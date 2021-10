Goleada de Internacional sobre Chapecoense en el Brasileirao

Una goleada le propinó hoy Internacional a Chapecoense al vencerlo por 5 a 2, en Porto Alegre, por la vigésima quinta fecha del campeonato de la liga brasileña, comúnmente denominado Brasileirao.

El triplete de Yuri Alberto más sendas anotaciones de Taison y Matheus Cadorin brindaron el amplio éxito de los dirigidos por el uruguayo Diego Aguirre.

Precisamente, el exentrenador de San Lorenzo le ofreció titularidad a los defensores argentinos Renzo Saravia (ex Racing) y Víctor Cuesta (ex Independiente, Arsenal y Huracán), mientras que mantuvo sin ingreso entre los suplentes al lateral derecho Gabriel Mercado (ex River Plate, Racing y Estudiantes de La Plata).

Mike por duplicado descontó para Chapecoense, que está último en las posiciones con solo 12 unidades, siendo firme candidato al descenso de categoría.

Por su parte, Internacional se ubicó séptimo, con 38, clasificando por el momento para la Copa Sudamericana 2022, como reportó Globo Esporte.

En el segundo cotejo de la jornada, el otro equipo de Porto Alegre, Gremio sumó otra derrota esta vez por 1 a 0 ante Santos, en su visita a Vila Belmiro, comprometiéndose cada vez más con la pérdida de la máxima división, ya que se encuentra 19no con 23 puntos.

Justamente le era clave superar a Santos, que ahora suma 28, para salir de la zona roja del descenso al pasarlo en las posiciones y a la vez que lo hubiera sumergido en el lote de los cuatro que descienden.

El triunfo del 'Peixe' se cimentó en la definición de Wagner Leonardo, en el tiempo adicionado al final; en tanto que Gremio concluyó con un jugador menos por la expulsión de Rafinha, con como titular al zaguero Walter Kannemann (ex San Lorenzo) y con ingreso en el segundo tiempo del delantero Diego Churín (ex Independiente y Los Andes, entre otros).

La 25ta fecha se completará mañana con el encuentro entre Cuiabá y San Pablo, conducido por el DT argentino Hernán Crespo.

Principales posiciones:

Atlético Mineiro, 53 puntos; Flamengo,42; Palmeiras y Fortaleza, 39; Bragantino, 38; orinthians, 37; Internacional, 36; Paranaense y Fluminense, 33; Goianense y América MG, 31; Cuiabá, 30.