"Lo dimos todo en el Mundial", dijo Daniel Farabello, DT del seleccionado U-19

El seleccionador argentino U-19, Daniel Farabello, destacó este martes que lo dieron "todo" durante el Mundial de Letonia en el que terminaron en el octavo lugar tras caer con Senegal.

"Estamos tranquilo por el trabajo de los chicos. Lo dimos todo, a pesar de las falencias físicas que tenemos con el resto del mundo. Nos falta tener más partidos de este tipo, no tener ese tipo de competencia nos genera un gasto físico muy grande para el cierre", analizó el entrenador acerca de las tres caídas en fila contra Serbia, Lituania y el conjunto africano en la despedida del campeonato.

"No tuvimos una preparación ideal, los chicos no podían entrenar entre concentración y concentración por la pandemia y porque los clubes estaban cerrados. Quiero remarcar el compromiso de los chicos, que tienen mucho futuro por delante. Hay dos o tres que pronto estarán en la Selección Mayor", destacó Farabello en diálogo con Uno contra Uno.

Además, el DT avisó que se encuentran con el vuelo cancelado en la ciudad alemana de Frankfurt por la pandemia de coronavirus y el cupo de ingreso al país frente a la nueva ola de contagios que padece el mundo por la variante Delta.

"Ahora estamos parados en Frankfurt, cancelaron el vuelo de Madrid a Buenos Aires y no tenemos un nuevo horario. No nos dejan salir tampoco de Frankfurt ahora. No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar acá. La secretaría de Deportes está trabajando para solucionar el problema", contó.

Argentina superó a España y a Turquía, dos equipos de primer nivel en la zona de grupos y en los octavos de final, y lo mismo hizo con Corea del Sur en la primera ronda, instancia en la que sucumbió con Francia.