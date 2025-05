Los libros de mayo: Claudia Piñeiro, Ricardo Romero, Mauricio Kartun y un clásico del peronismo

Con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como uno de los hitos más importantes del año, las editoriales locales y también los sellos internacionales que publican sus textos en el país lanzarán una gran variedad de publicaciones a lo largo de todo el mes.

A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas.

1. El libro de los sesgos, de Ricardo Romero. “Tus ideas son tuyas… ¿Estás seguro? ¿Y si te dijéramos que no siempre? ¿Y si te dijéramos que lo que percibimos no es más que lo que queremos percibir? ¿Que no hay elección más difícil que decidir qué queremos pensar? La mente humana es un laberinto de atajos y engaños, y El libro de los sesgos explora los procesos ocultos que rigen nuestro pensamiento. El sesgo de confirmación, la falacia de composición, la paradoja de la elección y la ilusión de agrupamiento son solo algunos de los mecanismos cognitivos que actúan como anteojos a través de los cuales vemos la realidad circundante. Ricardo Romero pone en primer plano su influencia en nuestra vida cotidiana, y nos invita a ver de qué manera Jerry Seinfeld, Walter White, Neo, Malcom Crowe y muchos otros personajes de nuestros consumos culturales son claros ejemplos de ello”, se lee en la contratapa de la publicación del escritor argentino Ricardo Romero.

“Las páginas de este libro contienen la invitación a pensar cómo pensamos, a tratar de reconocer, de la mano de conceptos surgidos en la psicología social durante la segunda mitad del siglo xx, algunas configuraciones mentales que nos condicionan. Pensamientos, sí, pero sobre todo formas de pensar, mecanismos automáticos que se ponen en funcionamiento cada vez que vamos a tomar una decisión. No son todos, no son las únicos, pero lo que proponemos es una puerta de entrada. Bienvenidos a este tren fantasma mental, y que cada uno se haga cargo de las criaturas que encuentre”, apunta el autor de este libro lanzado por Ediciones Godot.

El libro de los sesgos, de Ricardo Romero, salió por Ediciones Godot.

2. Las Marías de los Toldos, de Aurora Venturini. “Le pidieron que escribiera una biografía de Eva Perón. Dijo que no. Se lo volvieron a pedir y se volvió a negar. En 2011, cuando por fin su obra circulaba en librerías, Aurora Venturini se presentaba, además, como una de las pocas personas con vida y memoria capaces de decirnos algo nuevo sobre Eva. Desde el día en que recibió su premio por Las primas en diciembre de 2007, hasta su muerte en 2015, se había ocupado de ostentar una relación muy cercana con quien había sido su jefa, no solo espiritual [...]. Si bien es imposible ubicar a Las Marías de Los Toldos, como ella insistía ante sus editores, en el espectro de la biografía, es evidente que propone una genealogía fantasmática y una respuesta alucinada a las principales preguntas que la figura de Eva Perón provoca entre seguidores y detractores. ¿De qué estaba hecha esa mujer? ¿Qué materia la lleva a convertirse en lo que se convirtió? ¿Qué fuerza la movía a ser todo lo que fue? ¿Por qué daba tanto miedo su cadáver? ¿Volverá?”, apunta la escritora y periodista Liliana Viola en el prólogo de esta publicación de Aurora Venturini que llega este mes de la mano de Tusquets.

Las Marías de los Toldos, de Aurora Venturini, salió por Tusquets.

3. La vida, la novela y el amor, de Federico Jeanmaire. “La novela es un amor a primera vista entre algo que nos llamó la atención hace dos segundos o treinta años y la página vacía. Algo que nos identifica o nos aleja. Sin embargo, aunque pueda hacernos un poco más felices, la novela no busca nuestra felicidad. Quizá sea por eso que Federico Jeanmaire se sentó a escribir este libro sin dudar: no quería escribir otra novela, tampoco un ensayo. Se propuso, entonces, hablar sobre la vida y la novela. Y el amor. La singular cadencia de su escritura puede, por momentos, distraernos de su propósito, pero es, en su integridad, un texto que ilumina por completo a quien escribe o tiene el impulso de hacerlo. También a quien lee o necesita escapar de lo absurdo de la existencia. Además de notas ocultas sobre el oficio, hay historias personales: la del autor con su hijo, la del autor frente a su madre anciana y, por supuesto, la de por qué escribir o para qué leer”, señalan los editores de esta delicada publicación. Salió por el sello La Crujía dentro de la colección que lleva como nombre Ser Escritor.

