Andréa, su último amante y motor de una historia enloquecida, recopila esos textos para la colección Ilustrations de Albin Michel, Duras los nombró ‘papeles de un día’ o ‘papeles diarios’. Las entrevistas, crónicas y artículos inclasificables que componen este libro muestran una variedad sorprendente de personajes: un vendedor de flores argelino, una monja carmelita, una obrera analfabeta, niños, carniceros, delincuentes, perversos, mujeres anónimas, actrices y cantantes se entrecruzan con intelectuales de renombre, como George Bataille, Jean-Paul Sartre, Francis Bacon, Monique Wittig. Pero estos personajes parecen no ser el asunto principal, más bien todo se trata de la escritura de Duras como acto, como un acontecimiento que explora una ciudad que se transforma a ritmos acelerados”, informaron sobre esta publicación que ahora llega a las librerías locales de la mano del sello Banda Propia.

“Esa escritura también es la oralidad callejera que irrumpe, la fascinación o indignación por lo visto, su compromiso con la resistencia francesa y argelina, su pulsión antigubernamental o antimilitarista. Un volumen desbordante de actualidad y brillantemente presentado por María Moreno, quizás su mejor interlocutora contemporánea. Nadie como Duras pudo escribir sobre los resquicios de su época, transgrediendo la intimidad y la vida pública, al margen de las convenciones, con tal arrojo lúcido, experimental y vitalista”, agregaron desde la editorial.

Outside. Papeles diarios, de Marguerite Duras, salió por la editorial Banda Propia.

11. Malmö. Una historia argentina, de Mónica Szurmuk. “María Esther Ramírez, de cuatro años, vivía con su mamá, Vicenta, y sus hermanos de cinco y dos en una casita del barrio San José de Almirante Brown. Su papá había sido secuestrado, y después legalizado, a finales de 1974. En la madrugada del 15 de marzo de 1977, un grupo de la Brigada de Lanús descerraja una balacera sobre su casa y acribilla a Vicenta delante de sus hijos. Días después, una jueza dispone el traslado de los niños al Hogar Casa de Belén, verdadero centro clandestino de detención. Allí les cambian sus identidades y se los somete a toda clase de abusos y vejaciones. En 1983 recuperan su libertad y empiezan una vida nueva en Suecia, donde su padre había logrado exiliarse. La historia de María y sus hermanos señala un aspecto poco explorado de los crímenes de la dictadura: el de los niños víctimas directas del terrorismo de Estado que no fueron apropiados, sino retenidos en instituciones. Mónica Szurmuk hilvana delicadamente fragmentos de trauma y de recuperación de la historia de María desde el infierno de su infancia hasta su presente adulto en Malmö, donde la pintura, la vida familiar y su trabajo como enfermera se convierten en formas de elaboración y posibilidades de decir. Así despliega una geografía sutil y conmovedora que muestra cómo la experiencia se inscribe en el cuerpo, en la lengua y en la memoria. Sin énfasis, con profunda empatía, este libro permite pensar la relación entre violencia, memoria y reparación. En ese gesto, no solo documenta una historia: propone una manera de leerla”, señala la sinopsis oficial de este libro que sale este mes a través de la editorial Sudamericana.

Malmö. Una historia argentina, de Mónica Szurmuk, fue publicado por Sudamericana.

12. La vida privada, de Valeria Tentoni. “En una isla perdida se esconde la autora del diario de viajes más fantástico que pueda imaginarse: Virginia Mountweazel. Fotógrafa, piloto y autora de ese único libro perfecto, ha decidido pasar los últimos días de su vida contemplando los pájaros. Su calma se ve interrumpida por cientos de cartas de lectores, enviadas desde distintos puntos del planeta hasta su guarida. Allí llega también nuestra protagonista que, un buen día, decide abandonar el tedio de su vida en la ciudad para ir a su encuentro. Primera novela de Valeria Tentoni, poeta y periodista, La vida privada se arriesga a una honda reflexión acerca de los sinuosos senderos que conectan vida y obra, sin perder jamás el ritmo, el humor y la búsqueda de un significado más allá de las palabras”, informan desde Seix Barral sobre este libro.

“Una escritora que defiende su vida privada. Una fan que no quiere volver a ser solo una lectora. Una isla que no aparece en el mapa, un bibliotecario fantasma, un pájaro, la muerte, un río, el descubrimiento feroz de que la escritura es puro humo. Con un estilo suave e impredecible, Valeria Tentoni nos hace navegar por la delgada línea que separa lo real de la ficción, la ingenuidad del coraje, la admiración del resentimiento, el peligro de creer que lo que leemos existe”, señaló sobre la publicación la escritora Cynthia Rimsky.

