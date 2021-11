Ferro contará con el regreso de Gabriel Díaz en el duelo ante San Martín de Tucumán

El zaguero central Gabriel Díaz retornará al once principal de Ferro que este lunes visitará a San Martín de Tucumán, en uno de los cruces de primera ronda del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la Liga Profesional (LPF)

El exjugador de Patronato de Paraná, ausente en el triunfo 3-2 sobre Almagro, volverá a estar en la consideración de la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, luego de cumplir la fecha de sanción.

De este modo, Díaz ingresará en la defensa por Sebastián Olivarez, quien fue titular en el choque ante el elenco ‘tricolor’ de José Ingenieros.

En tanto todavía no está resuelto si Emiliano Ellacópulos, con una molestia en el tobillo, podrá alistarse desde el comienzo. En caso de que el ex Tigre y Temperley no esté desde el minuto inicial, el lugar seguirá siendo ocupado por David Gallardo.

La probable formación de Ferro, que visitará este lunes a San Martín de Tucumán (19.05, en La Ciudadela), contará con Marcelo Miño; Hernán Grana, Díaz, Juan Ignacio Sills y Agustín Aleo; Federico Fattori; Ellacópulos o Gallardo, Claudio Mosca y Nahuel Maidana; Brian Fernández y Tomás Molina.