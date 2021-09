Central Córdoba gana en el estreno del DT Rondina con un doblete de Melano

Central Córdoba de Santiago del Estero (11 puntos) derrotó esta noche a Atlético Tucumán (15) por 2-0, en el partido que marcó el estreno del técnico Sergio Rondina, a cargo del equipo 'ferroviario'.

En la continuidad de la undécima jornada, en el Madre de Ciudades, el conjunto local se impuso con un doblete del atacante Lucas Melano, refuerzo recientemente llegado desde San Lorenzo.

El también exjugador del 'Decano' ingresó en la segunda parte y en el primer contacto que tomó con el balón pudo convertir a los 25 minutos, ingresando por el segundo palo.

Y ya cuando el encuentro se extinguía, una contra Melano-Pablo Argañaraz le permitió al goleador estirar las cifras (42m.).

En el primer tiempo, los dos equipos se dividieron la posesión de la pelota e inquietaron poco a ambos arqueros.

En la segunda parte, tras un desborde del ingresado Alejandro Martínez, llegó la primera alegría para Central Córdoba. El envío del ex Defensores de Belgrano fue capturado por Sequeira que alargó hacia Melano, quien dejó sin asunto al golero Cristian Lucchetti.

Atlético Tucumán pudo llegar a la igualdad con una arremetida de Augusto Lotti que tapó César Rigamonti.

Y en el tramo final, el elenco 'ferroviario' asestó el golpe definitivo, que le permitió volver a la victoria, luego de 7 partidos.

Central Córdoba se enfrentará el domingo a Colón en Santa Fe (15.45), mientras que Atlético Tucumán recibirá este sábado a Boca Juniors (20.15). Ambos cotejos pertenecen a la 12ma. fecha.

-Síntesis-

C. Córdoba (SE): César Rigamonti; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Juan Galeano y Jesús Soraire; Leonardo Sequeira, Carlo Lattanzio y Lucas Brochero; Milton Giménez. DT: Sergio Rondina.

A. Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Marcelo Ortiz y Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Abel Bustos y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe

Goles en el segundo tiempo: 25m. y 43m. Melano (CC)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Guillermo Acosta por Ruiz Rodríguez (AT); 14m. Renzo Tesuri por Rius (AT); 19m. Alejandro Martínez por Lattanzio y Lucas Melano por Brochero (CC); 23m. Joaquín Pereyra por Bustos (AT); 27m. Mateo Montenegro por Soraire (CC); 30m. Cristian Menéndez por Mussis (AT); 33m. Pablo Argañaraz por Sequeira y Claudio Riaño por Giménez (CC)

Amonestados: Montenegro (CC) Bustos (AT)

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Arbitro: Mauro Vigliano.