La vida privada, de Valeria Tentoni, salió por Seix Barral.

13. La confusión de los sentimientos, de Stefan Zweig. “En el ocaso de su vida académica, un profesor relee las páginas de su pulida biografía y se enfrenta a una omisión. En su centro, late un episodio silenciado: un vínculo tan intenso como equívoco que marcó su juventud. Zweig se adentra en los pliegues más recónditos del alma humana para narrar el deslumbramiento de un estudiante que encuentra en un carismático profesor no solo la pasión por la literatura, sino también una puerta al vértigo de los sentimientos. La fascinación intelectual, el deseo, la culpa y el poder transformador del lenguaje se entrelazan en una historia de formación y secretos que el tiempo no consigue borrar”, señalan desde Ediciones Godot sobre este lanzamiento de junio.

La confusión de los sentimientos, de Stefan Zweig, salió por Ediciones Godot

14. Borges y la política, de Nicolás Freibrun. “El reconocimiento internacional y su condición de escritor icónico parecen dejar a Borges a salvo de las disputas, aunque todavía pesan sobre él estigmas o prejuicios que para algunos lectores funcionan como barreras infranqueables. Hay quienes se resisten a leerlo por considerarlo gorila, antiperonista, europeizante, o porque tuvo un entusiasmo juvenil con Yrigoyen pero después empezó a desconfiar de la democracia y a volverse cada vez más conservador, o porque habitaba una burbuja imaginaria y no quería contaminarse con los problemas de su tiempo. ¿Hay algo de verdad en todo esto? En Borges y la política, Nicolás Freibrun recorre fascinado los textos borgeanos y nos muestra magistralmente, sin ninguna solemnidad, hasta qué punto escapan a los casilleros ideológicos. Y hasta qué punto, también, se ocupan de la política, aunque no para bajar línea o aleccionar o tomar partido. De ahí que su figura resulte incómoda tanto para quienes se identifican con la tradición nacional-popular y las izquierdas como para las derechas”, informó Siglo XXI Editores sobre este ensayo.

Borges y la política, de Nicolás Freibrun, salió por Siglo XXI Editores.

15. Autobiografía de mis perros, de Sandra Petrignani. “Toda autobiografía conlleva una dosis de valentía. Pero narrar la propia vida a través de los perros que la han acompañado añade una ‘ternura conmovedora al encanto de cualquier vida’, como habría dicho Jane Austen. Petrignani habla de sí misma con la ternura que emana de sus perros, de los muchos que han servido de contrapunto silencioso a sus historias de vida. Y a través de ellos evoca amores y compañeros de una época perdida, como todas las épocas”, informaron desde el sello Nórdica sobre este libro que este mes llega a las librerías locales.

“La capacidad de observación y el amor por el lenguaje de Sandra Petrignani, convierten en preciosos los retratos de Ruggero, Celeste, Guapa, Mago y otros animales de compañía. Porque aquí la palabra vive y la vida habita las palabras”, dijo sobre este lanzamiento la escritora Marta Sanz.

Autobiografía de mis perros, de Sandra Petrignani, salió por la editorial Nórdica.

16. La vida al final, de Bernhard Schlink. “Martin, un abogado de setenta y seis años, recibe el inesperado diagnóstico de una enfermedad terminal. Felizmente casado con una mujer mucho más joven que él y padre de un niño pequeño, deberá enfrentarse a una pregunta ineludible: ¿cómo vivir plenamente sus últimos meses? Martin se niega a caer en el dramatismo y se entrega a una rutina metódica y serena: poner en orden el tiempo que le queda y despedirse de su familia dejándoles un recuerdo preciado y perdurable de su existencia en común. Lo hace sin estridencias, mediante una serie de gestos modestos y ordinarios pero llenos de calidez y dignidad. Cancela compromisos, deja de contestar correos, dedica las horas a disfrutar del día a día con su hijo y reflexiona sobre qué legado puede dejarle. Comienza a escribirle una carta, aunque pronto se da cuenta de que su amor y su presencia valen más que cualquier testimonio. También observa con cierta inquietud que su esposa parece tener otra vida más allá de su relación, lo cual no enturbia su voluntad de decirle adiós de la mejor manera posible”, señala la sinopsis oficial de esta novela, que llega a las librerías locales a través de Anagrama.

“La vida al final es una novela contenida y conmovedora en la que la muerte no se presenta como una desgracia sino como parte natural del ciclo de la vida. Con un estilo sencillo y su característica sensibilidad moral, Bernhard Schlink logra convertir lo cotidiano en una experiencia trascendente y de una inusual hondura. Lejos de sentimentalismos, la obra plantea cuestiones esenciales —¿qué se considera una vida bien vivida? ¿Cómo despedirse de las personas que amamos?— y deja en el lector una huella duradera y esperanzadora. Un testamento literario sobre el tiempo, el amor y la aceptación de la finitud que forma parte de la experiencia humana”, subrayan desde la editorial.