“Escribir novelas nos ayuda a vivir. Ponemos entre paréntesis el mundo, el verdadero, para lanzarnos al encuentro de otro mundo, uno imaginado. No hay nada mejor que poner entre paréntesis el mundo verdadero para vivir sin angustias. Hacemos algo, pensamos todo el tiempo en eso, nos apartamos y nos olvidamos hasta de nosotros mismos y nuestras penurias. Algo parecido les ocurre a los lectores de novelas”, sostiene Federico Jeanmaire en este libro.

La vida, la novela y el amor, de Federico Jeanmaire, salió por La Crujía.

4. Osvaldo Lamborghini, una biografía, de Ricardo Strafacce. “Blatt & Ríos presenta una reedición fundamental para la historia de la literatura argentina. Se trata de Osvaldo Lamborghini, una biografía, de Ricardo Strafacce, un libro monumental publicado originalmente por Mansalva en 2008 y que permanecía casi inhallable, agotado desde hace años. Se trata de un volumen de casi 900 páginas que recorre con minucioso detalle la vida, la obra y la práctica (política, psicoanalítica, literaria) de uno de los autores más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Material de consulta permanente para todo aquel que quiera estudiar la materia, el libro se convirtió en un texto de culto que hoy vuelve a estar disponible en librerías de todo el país”, informaron los editores de este libro en un comunicado.

“Ricardo Strafacce narra la vida de quien fue reconocido como un maestro por algunas de las más lúcidas plumas literarias de finales del siglo XX, como César Aira, Fogwill, Néstor Perlongher, Héctor Libertella o Tamara Kamenszain. La potencia de su literatura se extendió durante la productiva década del noventa, en narrativa pero sobre todo en poesía, y llega hasta nuestros días llena de vigor y sin perder novedad. Todos somos lamborghíneos, todos lo fuimos o lo seremos, incluso secretamente. Con un trabajo archivístico, de entrevistas y escritura que le llevó diez años, Strafacce detalla en este libro la lucha de Osvaldo Lamborghini por ser publicado, su infancia, sus parejas, su carácter de mito viviente, los diferentes domicilios que habitó, su estudio, difusión y ejercicio del psicoanálisis, su exilio y su muerte. Tampoco se priva de bucear en la acción política que desplegó en sectores del peronismo, ni de indagar en la relación con su hermano Leónidas, grandísimo poeta él también. Y claro, la génesis de sus textos más logrados, desde El fiord hasta Tadeys”, agregaron.

Osvaldo Lamborghini, una biografía, de Ricardo Strafacce, salió por Blatt & Ríos.

5. Hija biográfica, de Romina Paula. “Leonor se muda con Leticia, su madre, a las sierras de Córdoba. Y desde ahí se cuestiona: ¿qué hace de una casa un hogar? Esa pregunta impulsa su relato y la lleva a contar, por un lado, la historia de Leticia, la historia que fue escuchando durante su infancia, la de una mujer que fue actriz y viajera. Por otra parte, a medida que narre a su madre, irá construyendo y reconstruyendo su propia biografía. Porque Leonor, que ya vino con ese nombre y que –como ella dice– con ese nombre pasó 'de brazo en brazo', tiene otra madre, una biológica, a la que nunca conoció y a la que va a querer conocer. Romina Paula desmonta aquí una hija biológica, para, a través de la narración, de la potencia que tiene una narración en la trayectoria de una vida, construir una hija biográfica. Y lo hace con una voz que nace del territorio: enhebradas en cada hilo de estas páginas, están las sierras, con sus árboles, sus pájaros, sus perfumes, con la forma en la que el sol atraviesa la copa de los árboles, con el frío crudo y el amparo del arroyo. La lengua que encuentra Leonor es la lengua que nace de ese paisaje. Como todas las novelas de Romina Paula, Hija biográfica inventa una nueva forma narrativa: un monólogo que teje un territorio abierto a la exploración, una infancia sostenida por un lazo de amor, y una identidad biográfica forjada al calor de las historias compartidas”, se lee en la contratapa de esta novela de la escritora argentina Romina Paula. El libro fue publicado por la editorial Entropía.

