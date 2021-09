"Este empate con Defensa nos deja un sabor amargo", dijo arquero de Boca, Agustín Rossi

El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi se mostró disconforme después del empate 0 a 0 de esta noche ante Defensa y Justicia, por la undécima fecha de la Liga Profesional, al admitir que le dejó "un sabor amargo, porque en la Bombonera hay que ganar siempre".

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Los dos equipos tuvimos situaciones de gol de ida y vuelta, y aunque siempre sirve sumar, deja un sabor amargo porque uno quiere ganar siempre", comentó.

"Hicimos un buen partido, un gran esfuerzo. pero hay que seguir trabajando para ajustar cosas para ganar los partidos", afirmó el arquero ex Defensa y Justicia a la transmisión oficial del encuentro.

También se refirió a la experiencia de haber estado como integrante del plantel de la selección argentina en reemplazo del riverplatense Franco Armani, en el partido que le ganó 3 a 0 a Bolivia, por la eliminatorias sudamericana para Qater 2022.

"Sentí emoción por estar en la selección argentina. Mi viejo no pudo verme porque se cumplió un año que nos dejó, pero mi familia me ayuda mucho. Lo importante es estar y ver que vale la pena el esfuerzo que uno hace", confesó.

"Y además me llevé la camiseta del partido de Lionel Messi, al que le pedí que la firme. No la enmarqué, no la lavé, porque la usó en el partido y queda así", reveló.

Boca igualó esta noche de local 0 a 0 ante Defensa y Justicia, quedó noveno con 15 puntos en la tabla de la Liga profesional, a ocho de los que la encabezan, Talleres, de Córdoba y Lanús.