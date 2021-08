El Audax Italiano de "Vitamina" Sánchez ganó y alcanzó en la punta a Colo Colo

Audax Italiano, dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez, venció a O'Higgins por 1-0 e igualó a Colo Colo, que el domingo pasado cayó ante Cobresal, en el primer puesto del certamen chileno de fútbol, tras completarse la 18va. fecha.

El encuentro se jugó anoche en el Estadio Municipal de La Pintana, en Santiago, y el único gol lo marcó el mexicano Iván Ochoa a los 17 minutos.

En el equipo de Sánchez jugó el argentino Lautaro Palacios (ex Defensores de Cambaceres), mientras que en el O'Higgins lo hicieron Matías Cahais (Boca, Racing y Olimpo) y Ramón Fernández (no jugó en nuestro país), indicó Soccerway.

Por su parte, Curicó Unido venció a Unión La Calera, por 2 a 0, con goles del argentino Adrián Sánchez (ex Boca) y Felipe Fritz. En el vencedor también jugó Leonel Galeano (ex Independiente) y en La Serena lo hizo Facundo Agüero (ex Instituto de Córdoba).

Audax Italiano y Colo Colo son punteros con 34 unidades, seguido por Unión La Calera 32, Universidad de Chile y Universidad Católica 29, Unión Española y Antofagasta 27, Nublense y Cobresal 25; Everton 24, O'Higgins 22; La Serena y Palestino 21; Huachipato y Melipilla 20; Curicó Unido 18 y Santiago Waderers 2.