Hija biográfica, de Romina Paula, salió por Entropía.

6. La muerte ajena, de Claudia Piñeiro. “Verónica Balda es periodista y conduce uno de los programas de radio más escuchados de la mañana. Cierto día, recibe una noticia que cambiará por completo el curso de su vida: una joven cayó de un quinto piso en el barrio de Recoleta. El departamento pertenece a un reconocido empresario agropecuario y la muerte de la mujer es mucho más que una noticia alarmante. Verónica sabe quién es, una historia densa y secreta las conecta. A medida que se desarrolle la novela, el lector conocerá diferentes versiones de los hechos, revelando cómo un relato puede ser multifacético y subjetivo, repleto de artificios y supuestos. Maestra en la construcción de atmósferas inquietantes y el manejo de la tensión narrativa, Claudia Piñeiro aborda de forma audaz un tema de escalofriante actualidad, y desnuda, a través de la siempre fascinante posibilidad de la ficción, uno de los vínculos más oscuros, íntimos y antiguos: el de la prostitución VIP con el poder de turno”, se lee en la contratapa de esta publicación. Se trata de la nueva novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro y llegará a las librerías a través del sello Alfaguara.

La muerte ajena, de Claudia Piñeiro, salió por Alfaguara.

7. Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política, de Daniel James. “Después de años de estar agotado, vuelve esta nueva edición de este clásico libro sobre el peronismo y la historia argentina”, señalan desde la editorial Omnívora sobre su flamante lanzamiento escrito por el historiador británico Daniel James.

“Para este libro Daniel James entrevistó durante años a María Roldan, trabajadora de la industria de la carne de Berisso, delegada sindical y una de las organizadoras de la marcha hacia Plaza de Mayo del 17 de octubre de 1945. El resultado es un relato cálido y sensible que recorre buena parte de la historia argentina del siglo XX argentino. Este libro nos habla de la historia del peronismo y la clase obrera argentina, poniendo en el centro de la escena la voz plebeya de María Roldan”, destacaron desde la editorial.

“Entré al frigorífico en 1944, en la picada. Cortaba carne y le sacaba el nervio y ponía la carne limpia ahí y el nervio en otro tacho, había que hacer cien kilos de carne limpia por hora. Esa era una sección muy grande, mil doscientas mujeres. Era un pueblo, era una cuadra, usted miraba así, todo blanco de gente trabajando, hermoso, era un espectáculo. Las ganas de llevar un peso a la casa y el hambre y la necesidad le obligan a aprender en dos días. Era trabajo duro. Al comienzo del día ya estaba la carne ahí, ya estaba el que pesaba con la balanza ahí, ya estaba el apuntador que apuntaba los kilos. Había un límite, que había que llegar a por lo menos noventa, cien kilos por hora. Y si no llegaba la acusaban. Una vez le dijo un jefe a una chica: ‘Usted es una inútil’, y yo, que era delegada, le dije: ‘Cuide la boca, señor, acá no hay ninguna inútil, la chica no puede hacer más de lo que hace, pero cada día va a trabajar más, cada día va a rendir más, pero no la insulte, no la ofenda, es una mujer’”, se lee en las páginas de esta publicación.

Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política, de Daniel James, salió por Omnívora Editora.

8. Dolores 10 minutos y otros relatos, de Mauricio Kartun. “Después de la extraordinaria acogida de su novela Salo solo. El patrullero del amor, vuelve Mauricio Kartun con quince relatos inolvidables que, a través de su oído delicado y experto, conmueven, divierten y nos hacen festejar a esa literatura que siempre encuentra a sus lectores”, informaron desde Alfaguara sobre esta publicación del escritor y dramaturgo argentino Mauricio Kartun.

“Una paseadora de maridos. Un animador de fiestas desanimado. Un Orfeo pop. Un guionista de vidas reales. Un adonis de vidriera. Un exatleta, ciego, que vende pirulines a la salida de un colegio. Como en sus obras de teatro, los personajes de Mauricio Kartun conviven en fauna curiosa y excéntrica. Cargadas de ese humor que es el sello de su estilo, cada una de estas historias se constituye además como cuadro animado, como piezas orales que se ven, como acabadas escenas visuales”, se lee en la contratapa del libro.

