"Estamos con mucha ilusión de ganar el clásico", dijo Gorosito

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, no confirmó el equipo que pondrá en cancha el domingo ante Estudiantes por la 24ta fecha de la Liga Profesional pero deslizó que está recuperado Nicolás Colazo y es una alternativa con Lucas Licht para el lateral izquierdo.

El entrenador manifestó: “no hay motivación más grande que ganar un clásico, estamos con la mayor ambición por quedarnos con el triunfo, creo que estamos con buenas posibilidades siempre y cuando repitamos la actuación que tuvimos con Talleres. Estamos con mucha ilusión”.

“Conocemos las virtudes que tiene el rival como ellos saben las nuestras. Sabemos de los laterales que hace Godoy, lo que choca Díaz, la pelota parada al punto del penal para los centrales. Ellos tiran muchos centros, juegan a la segunda o tercera pelota, y tenemos en claro por donde los podemos lastimar”, agregó.

Gorosito analizó los cambios que realizó en la derrota (0-3) ante Argentinos (preservó seis titulares) y dijo: “hubo varios que no estuvieron porque estaban con molestias y no los quisimos arriesgar, otras fueron decisiones que creíamos correctas. Pensamos en el clásico y no queríamos perder jugadores”.

Más adelante añadió: “todavía estamos con chances de clasificar a la Sudamericana y seguiremos luchando para conseguirlo. Nos da bronca no depender de nosotros”.

Al opinar sobre la extensa racha de partidos sin triunfos en el clásico platense puntualizó que “hablamos mucho con los jugadores estos días sobre la necesidad de cortar esa serie negativa, que ni ellos ni nosotros somos responsables pero sabemos lo importante sería ganar, también hace varios partidos que no se hacen goles pero el domingo debe ser una historia distinta y la ilusión grande”.

“Quiero ganar como todos, es bueno jugar con nuestro público que alienta siempre y banca, el equipo se siente apoyado. Hay que tirar todos para adelante y los jugadores van a entregar lo máximo para sostener la ilusión de cortar esta racha”.

El plantel se entrenará mañana por última vez y luego quedará concentrado en un hotel en las afueras de la ciudad y el probable equipo titular sería con Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Lucas Licht o Nicolás Colazo: Emmanuel Cecchini y Manuel Insaurralde; Brahian Aleman, Luis Rodríguez y Johan Carbonero; Eric Ramírez.