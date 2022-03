La fama en TikTok puede castigar a Dua Lipa, acusada de plagiar a Miguel Bosé

Dua Lipa ha sido acusada de plagio dos veces en la misma semana y por una sola canción. Levitating, su tema más escuchado en 2021 y una de las melodías de éxito en TikTok, habría copiado la parte inicial de Don Diablo, canción interpretada y cofirmada por Miguel Bosé en 1980 y de su versión inglesa, Wiggle and Giggle All Night, interpretada por Cory Daye un año antes.

Los compositores estadounidenses de ambas, L. Russell Brown y Sandy Linzer, presentaron el lunes una demanda contra la artista británica que se suma a la que un grupo de reggae inició los días previos. También Ed Sheeran se enfrentó el martes a un juicio por los mismos cargos contra su éxito Shape of You, de 2017. Una oleada de violaciones del copyright que ha salpicado a Sam Smith y Normani por su tema Dancing with a stranger, de 2019.

En la causa judicial de Levitating, TikTok ha cobrado una relevancia inusitada. Si bien el porcentaje que se reconocería de Don Diablo y Wiggle es pequeño, coincide con la parte que se ha viralizado en esta red social. Un detalle que los demandantes no han querido pasar por alto.

La parte más escuchada y reconocible de la obra infractora y juega un papel crucial en su popularidad

TikTok se ha convertido en una lanzadera de novedades musicales a través de challenges (o retos) y coreografías cortas que proponen los artistas o los propios usuarios. Dua Lipa organizó un concurso entre sus fans de TikTok de movimientos de baile e ideas de maquillaje para incluirlos luego en el videoclip oficial de Levitating. Se presentaron 150.000 vídeos y, tras un casting, algunos de los concursantes aparecieron bailando la coreografía escogida junto a Lipa.

"La melodía en cuestión es la parte más escuchada y reconocible de la obra infractora y juega un papel crucial en su popularidad", han dicho los abogados del caso, en referencia a la parte que se ha hecho viral en TikTok. La británica perseguía una estética y tonalidad ochenteras en su último disco, pero ellos esta "inspiración nostálgica" se tradujo en un robo "sin atribución". "Puesto que los creadores de los videos suelen recortar los ya breves fragmentos sonoros en TikTok, la melodía distintiva supone el 50% o más de estos videos virales", alega la defensa de los compositores originales.

Dua Lipa no se ha manifestado al respecto, como tampoco lo hizo hace unos días cuando el grupo Artikal Sound System presentó la demanda en un tribunal de Los Ángeles porque Levitating tiene partes calcadas a su canción Live Your Life, lanzada en 2017 en SoundCloud, pero nunca registrada. El grupo estadounidense acusa a Lipa y a Warner Records de robo y les exige una compensación.

Tanto Artikal Sound System como L. Russell Brown y Sandy Linzer han denunciado a la cantante, a la discográfica y a las otras firmas de la canción: Clarence Coffee Jr (que también ha escrito para Justin Bieber y Years & Years), Sarah Hudson (Katy Perry, Nicky Minaj y Camila Cabello) y Stephen Kozmeniuk (Madonna, The Game y Jennifer Hudson).

La demanda por los parecidos con Don Diablo cita una entrevista a Dua Lipa en la que dice haber dado créditos a la banda australiana INXS en su canción Break My Heart para evitarse futuros litigios. Es decir, la joven reconoce abiertamente la inspiración externa. Tanto la composición citada como Levitating forman parte del álbum Future Nostalgia, con el cual se encuentra de gira por Estados Unidos y llegará a España en los próximos meses. Además, Levitating se mantuvo 68 semanas seguidas en la lista de Billboard Hot 100 y pronto lanzó su versión remix que fue otro éxito.

"Cuando hicimos Levitating supimos que era especial porque nos produjo un buen sentimiento. Fue la canción con la que dije 'Vale, ya tengo una idea de lo que es Future Nostalgia'" reveló la artista británica en el pódcast The Journal. En otra entrevista con People, reconoció que se había inspirado en otros artistas retro: "Quería evocar los recuerdos de cuando crecí escuchando la música de mis padres, como Jamiroquai, Blondie y Prince, y recrearlos. Es una celebración de ser abierto, vulnerable, capaz de bailar y ser feliz. Bailar llorando es todo un concepto".

