"Esperamos que Matías Suárez llegue bien al superclásico", dijo DT de River Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo se sacó rápidamente el "chip" del empate 1 a 1 de esta noche ante Huracán por la LPF y se puso en "modo superclásico" al afirmar que en el cuerpo técnico esperan "que Matías Suárez llegue en buena forma al partido con Boca" del miércoles en La Plata, por octavos de final de la Copa Argentina.

"Lo que esperamos es que Suárez se recupere bien dentro de los plazos previstos para el miércoles, para que esté dentro de la cancha", indicó Gallardo respecto del delantero cordobés en la conferencia de prensa pospartido con el "Globo", donde presentó un equipo alternativo justamente pensando en el superclásico.

"Después, respecto de lo que venimos haciendo últimamente no tenemos que cambiar nada porque está siendo muy bueno, y si estamos de esta manera vamos a tener muchas posibilidades de ganar", vaticinó.

Suárez sufrió una leve distensión en el aductor izquierdo en el partido con Lanús y por eso hoy permaneció al margen del plantel que afrontó el juego ante los de Parque de los Patricios, por la cuarta fecha de la LPF.

El "Muñeco" no quiso soltar prenda respecto de quien sería el reemplazo de Suárez en caso de no llegar al miércoles y al respecto no se quiso pronunciar en beneficio de Julián Álvarez ni Federico Girotti, que justamente hoy formaron dupla de ataque en el Monumental.

"El de hoy fue un partido para analizar el comportamiento de jugadores que no venían jugando desde el comienzo de los encuentros y por eso tengo material ahora para evaluar a quienes tener en cuenta para el superclásico”, advirtió.

Justamente la confirmación del partido con Boca se resolvió después del encuentro con Lanús, no estuvo tan filoso como en otras oportunidades pese al cargado agosto que tendrá por delante el conjunto riverplatense, ya que el miércoles 11 empezará a jugar como local los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, de Brasil.

“La falta de certezas respecto de los calendarios del fútbol argentino nos afecta a todos, no solamente a nosotros. Pero este miércoles estaba dentro de las posibilidades y por eso no nos sorprendió. De cualquier manera necesitábamos la confirmación para poder planificar", apuntó.

"Y en cuanto al partido de esta noche, nosotros propusimos, dominamos y tuvimos el control, pero cuando no sos efectivo en el área rival todo se vuelve cuesta arriba. Y encima en una buena contra de ellos nos convirtieron. Y si llegamos al empate fue por nuestra insistencia en ir a buscar", concluyó respecto del tanto de cabeza de Braian Romero a cinco minutos del epílogo del encuentro.