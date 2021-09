"Estoy contento porque pude hacer el primer gol en Boca", dijo Nicolás Orsini

El delantero de Boca Juniors Nicolás Osini, autor del gol de su equipo con el que venció esta noche a Colón por 1 a 0, se mostró "muy contento" por marcar su primer tanto con la camiseta azul y oro.

"Estoy feliz por el equipo, y satisfecho porque se abrió el arco y pude convertir mi primer gol con esta camiseta", le dijo a TNT Sports el atacante que se incorporó desde Lanús en este semestre.

"No sé si era falta de confianza que no podía convertir. Uno tiene situaciones de gol y siendo 9 es importante estar ahí. Pero a veces la pelota pega en un tobillo y entra, y otras uno le pega bien y ataja el arquero. Y hoy, gracias a que (Cristian) Pavón me dio la posibilidad de pasar por detrás suyo, pude definir cruzado y sacarme la mufa. Ahora, dicen que un gol llama a otro gol. Ojala sea así", apuntó.

Ahora le llegó el turno de su primer superclásico ante River del próximo domingo en el Monumental y consideró que es "importante que el equipo sume confianza y avanzar partido a partido. Y el domingo tenemos uno súper importante".

Boca le ganó esta noche a Colón 1 a 0, por la decimotercera fecha de la Liga Profesional, y con 21 puntos esta sexto en la tabla, a 8 unidades del líder Talleres, de Córdoba, que tiene 29.

En la próxima fecha Boca enfrentará a River de visitante , el próximo domingo desde las 17 y con la vuelta del público, con aforo limitado, al fútbol argentino.