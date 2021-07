Diego Simonet: "En Tokio tenemos un grupo de semifinal, intentaremos el batacazo"

(Por Marcos González Cezer).- El armador central Diego Simonet, máxima figura del seleccionado argentino masculino de handball, destacó que Los Gladiadores jugarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en "un grupo de semifinal"; destacó que el "equipo está muy bien" y alertó que "puede dar el zarpazo" como en el Mundial de Egipto de enero.

"En Tokio tenemos un grupo de semifinal. Si queremos entrar en cuartos de final tenemos que ganarle a uno o a dos, además de a Brasil. Vamos a intentar meter el batacazo y disfrutar este camino que es hermoso. En todos los torneos venimos metiendo algún batacazo, así que ¿por qué no en un Juego Olímpico?", manifestó Simonet en declaraciones a Télam.

Simonet, de 31 años y que juega en el club Montpellier de Francia, representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue doble medallista panamericano con Argentina (oro en Guadalajara, México, 2011 y plata en Toronto, Canadá, 2015).

El "Chino", quien tuvo coronavirus en octubre del año pasado, surgió en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, y luego pasó a Sao Caetano de Brasil; continuó su carrera en Torrevieja (Alicante, España) y tras su paso de dos años por US Ivry recaló en 2013 en Montpellier, club con el que renovó su contrato hasta 2024.

En esa institución ganó cinco títulos: dos Copas de Francia (2014 y 2016), una Copa de la Liga (2016), una Supercopa de Francia (2018) y una Copa de Europa (2018), en la que fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final con HBC Nantes.

En Tokio 2020, Los Gladiadores integrarán el Grupo A y debutarán este viernes a las 22:40 contra Francia. Después jugarán contra Alemania (domingo 25/7); Noruega (miércoles 28/7); Brasil (jueves 29/7) y cerrarán la zona contra España (domingo 1/8).

Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio -sus terceros JJOO. consecutivos - y se consagró campeón panamericano, al derrotar a Chile por 31 a 27, en agosto de 2019.

-Télam: A días del comienzo de los Juegos Olímpicos, ¿Qué análisis hiciste de la actuación de Argentina en el Mundial de Egipto, de enero, en el que finalizó en el undécimo puesto?

-Diego Simonet: Lo que mostramos en el Mundial fue increíble, muy bueno, el mejor de la historia de Argentina. Crecimos. Tuvimos una defensa muy sólida, con arqueros muy buenos, que es lo principal. En lo que no me quedé conforme o tenemos más falencias es en el juego de ataque. Como diferentes situaciones que nos presenta la defensa rival o tener capacidad para resolver lo que nos proponen.

-T: ¿Argentina ya está en la élite mundial del handball?

-DS: Estamos ahí, como queriéndonos meter entre los mejores. Nos falta meternos en octavos o cuartos de final de un Juego Olímpico. Estar por tercera vez en unos JJOO es algo increíble, soñado, porque hace unos años no lo pensábamos, era algo muy lejano. Queremos seguir creciendo. Somos muy ambiciosos y queremos meternos en lo más alto.

- T: ¿Qué nivel de maduración tiene el equipo. Está para dar el zarpazo?

-DS: Los que nos siguen saben que esta selección sorprende en todos los torneos. El equipo está muy bien, con mucha experiencia. Ya casi todos sus jugadores estamos jugando en Europa. Es el tercer Juego Olímpico consecutivo. Van a estar los nervios. Esperemos poder manejarlos y que no nos coman la cabeza.

-T: ¿Qué clase de grupo les tocó en Tokio 2020 con Francia, Alemania, Noruega, Brasil y España?

DS: En Tokio tenemos un grupo de semifinal. Si queremos entrar en cuartos de final tenemos que ganarle a uno o a dos, además de a Brasil, que está muy parecido a nosotros. Hay que ir partido por partido. La única meta que tenemos es focalizarnos en Francia, que es el primer partido. Vamos a intentar meter el batacazo y disfrutar este camino que es hermoso.

-T: ¿Cuál es el análisis sobre los rivales?

-DS: Francia, en los últimos diez, quince años, ganó todo. Actualmente tiene a los mejores jugadores del mundo pero lo que le falta es juego en equipo, son muchas individualidades. Le falta jugar en equipo como Suecia o España. Es un equipo que está en recambio. Es el momento en el que se puede dar un golpe.

Alemania... Son los que inventaron el handball. Es un equipo durísimo en defensa y muy rápido en ataque. Es el equipo que en los últimos años más cerca estuvimos de ganarle. En el Mundial de Qatar perdimos por dos o tres goles. Siempre le hicimos buenos partidos y se nos da bastante bien. Son todos jugadores de élite y tienen la mejor liga del mundo.

Noruega tiene al mejor del mundo: Sander Sagosen, que lleva al equipo y hace jugar a todos. Es una bestia, es imparable. Están jugando siempre semifinales de mundiales. Son campeones europeos. Tienen un juego muy lindo, muy bonito pero no les gusta el contacto. Son muy ordenados y nuestro desorden los puede perturbar bastante.

Y Brasil tiene un equipo muy bueno. Muchos de sus jugadores están en los mejores equipos del mundo y eso les da mucha experiencia y jugadores con jerarquía. En los últimos diez años los dominamos. De los últimos seis o siete partidos les ganamos cinco. Es un partido muy parejo, pero se puede ganar. España es nuestra bestia negra. Siempre nos ganaron y dominaron muy bien. Tienen jugadores muy inteligentes, centrales muy buenos y saben cómo atacar a nuestra defensa.

-T: ¿Es posible que Argentina acceda a cuartos de final?

-DS: Sí y no. Pueden ser las dos y ninguna sería sorpresa. Si metemos un batacazo, le ganamos a Brasil y se dan los resultados, nos podemos meter en cuartos de final. En todos los torneos venimos metiendo algún batacazo, así que ¿por que no en un Juego Olímpico? Si no clasificamos también sería lógico. No es fácil. La clave será que lleguemos todos muy bien. Y que podamos sorprender con alguna defensa que los equipos no puedan resolver.

-T: ¿En qué momento de tu carrera llegás a los Juegos?

-DS: Llego muy bien físicamente, como quería estar. Lo voy a vivir como si fuese el último JJOO. Me perdí los de Río 2016 por lesión y estos los voy a disfrutar porque uno nunca sabe si, por lesión o edad, va a volver a estar.