Dolores 10 minutos y otros relatos, de Mauricio Kartun, salió por Alfaguara.

9. Recuperar la dignidad. Contra el devenir brutalista del mundo, de Cynthia Fleury. “Desde hace algunos años asistimos a un discurso solemne en defensa de la dignidad (de los trabajadores, de los más vulnerables los ancianos, los enfermos, incluso de los animales), mientras en la práctica toleramos y hasta naturalizamos que amplios sectores carezcan de umbrales mínimos de bienestar. En ese abismo entre los principios que se declaman y los derechos concretos, la dignidad está maltrecha, como se ve en los hospitales, los geriátricos, las cárceles, el espacio público. Y casi nadie queda a salvo: ni los que están más a resguardo (en el mundo del trabajo) ni los que están en la periferia (los excluidos), porque normalizar formas degradadas de vida daña la convivencia social. ¿Qué hacer frente a este devenir brutalista del mundo, que arrasa la salud psíquica y física de las personas y también pone en riesgo la sostenibilidad del planeta? ¿Es la violencia una vía posible para recuperar la dignidad amenazada? A partir de una formidable reflexión filosófica que integra las teorías del cuidado y el pensamiento decolonial, Cynthia Fleury propone una clínica de la dignidad que replantea las prácticas terapéuticas desde la perspectiva de los más vulnerados. ¿Cómo pueden preservar su dignidad quienes realizan tareas agobiantes de cuidado de otros, o quienes recolectan desechos para sobrevivir, o quienes soportan una humillación o estigmatización cotidiana? ¿Cómo acompañarlos sin reproducir lógicas de dominación y maltrato?”, se lee en la contratapa de este libro de la filósofa y psicoanalista francesa, una publicación que llega al país a través de Siglo XXI Editores.

Recuperar la dignidad. Contra el devenir brutalista del mundo, de Cynthia Fleury, salió por Siglo XXI Editores.

10. Utz, de Bruce Chatwin. Tal como apuntan los editores de esta publicación que este mes se lanzará de la mano del sello independiente Pinka Editora se trata de “la última novela del gran escritor de viajes del siglo XX” que nunca antes había sido publicada en la Argentina.

“Los mundos alternativos que ofrece la miniatura: esa es la apuesta de Kaspar Utz para atravesar los paranoicos años de la Guerra Fría en Praga. El protagonista de esta novela colecciona estatuillas de porcelana producidas por la mítica fábrica Meissen dos siglos atrás, cuando la Piedra Filosofal era todavía un sueño alcanzable. Como todo coleccionista, Utz es también un nostálgico, un obsesivo, un fetichista, un perverso. Vive envuelto en la bruma atemporal de su habitación junto a cientos de piezas diminutas. A su alrededor danzan jerarcas nazis y funcionarios comunistas, la leyenda del Gólem, excéntricos reyes del siglo XVIII, emperadores chinos, una campesina que lo adora y sopranos que cantan ópera haciendo temblar su garganta. Publicada en el otoño de 1988, poco antes de la muerte de Bruce Chatwin, esta novela narra, con refinada ironía, la vida de un hombre marcada por la historia de un siglo”, se lee en la contratapa de este libro.

Utz, de Bruce Chatwin, salió por la editorial Pinka.

12. Diario de novela, de Sabina Urraca. “Después de tomar notas durante años, Sabina Urraca se encierra a tratar de darle una forma a toda esa acumulación dispersa, a intentar hacer foco y extraer, de ese montón de materia prima, una novela. Y, mientras tanto, sigue tomando notas, no ya sobre la novela en sí, sino sobre el proceso de escritura de la novela, sobre lo que sucede en la mente, el cuerpo y el ánimo de un escritor mientras escribe. Este es un diario de escritura y de posponer la escritura; de comparar cómo antes escribir era fácil y ahora ya no lo es; de los vericuetos que podemos inventarnos para no sentarnos a escribir; de las dudas que nos carcomen pese a que la escritura fluye y –supuestamente– todo va bien; del darse ánimos y hacerse trampas para no caer en la desazón, de los amigos que acompañan y de la soledad necesaria, del compromiso, el deseo y los fantasmas que rondan a nuestras espaldas mientras las yemas de nuestros dedos se detienen sobre el teclado. ‘Ojalá el libro me importase menos. Es como alguien de quien me he enamorado. Cuando hablo con ese alguien, me atenaza la timidez, me siento fea y hago gestos raros, forzados. Me voy contracturando. Así es como escribo este libro’. A lo largo del diario, una y otra vez, Sabina busca metáforas para narrar la escritura, intentos de definir qué es escribir, por qué, para qué se escribe. Me gusta particularmente esta comparación: la novela como alguien de quien nos hemos enamorado y el riesgo, siempre ahí, latente hasta el punto final, de que ese amor no sea correspondido. De esa ansiedad, de esas dudas constantes y también de esa felicidad de la seducción y el anhelo, está hecho este libro. Un libro inteligente, generoso e intrépido, de puertas abiertas, de trapitos al sol. Un libro exquisito y profundo, de una frescura y una sinceridad que se celebra y se agradece”, escribió Federico Falco sobre esta flamante publicación de la escritora española Sabina Urraca que salió en Argentina por el sello Bosque Energético.

