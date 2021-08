Nueva Zelanda ganó el primer test ante Australia por la Bledisloe Cup 33 a 25

El seleccionado neozelandés de rugby, los All Blacks, venció hoy a Australia por 33 a 25 (PT 16-8) en el primer test por la Bledisloe Cup que ambos equipo juegan anualmente al mejor de tres encuentros, celebrado en el Eden Park Stadium de Auckland, en Nueva Zelanda.

Los dos próximos test de la Copa, que viene ganando Nueva Zelanda por 18 años consecutivos, se jugarán en tierra australiana y formarán parte también de la primera y segunda fecha del Rugby Championship 2021, en el cual también tomarán parte Sudáfrica, vigente campeón mundial, y Argentina.

Ahora Australia será local con cotejos a celebrarse el 11 y 18 de setiembre aunque aún se desconoce las sedes que deben ser conformadas por la Sanzaar al formar parte del Championship, señaló Planet Rugby.

Los tantos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Sevu Reece, David Havili y Damian McKenzie y un try, dos conversiones y tres penales de Richie Mo'Unga, mientras que Australia logró tries por intermedio de Tom Banks (2), Andrew Kellaway y Jordan Ueleses y una conversión y un penal de Noah Lolesio.

Los All Blacks parecían encaminados a una victoria clara y contundente en el final de test Australia anotó tres tries consecutivos que lo dejó con la ilusión de mejorar e ir en busca de los triunfos como locales para romper la hegemonía All Blacks en esta copa.

Un try de Damian McKenzie en el minuto 64 puso a los All Blacks con una ventaja de 33-8, pero los Wallabies mostraron su determinación y desplegaron su mejor rugby del partido para anotar los últimos 17 puntos del encuentro.

Además, si Lolesio hubiera tenido una mejor noche a la hora de patear a los palos el resultado podría haber sido muy diferente, ya que la estrella de los Brumbies sólo anotó dos de siete intentos, dejando escapar 15 puntos..

Nueva Zelanda formó con Damian McKenzie; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, David Havili y Rieko Ioane; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Dalton Papalii y Akira Ioane; Sam Whitelock y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor y George Bower.

Por su parte Australia lo hizo con Tom Banks; Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Andrew Kellaway; Noah Lolesio y Tate McDermott; Harry Wilson, Michael Hooper y Rob Valetini; Lukhan Salakaia-Loto y Darcy Swain; Allan Ala'alatoa, Brandon Paenga-Amosa y James Slipper.