La vida al final, de Bernhard Schlink, salió por Anagrama.

17. La tierra elegida, de Juan Forn. “Este libro es una selección de los mejores ensayos que Juan Forn publicó con anterioridad en dos volúmenes: La tierra elegida y Ningún hombre es una isla, informaron desde el sello Emecé. ”Como escritor-lector, La tierra elegida es su primer libro de historias reales de artistas y su tiempo, sus locuras y sus dolores contados entre la curiosidad, la cita, la fascinación y una cierta nostalgia por la Historia. Sus héroes en estas crónicas están abrumados y hasta desesperados por la guerra, las persecuciones, los laberintos de la enfermedad mental, los proyectos desmesurados, el fracaso o el genio. Como sucede con los grandes escritores de no ficción, es difícil saber cuánto hay de mitología en cada caso, y es una felicidad que se deje llevar por el capricho y la tangente“, escribe Mariana Enriquez en el prólogo de esta publicación. ”Los protagonistas de estos relatos (Fernando Pessoa, Hunter Thompson, Joseph Brodsky, León Ferrari, Yasunari Kawabata, Mark Rothko, Isaac Babel, Miguel Briante, las hermanas Mitford…) no son desconocidos, pero la visión de rayos X de Forn les presta una luz nueva“, apuntan desde la editorial.

La tierra elegida, de Juan Forn, salió por Emecé.

18. ADN Puma, de Jorge Búsico. “En lo que va del siglo XXI, Los Pumas dejaron de ser una épica romántica para convertirse en protagonistas del rugby mundial. Del bronce histórico de 2007 a otras dos semifinales mundialistas y las victorias inolvidables frente a los All Blacks, la selección argentina atravesó una transformación profunda: el paso definitivo del amateurismo a la alta competencia profesional. En ADN Puma, Jorge Búsico reconstruye ese proceso con rigor y lucidez. Aquí están los nombres propios –Pichot, Creevy, Matera, Contepomi, entre otros– y el relato de las tensiones internas y las disputas de poder. Esta es, antes que nada, la narración pormenorizada y pasional (aunque siempre con mirada crítica) de ese arco de gloria, caída y renacimiento. Un relato de obstáculos, triunfos y reinvención que aborda también, como corresponde, las polémicas que sacudieron al rugby argentino en los últimos años: el impacto social del caso Báez Sosa, el cuestionado homenaje a Maradona y los pronunciamientos racistas en redes que abrieron una crisis institucional sin precedentes. Con la autoridad que le confiere ser uno de los grandes referentes locales del periodismo especializado en este deporte, Búsico ofrece una crónica imprescindible para entender cómo se forjó la identidad actual de nuestro seleccionado nacional”, se lee en la contratapa de esta flamante publicación del periodista argentino.

ADN Puma, de Jorge Búsico, salió por Aguilar.

19. El efecto peculiar, de María Lobo. “En la mañana de un tres de septiembre, el gobierno argentino anuncia que no habrá más vuelos entre las provincias del país y que, para viajar de una a otra, será obligatorio pasar antes por Buenos Aires. La noticia derrumba los planes de Cibelia Ree, una ex estudiante de Historia y bajista de una banda de rock que ese día debía tomar un vuelo crucial. Ree lleva años detrás de un propósito: encontrar el sonido que permita a las personas establecer una conexión íntima con el acorde de una canción. Mientras corre hacia ese hallazgo, su vida se cruza con la música de Jeff Tweedy y con la historia de Antonio Meucci, el ingeniero italiano que en 1854 diseñó el primer prototipo del teléfono”, adelantan desde Tusquets sobre este lanzamiento.

“Distanciada de los tópicos del presente, El efecto peculiar vuelve sobre la música y el amor analógico desde un devaneo por incidentes que se ensamblan en un tiempo de ensoñación, recuerdos y melancolía. Por momentos en una escena de David Lynch, por otros en los dominios de Italo Calvino, la nueva novela de María Lobo murmura también una pregunta permanente sobre la comunicación humana”, agregan desde la editorial.

El efecto peculiar, de María Lobo, salió por Tusquets.