Diario de novela, de Sabina Urraca, salió por Bosque Energético.

13. Tinta china, de Juan Sasturain. “Hugo Pratt y Jean Giraud, Moebius, dos encantadores dibujantes, aterrizan en Buenos Aires en el año 1979. Llegan, junto con su amigo Opi, para participar de una bienal de historieta. Cuando Opi desaparece del hospital donde estaba internado, recurren a la agencia de Julio Etchenike, quien a pesar de algunas dudas iniciales decide tomar el caso. Este es apenas el principio de la nueva aventura de nuestro investigador privado, que irá adentrándose cada vez más en una colosal estafa que implica a policías, militares, servicios, dibujantes, editores, esposas, madres, hijos, amigos y amantes en un momento de la historia argentina donde es difícil definir con precisión quién es quién y cuáles son los objetivos de cada uno. Con Tinta china vuelve Etchenike, acompañado por sus inseparables Tony «el Gallego» García y el Negro Sayago, en una historia de traiciones e intereses cruzados en la que nada es lo que parece y donde solamente un escritor del talento de Juan Sasturain puede hacer posible que lo que empieza siendo una novela policial se convierta en el relato vivaz y entrañable de toda una nacionalidad: la argentina”, se lee en la contratapa de esta novela de Juan Sasturain publicada por Alfaguara.

Tinta china, de Juan Sasturain, salió por Alfaguara.

14. La torre del amor, de Rachilde. “En el corazón del océano, donde el viento y las olas dictan las leyes, se alza el faro de Ar-Men, una torre devoradora de hombres. En su interior, Jean Maleux, un joven guardián recién llegado, debe convivir con Mathurin Barnabas, un anciano enclaustrado durante años que ha sido consumido por el rencor y la soledad hasta convertirse en un ser monstruoso. Mientras el faro cruje bajo la furia del mar, entre ambos se despliega un juego de sumisión y resistencia, de poder y deseo, donde la frontera entre lo humano y lo bestial se desdibuja”, señalan los editores de esta novela, que llega a la Argentina de la mano de Ediciones La Parte Maldita, con traducción del escritor Diego Muzzio.

“Publicada en 1899, La torre del amor es una novela feroz y perturbadora que sumerge al lector en un mundo de obsesión, fetichismo y muerte. Rachilde compone aquí una atmósfera opresiva y alucinante en la que el mar —la mer, en francés, omnipresente y voraz— no es solo un escenario, sino un personaje más. Un clásico oscuro y desafiante que empuja los límites de la naturaleza humana”, se lee en la contratapa del libro.

Rachilde, seudónimo de Marguerite Eymery, nació el 11 de febrero de 1860 en Château-l’Évêque, Francia. Escritora transgresora y figura clave del decadentismo, desafió las normas de su tiempo con novelas que exploraban el erotismo, la identidad de género y el poder. Entre sus obras más conocidas se encuentran Monsieur Vénus y La Marquise de Sade, en las que desdibujó los límites entre lo masculino y lo femenino, el deseo y la violencia. Su estilo provocador y su rechazo a las convenciones la convirtieron en una de las voces más audaces de la literatura francesa de finales del siglo XIX.

La torre del amor, de Rachilde, salió por La Parte Maldita.

