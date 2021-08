All Boys sumó otras dos incorporaciones para la segunda parte de la Primera Nacional

All Boys sumó otras dos incorporaciones al cierre del libro de pases para la segunda ronda del torneo de la Primera Nacional, con la llegada del defensor Marcos Sánchez y el delantero Matías Persia, ambos con vínculo hasta diciembre de 2022.

El defensor volante Sánchez, de 31 años, se incorporó en condición de libre tras su paso por Villa Dálmine, es oriundo de la provincia del Chaco y debutó profesionalmente en Ferro Carril Oeste.

Sánchez, además, defendió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y de Central Córdoba, de Santiago del Estero, de acuerdo a lo detallado en las vías comunicacionales del 'Albo'.

En cuanto al delantero mendocino Persia, de 27 años y con una estatura de 1.87 metros, arribó a Floresta después de su paso por el Club Magallanes. de la serie B de Chile. Persia también jugó para los equipos de Deportivo Rodeo del Medio, Deportivo Montecaseros y Deportivo Maipú, de Mendoza.

Con estas dos contrataciones All Boys completó las cuatro autorizadas para el siguiente tramo de la competencia; siendo los primeros dos el defensor central Leandro Martinez Montagnoli (ex Ferro y Atlanta, entre otros) y el lateral derecho José San Román (ex River, Tigre y Huracán, entre otros).

En tanto, después del empate de local ante Brown de Adrogué 1-1, el sábado último, el técnico Marcelo Pascutti está preparando lo que será el lance ante Ferro Carril Oeste, a quien visitarán el martes venidero a las 21.10, por la vigésima fecha de la Primera Nacional.