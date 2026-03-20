Para la CONMEBOL, la Selección Argentina es bicampeona de la Finalissima porque “España no se presentó a jugar”

Alejandro Domínguez volvió a encender la polémica por la Finalissima entre Argentina y España, luego de la cancelación del partido que originalmente debía disputarse el 27 de marzo en Qatar.

Tras el sorteo de las Copa Libertadores y Sudamericana, el titular de la CONMEBOL afirmó que la Finalissima “no tuvo el final que queríamos” y remarcó que estaban listos para jugar “en cancha chica, grande o donde sea”.

En ese marco, el dirigente paraguayo lanzó una frase que repercutió de inmediato: “Argentina es bicampeón de la Finalissima”.

Incluso fue más allá con una ironía sobre la ausencia del conjunto europeo y sostuvo que, “si se aplicara el criterio de walkover”, la Selección Argentina debería ser considerada nuevamente ganadora del trofeo.

La declaración se produjo pocos días después de que CONMEBOL y AFA ratificaran que pretendían disputar el encuentro en terreno neutral. Según el comunicado conjunto, Argentina aceptó la propuesta de jugar en Italia, pero pidió pasar el partido del 27 al 31 de marzo, alternativa que finalmente no fue aceptada y derivó en la suspensión definitiva del duelo con España.

De esta manera, Domínguez dejó en claro la molestia que persiste en Sudamérica por la frustrada organización del choque entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, en una controversia que sumó cruces públicos entre dirigentes y que, por ahora, dejó a la Finalissima sin fecha y sin sede.