15. La infancia de quien, de José Luis Juresa. “En este libro, la infancia es un juguete que se reconstruye no con la tonalidad de la melancolía sino con la del asombro. No es el libro de un renacido sino el testimonio sereno y respetuoso de quien adquiere una respiración más expandida, más amplia. De quien ha salido de un sortilegio -que tampoco estaba tan mal- y ha sido tocado por un sortilegio mayor”, señala la escritora y periodista Leila Guerriero en el prólogo de esta publicación escrita por el psicoanalista argentino José Luis Juresa y lanzada este mes por el sello Nocturna.

La infancia de quien, de José Luis Juresa, salió por Noctura Editora.

16. Luz y oscuridad, una continuación, de Minae Mizumura. “Luz y oscuridad es una novela de singular valor en la obra de Natsume Sōseki y en la literatura japonesa moderna. La muerte del autor en 1916 dejó la novela interrumpida en el capítulo 188. Muchos escritores japoneses han especulado sobre un posible final para esta historia. Fue Minae Mizumura quien hizo suyo el desafío de imaginarlo. En su continuación –tarea admirable que permite seguir la trama sin haber leído la novela inconclusa–, recrea la escritura de Sōseki para describir las ”partes oscuras“ decisivas a la hora de delinear las relaciones entre personajes. Quienes lean esta novela difícilmente puedan permanecer indiferentes al desafío literario que significaba continuar un texto así en el Japón de 1990, y percibirán una historia humana que supera tanto las distancias de tiempo y espacio como las diferencias de idiosincrasia entre países”, señalan desde Adriana Hidalgo Editora sobre esta publicación.

Luz y oscuridad, una continuación, de Minae Mizumura, salió por Adriana Hidalgo.

17. Teatro comercial. 299 notas sobre dirección y puesta en escena, de Lisandro Rodríguez. “No es fácil poner en palabras lo que se hace, mucho menos ‘algo tan complejo como el acto de dirigir teatro y el misterio de la creación’, como señala la actriz, dramaturga y directora de cine y teatro Lorena Vega en el prólogo de Teatro comercial. Sin embargo, eso es lo que hace Lisandro Rodríguez en su primer libro: reflexionar, pasar por el cuerpo – ‘la cabeza también es parte del cuerpo’, recuerda– el oficio al que se dedica desde hace más de dos décadas. Artista escénico, director, actor, autor, docente y músico nacido en 1980 en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el nombre de Lisandro Rodríguez se relaciona con los trabajos en colaboración y también con la voluntad de experimentar y buscar. Dirigió durante 15 años Elefante Club de Teatro y en 2018, fundó Estudio Los Vidrios, espacio de investigación y producción escénica, en Villa Urquiza. Entre sus numerosos trabajos destacan Estás conduciendo un dibujo y La mujer puerca, mientras que en cine protagonizó películas como La Paz, de Santiago Loza, ganadora de la competencia argentina del BAFICI en 2013”, informan desde Paripé Books sobre su lanzamiento de mayo y agregan: “Articulado en forma de 299 notas breves sobre dirección y puesta en escena, y ya desde el guiño lúdico de su título, Teatro comercial no intenta establecer definiciones cerradas ni contribuir al mito del artista. Se trata, más bien, de pensar el teatro como las posibilidades que abre ese ‘pacto transitorio, de confianza, de fe absoluta, ligado a la verdad’, y la dirección escénica como un músculo que se ejercita, una forma de ponerse en movimiento y de acompañar más que de decirle al otro lo que tiene que hacer. En palabras del autor, un acto de militancia y ‘de amor para con otros’”.

Teatro comercial. 299 notas sobre dirección y puesta en escena, de Lisandro Rodríguez, salió por Paripé Books.

18. Criatura, de Amina Cain. “Los relatos que componen Criatura son piezas enigmáticas, de sentido latente. Como en el arte del bonsái, Amina Cain diseña con esmero los espacios donde circulan sus protagonistas, criaturas inciertas, heridas, en transformación. Una serie de personajes que parecen siempre el mismo: una mujer aquejada por un trauma a quien le «vienen palabras»; la maestra aficionada al teatro que se aburre de sus propias clases, pero quiere estar presente para sus alumnos; una librera a la que no le importan los libros; una empleada de limpieza de un hotel que encuentra solaz en pequeños momentos, objetos, olores, recuerdos; una escritora que recibe visitas con demasiada frecuencia y siente que nunca podrá escribir una novela mientras observa cómo su intimidad se desdibuja. Especímenes enlazados por las mismas fijaciones e inquietudes acerca de la búsqueda de propósito y el sentido de pertenencia. Criatura podría leerse como una novela filosófica que explora temas recurrentes en la narrativa de Cain: la influencia de la literatura y el arte en la percepción de la realidad, los espacios donde ocurre nuestra convivencia, la introspección y la relación con la naturaleza y el cuerpo. Traducidos con un oído extraordinario por Daniela Bentancur, se presentan por primera vez en español en esta edición”, adelantaron desde el sello editorial Fiordo sobre este lanzamiento.

