Goles argentinos en el empate entre Cincinnati y Columbus Crew en la MLS

El volante argentino Luciano Acosta marcó esta noche para Cincinnati y su compatriota Lucas Zelarayán para Columbus Crew, en el empate en dos goles en el partido de cierre de la duodécima fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Acosta (ex Boca Juniors y Olimpo de Bahía Blanca) anotó el segundo tanto del equipo local, luego de la madrugadora apertura de su compañero Edgar Castillo, en el primer tiempo.

Al final de esa etapa, Zelarayán (ex Belgrano de Córdoba) descontó para el visitante, que en el segundo tiempo llegó a la igualdad por medio del español Miguel Berry, según detalló el sitio Flashscore.

Columbus concluyó el cotejo con un jugador menos por la expulsión del ghanés Harrison Afful; mientras que Cincinnati le dio concurso titular a otro argentino, el delantero Alvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield).

Principales posiciones:

Conferencia del Este: New England, 24 puntos; Orlando City, 21; Philadelphia, 20; Montreal y Nashville SC, 19; Columbus Crew, New York FC y New York RB, 17.

Conferencia del Oeste: Seattle Sounders, 29; Kansas City, 26; L.A. Galaxy, 24; Colorado, 20; Los Angeles FC, 18; Real Salt Lake, 16; Houston Dynamo y Minnesota, 15.