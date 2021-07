"No estuvimos finos y no tuvimos ideas", reconoció el DT de Lanús

El director técnico de Lanús, Luis Zubeldía, consideró que sus jugadores "no estuvieron finos" en el juego y no tuvieron "ideas" para superar a Unión de Santa Fe, estimando que el empate final (1-1) "fue justo" en el partido que protagonizaron esta tarde por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"No jugamos bien, no estuvimos finos y no tuvimos ideas. El resultado terminó siendo lo justo, no hicimos un buen encuentro", reconoció Zubeldía durante la conferencia de prensa virtual ofrecida desde el estadio 'granate'.

"Sentimos mucho el desgaste del partido con River (0-3 jugado el miércoles) en todos los aspectos, físico y mental, lo que influyó en el rendimiento de hoy", adujo el pampeano.

A la vez, el entrenador indicó que tanto él como los jugadores se iban "con bronca" porque hicieron "un gol temprano y no se pudo asegurar el triunfo ni sostener la ventaja".

"Para colmo en un contraataque el rival empató cuando faltaban cuatro minutos", se lamentó Zubeldía, al considerar que eso fue por "una falla propia del equipo que no supo cortar esa jugada antes de que prosperara", manifestó.

Incluso, valoró el planteo del adversario al comentar: "Unión hizo un trabajo muy físico, nos presionó bien, con un plantel joven que nos neutralizó”.

A consecuencia de eso, el ex DT de Racing expuso que Lanús "en ningún momento estuvo cómodo ni seguro de su propio juego".