Criatura, de Amina Cain, salió por Fiordo.

19. Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia, de Santiago Gerchunoff. “Este breve ensayo no pretende dilucidar si es riguroso o no usar la palabra fascismo en los años veinte del siglo XXI. Tampoco analiza si se abusa de ella como estrategia electoral. Se pregunta en cambio por la emoción política que mueve a quien la utiliza para señalar a un adversario, y disecciona, con un argumento sorprendente y luminoso, el carácter siniestro que esconden las lecturas contemporáneas del pasado que recurren a la historia como profecía y advertencia”, adelantan sobre esta publicación sus editores. Se trata de una nueva entrega de la colección Nuevos Cuadernos de la editorial Anagrama.

Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia, de Santiago Gerchunoff, salió por Anagrama.

20. El país que quieren los dueños, de Alejandro Bercovich. “Este libro propone un debate pendiente para una democracia que nunca supo, nunca pudo o nunca quiso discutir el rol de la élite empresarial. Alejandro Bercovich reunió a prestigiosos especialistas en distintos temas para preguntarse junto a ellos: ¿Con qué país sueñan los dueños de la Argentina? ¿Qué futuro imaginan para las empresas, los campos, las máquinas, los edificios, los centros comerciales, la infraestructura, los bancos, las plataformas digitales y los recursos naturales que controlan? ¿Tienen acaso un proyecto productivo-tecnológico que lleve a la sociedad hacia esa tierra prometida? ¿Es una idea de desarrollo nacional autónomo o apenas un plan de negocios subordinado a intereses extranjeros? ¿Hay lugar para todos y todas en ese país? ¿Qué están dispuestos a ceder para que los acompañemos en ese rumbo? ¿Apuestan a dirigir el tránsito hacia ahí o apenas a mantener sus privilegios y acrecentar sus fortunas a expensas de los demás? ¿Es Javier Milei el instrumento político que estaban esperando? Las respuestas construyen desde sus respectivos focos un ensayo potente, riguroso y esclarecedor”, informaron desde Planeta sobre esta novedad editorial del periodista Alejandro Bercovich.

El país que quieren los dueños, de Alejandro Bercovich, salió por Editorial Planeta.

21. Desfile, de Rachel Cusk. “Hacia la mitad de su vida, el artista G empieza a pintarlo todo al revés; con el tiempo, acaba dibujando también a su mujer cabeza abajo, la retrata poco agraciada. Sus cuadros consiguen un éxito enorme. En París, una mujer ataca a otra en la calle. La atacante huye, pero no sin antes darse la vuelta para contemplar a su víctima, como un pintor alejándose unos pasos del lienzo. A los veintidós años, la pintora G deja su casa para empezar una nueva vida en otro país, lejos de sus padres. Sus cuadros suscitan la desaprobación del hombre con el que más adelante acaba casándose. Cuando una mujer muere, sus hijos se enfrentan a su legado: las historias que contó, el papel que les asignó a cada uno de ellos, las formas en las que los privó de su amor. Su muerte es una especie de liberación”, señala la sinopsis oficial de esta novela, que llega al país editada por el sello Libros del Asteroide.

Desfile, de Rachel Cusk, salió por Libros del Asteroide.

22. Ficciones gauchopunks, de Michel Nieva. “Este libro reúne las primeras dos novelas publicadas en Buenos Aires por Michel Nieva en 2013 y 2018, que tuvieron una circulación muy acotada. El imaginario de estas ficciones gauchopunks abreva en dos líneas principales: la gauchesca rioplatense con su vasta tradición literaria (del Martín Fierro a Borges), y el cyberpunk, esa corriente de la ciencia ficción que especuló con una ciencia y una tecnología al servicio de la rebelión. Aquí los mitos de la Argentina resucitan, reconfigurados, desplazándose hacia un futuro incierto y brutal”, informaron desde la editorial Caja Negra sobre este lanzamiento.

