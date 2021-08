Colón intentó, pero no pasó del empate ante Sarmiento en Santa Fe

Colón de Santa Fe, sin jugar bien, empató hoy 1-1 como local ante un ordenado Sarmiento, de Junín, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Guido Mainero puso en ventaja a Sarmiento en el primer tiempo y Cristian Ferreira, con un remate de media distancia, ayudado por el desvío en un rival, marcó la igualdad en el segundo.

Con este resultado, Colón alcanzó los 14 puntos, mientras que Sarmiento llegó a los 10.

La constante del partido fue el intento de Colón por quebrar la resistencia de un Sarmiento que se plantó con un 5-4-1 bien definido. El local sufrió de las ausencias en el juego de Cristian Bernadi y Facundo Farías, mientras que la visita esperó paciente por una chance que se produjo en el gol de Mainero.

Sarmiento se hizo profundo en un mal retroceso de Colón y a través de una buena jugada colectiva entre Jonathan Torres, Sergio Quiroga y Mainero, quien definió de cabeza, abrió el marcador.

Sin juego, Colón generó peligro en la pelota detenida (con dos cabezazos de Federico Lértora, uno en cada tiempo) y los remates de media distancia. Por esta vía, con un disparo de Ferreira que se desvió en Mainero, concretó el 1-1.

Los de Junín continuaron con su estrategia y estuvieron cerca del segundo con un cabezazo del voluntarioso Torres que dio en el palo a los diez minutos de la segunda etapa.

Colón, que aspira a mantenerse en los primeros puestos del torneo, insistió con los remates de Ferreira, pero no mucho más.

Al equipo de Eduardo Domínguez le faltó lucidez, sin la gambeta de Facundo Farías, para encontrar espacios en pos de abrir la defensa juninense. El empate estuvo bien.

En la próxima fecha, Colón visitará a Independiente y Sarmiento será local en Junín ante River Plate.

-Síntesis-

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Cristian Bernardi, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Cristian Ferreira, Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento: Manuel Vicentini; Matías Molina, Nicolás Bazzana, Federico Mancinelli, Brian Salvareschi y Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Sergio Quiroga y Gabriel Alanís, y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Gol en el primer tiempo: 34m. Mainero (S).

Gol en el segundo tiempo: 6m. Ferreira (C).

Cambios en el segundo tiempo: 22m. Wilson Morelo por Beltrán (C); Gabriel Graciani por Mainero (S) y Claudio Pombo por Quiroga (S); 32m. Mauro Formica por Farías (C) y Santiago Pierotti por Bernardi (C); 40m. Manuel García por Chicco (S) y Luciano Gondou por Torres (S).

Amonestados: Bianchi y Mura (C). Montoya, Chicco y García (S).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).