Colón le ganó a Godoy Cruz en Santa Fe con un gol de Cristian Ferreira

Colón de Santa Fe, último campeón del fútbol argentino, venció por 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza, por la cuarta fecha de la Liga Profesional (LPF), con un gol de tiro libre de Cristian Ferreira.

El Sabalero, que en la primera fecha le ganó 2-1 a River como visitante, después tuvo una derrota por 1-4 ante Lanús y un empate ante Huracán 1-1, logró el primer triunfo del torneo en su cancha para ubicarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Ferreira marcó el único gol del partido, con un tiro libre que pateó bien fuerte, pasó por el medio de la barrera y metió en el arco de Juan Espínola, a los 22 minutos del segundo tiempo. El exRiver había sido el primer cambio en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez: entró cuando se estaba por terminar el primer tiempo en reemplazo de Wilson Morelo, que sintió un pinchazo en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda y salió lesionado.

Para el Tomba se trató de la segunda derrota consecutiva, ya que venía de caer el miércoles último ante Atlético Tucumán (2-1). En las primeras dos fechas, el equipo mendocino le ganó a Central (2-1) y a Defensa y Justicia (2-1).

A Colón -campeón a nivel local en el primer semestre por primera vez en su historia- no le sobró nada, pero en un encuentro parejo volvió a sumar de a tres.

Síntesis del partido:

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Yeiler Góez, Federico Lértora, Alexis Castro y Christian Bernardi, Wilson Morelo y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch y Damián Pérez; Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo y Bruno Leyes; Martín Ojeda, Cristian Colman y Matías Ramírez. DT: Sebastián Méndez.

Gol: ST 22m. Ferreira (C).

Cambios: PT 43m C. Ferreira por Morelo (C); ST 9m Manuel Llano por Colman y Tomás Badaloni por Leyes (GC); 14m Mauro Formica por Bernardi y Lucas Beltrán por Castro (C); 29m Leonel Gonzalez por Ortiz (GC); 37m Bruno Bianchi por Farías (C); 49m Sebastián Lomónaco por Ojeda (GC).

Amonestados: Aliendro, Garcés y Farías (Colón); Leyes, Ortiz, Espinola, D. Perez y E. López (Godoy Cruz).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Colón de Santa Fe.