“En ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? un joven experimenta con una máquina e inventa una bebida con propiedades desconocidas que supera en popularidad a la Coca-Cola. Entre la biotecnología y la omnipotencia corporativa, una galería de personajes variopintos se propone objetivos insólitos, como revivir a Sarmiento, el prócer nacional. En Ascenso y apogeo del Imperio Argentino el autor explora el género de la ucronía, para imaginar un universo paralelo en el cual la Argentina es un magno imperio que abarca desde la Tierra y la cultura universal a las inmensidades del cosmos. Con ecos de Philip K. Dick, las historias que integran este texto alternan entre diversos planos de la realidad en los que una agrupación secreta anti-francesa toma las armas para detener una invasión, mientras que un librero se ve envuelto en una trama policial que involucra obras desconocidas de Perón y el comercio clandestino de partes de su cuerpo”, destacan los editores y agregan: “Estas novelas construyen meta-mundos y contienen el germen de la obra posterior de Nieva. También confirman algunos de sus intereses recurrentes: los complots, los autómatas, la experiencia sudamericana de la tecnología, las mutaciones de la carne, la violencia gore. Nieva representa a la Argentina fragmentada entre la barbarie analógica y la civilización digital como esa gran llanura de los chistes de la que hablaba Osvaldo Lamborghini. Solo que en su versión la tecnología y la tradición se funden en las sombras y lo que parecía imposible se convierte en un destino tan perturbador como inevitable”, agregan.

Ficciones gauchopunks, de Michel Nieva, salió por Caja Negra.

23. Björk: una constante mutación. “Björk Guðmundsdóttir, conocida simplemente como Björk, es probablemente la artista islandesa más famosa e importante de todos los tiempos. Nacida en 1965, fue una niña prodigio que con 6 años tocaba flauta y piano. Publicó su primer disco con 12 años y formó parte de diferentes bandas desde su adolescencia, aunque es habitual considerar el comienzo de su carrera su álbum titulado Debut. Desde entonces casi tres décadas de tránsito entre lo experimental y lo clásico: el trip-hop, la música clásica, versiones de standards de jazz, la electrónica IDM… Pasando por las alfombras rojas del Festival de Cannes o los Oscar, protagonizando una exposición en el MoMA o formando parte de su colección permanente, Björk es un género en sí misma, siempre en movimiento, siempre en cambio, una constante mutación”, se lee en la contratapa de esta publicación, que llega a la Argentina a través del sello Nórdica.

Björk: una constante mutación salió por Nórdica Libros.

24. El libro de la transformación, de Fernando Pessoa. “El libro de la transformación, publicado por Interzona, es la edición más completa y reveladora hasta la fecha de los textos que marcan el inicio de la aventura literaria de Fernando Pessoa. Por primera vez, se reúne en un solo volumen —con edición crítica y traducción colaborativa— el conjunto de escritos que componen este proyecto clave, muchos de los cuales permanecían inéditos. Firmado por cuatro (pre)heterónimos —Alexander Search, Pantaleão, Jean Seul de Méluret y Charles James Search— y escrito en tres idiomas, este libro reúne poemas, sátiras, fábulas, ensayos, monografías y textos inclasificables. Es una obra fundamental para comprender el momento en que el joven Pessoa comienza a desplegar su característico juego de máscaras, lenguas y estilos. En lugar de una única traducción, esta edición propone una solución coral: distintos traductores (bajo la coordinación de Matías Battiston) asumieron cada voz, respetando el carácter singular de cada figura autoral. Así, la multiplicidad se refleja también en la forma de leer el texto en castellano”, informó en un comunicado la editorial Interzona sobre este lanzamiento de mayo.

“Más que una simple recopilación, El libro de la transformación es el punto de partida imprescindible para entender la génesis de la escritura pessoana, el laboratorio donde comienza a tomar forma su universo literario. Cada fragmento funciona como una puerta de entrada a un mundo distinto, reafirmando la idea de que en Pessoa no hay una voz, sino muchas”, agregaron.

El libro de la transformación, de Fernando Pessoa, salió por Interzona.

AL/JJD