Future Nostalgia, además de cosechar grandes críticas desde su publicación en 2020, se hizo con un Grammy al Mejor álbum pop, con el premio al Mejor álbum británico de los Brits Awards y con la estatuilla a Mejor álbum favorito de los American Musica Awards. También Los 40 principales lo destacaron como Mejor disco internacional.

La canción más escuchada de la historia de Spotify, a juicio

Todo el mundo conoce Shape of You, el exitazo que Ed Sheeran lanzó en 2017. Es el tema más escuchado de la historia de Spotify. Pero pocos sabrán que ni Ed Sheeran ni los coautores de la canción han recibido un solo royalty en estos cinco años. La razón es que un rapero británico le acusa de plagiar en ella su tema Oh Why, publicado dos años antes.

Sami Switch declaró que Sheeran tiene "la costumbre de robar a conciencia las creaciones de otros compositores", por lo que inició acciones legales en 2018 para sentarle en un juicio que se ha celebrado finalmente el 8 de marzo de 2022 en Londres. La vista oral podría durar como mínimo tres semanas.

PRS for music, la entidad encargada de los derechos de autor de los artistas afiliados –entre ellos, Sheeran– congeló los royalties de Shape of You hasta que el caso no se resolviese en los tribunales. Son en total unos 24 millones de euros en derechos que el artista nunca ha percibido. El abogado de los demandantes acusó a Sheeran de haber escuchado Oh Why a través de YouTube y de conocer el trabajo de Swift a través de amigos comunes, puesto que el rapero le propuso que colaborasen en alguna ocasión. Ese tándem nunca ocurrió.

Shape of You fue número 1 mundial en todos los países excepto en Japón (donde alcanzó solo el cuarto) y es la canción más característica del artista. "Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente", declaró Ed Sheeran.

El cantante tarareó ante el tribunal estrofas de canciones como Oh Why (la del demandante), Feeling Good o I see fire (banda sonora de El Hobbit) para demostrar que la melodía acusada de plagio, cantada en "pentatónico menor", es común: "Si las pones a todas en la misma clave, sonarán igual", se defendió. También desveló que originalmente la canción por la que se le demanda estaba pensada para Rihanna o para el grupo femenino Little Mix.

Bailando con dos extraños

En 2019, el británico Sam Smith lanzó un dueto junto a la estadounidense Normani llamado Dancing with a Stranger. Según Billboard, surgió de forma casual cuando Smith estaba escribiendo una canción en Los Ángeles y Normani, exintegrante de Fifth Harmony, estaba en el estudio de al lado y decidieron trabajar juntos. Pero justo esta semana el cantante Jordan Vincent ha acusado a Sam Smith de plagiar su tema Dancing with Strangers.

Según Jenesaispop, la demanda señala que "el estribillo de ambas canciones contiene la letra bailando con un extraño y que, en la canción, esta frase aparece en una melodía y en una composición musical casi idénticas". De hecho, antes de sacar su dueto, el sello de Smith mostró un gran interés por usar la canción de Vincent para otro artista, antes de que la sacase él. Pero ese acuerdo nunca se completó.

También les acusan de haber copiado el videoclip, puesto que ambos muestran a "una mujer que baila danza interpretativa en un estudio minimalista" junto a un "intérprete masculino cantando la canción". Para los demandantes esta es la última baza, ya que aseguran haber ofrecido un acuerdo en privado al equipo de Sam Smith que ha sido ignorado. El mismo equipo que se comprometió a hacer un análisis comparativo de ambas composiciones que nunca llegó.

No es la primera acusación de plagio a la que se enfrenta Smith. En su momento se señalaron las similitudes de su éxito Stay with me y el tema I won't Back Down, de Tom Petty. Pero aquello se solucionó de forma amistosa incluyendo a Petty en los créditos como coautor de la canción de Smith, a pesar de que el primero dijo en la prensa que se trataba de un "accidente musical".