20. Cuentos completos, de Edgar Allan Poe. Con edición a cargo de Fernando Iwasaki y Jorge Volpi, prólogos de Mariana Enriquez y Patricia Esteban Erlés, traducción de Rafael Accorinti e ilustraciones de Arturo Garrido, este mes llega a las librerías locales esta edición de cuentos completos de Edgar Allan Poe a través del sello español Páginas de Espuma

“No es necesario, a estas alturas, explicar la importancia de Edgar Allan Poe en las letras y el arte universales. 175 años después de su muerte, los rastros de su literatura se pueden encontrar tanto en grandes clásicos del siglo XX (Borges, Machado, Baudelaire, Quiroga) como en autores contemporáneos (Stephen King, Richard Matheson, Mariana Enriquez, Patricia Esteban Erlés). Ha influido también en muchos grandes maestros de otras artes, como Salvador Dalí, Odilon Redon, Rene Magritte, Alfred Hitchcock o Tim Burton, entre tantos otros”, señalaron desde la editorial en un comunicado.

“En Páginas de Espuma consideramos que un autor tan vigente como Poe necesitaba una nueva traducción que acercara sus cuentos a nuevos lectores. La genial traducción de Cortázar de 1956, que cautivó a tantísimos lectores hispanoamericanos durante casi 70 años, necesitaba una actualización. Es por eso que encargamos a Rafael Accorinti la misión de traer a Edgar Allan Poe al siglo XXI, donde sabemos que tendrá la misma trascendencia que ha tenido durante 200 años”, agregaron desde el sello.

Cuentos completos, de Edgar Allan Poe, salió por Páginas de Espuma.

21. Cuando la ciencia despertaba fantasías, de Soledad Quereilhac. “A fines del siglo XIX, la ciencia no era todavía como la conocemos hoy. Lejos de ser solo un saber de especialistas, formaba parte del universo cotidiano de las personas. En ella confluían apariciones, fuerzas extrañas, fenómenos parapsicológicos, magnetismo, locos iluminados, rayos X un amplio muestrario de casos raros que captó la atención de diarios y revistas, y modeló una forma de sensibilidad en que lo científico convivía codo a codo con lo inexplicable. En este original libro, Soledad Quereilhac reconstruye ese clima de época que en la Argentina caracterizó el pasaje de siglos. Así, a partir de publicaciones periódicas, de las corrientes religiosas del momento (el seudocientificismo de los ocultistas, los espiritistas, los teósofos) y también de la literatura fantástica que se gestó y circuló entonces (de escritores como Quiroga, Lugones y Holmberg), la autora elabora un mosaico de los ensueños que fusionaron lo material y lo fantasmagórico, lo técnico y lo mágico, y que cifraron esperanzas y temores en esa proyección a futuro”, informaron en un comunicado sobre esta nueva edición de este libro de la investigadora argentina Soledad Quereilhac.

“La literatura fantástica encontró en este mundo una fuente de inspiración; los espiritualismos, un modo de legitimarse; la prensa de divulgación, una forma de deslumbrar a los lectores con inventos, nuevas teorías y descubrimientos. Con una prosa impecable y atenta a los matices, Soledad Quereilhac recorre un período en que se proyectaban utopías a partir del potencial de las ciencias, justo antes de que estas se convirtieran en disciplinas autónomas, complejas y cada vez más alejadas de la comprensión de la gente común”, agregaron desde Siglo XXI Editores.

Cuando la ciencia despertaba fantasías, de Soledad Quereilhac, salió por Siglo XXI Editores.

22. A oscuras, de Thomas Pynchon. “Milwaukee, 1932. En plena Gran Depresión, con la derogación de la Ley Seca a la vuelta de la esquina y Al Capone en la cárcel, Hicks McTaggart, antiguo rompehuelgas convertido en detective privado, cree haber encontrado por fin un trabajo seguro… hasta que le encargan lo que debería ser un caso rutinario: localizar y rescatar a una rica heredera de Wisconsin. Poco después, McTaggart se encuentra, sin saber cómo, a bordo de un transatlántico rumbo a Europa, y finalmente termina en Hungría donde, por supuesto, no hay ni rastro de la heredera fugitiva. Hicks tendrá que vérselas con nazis, agentes soviéticos, contraespías británicos, músicos de swing, mentalistas y grupos paramilitares, además de los problemas que cada uno de ellos acarrea, para los cuales él no está en absoluto preparado. Envuelto en una trama que no entiende —y de la que no ve manera de entrar ni salir—, lo único positivo para Hicks es que está viviendo el amanecer de la era de las big bands y él, por casualidad, es un bailarín bastante bueno. Que eso le permita regresar a Milwaukee y al mundo normal, que quizá ya no exista, es otra cuestión”, señalan desde Tusquets sobre esta publicación que vuelve este mes a las librerías locales.

A oscuras, de Thomas Pynchon, salió por Tusquets.

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