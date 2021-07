Nueva Zelanda goleó a Fiji 60 a 13 en Waikako

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, goleó en la madrugada de hoy a Fiji por 60 a 13, en un test de preparación para el Rugby Championship 2021, en donde jugará ante Australia, Sudáfrica y Argentina, y la Bledisloe Cup que disputará ante los australianos.

El cotejo se celebró en el Waikato Stadium, en la ciudad de Hamilton, y fue el desquite del desarrollado el fin de semana pasado cuando los All Blacks vencieron 57 a 23 en el Forsyth Barr Stadium de Dundin.

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Sevu Rice (3), Samisoni Taukei'Aho (2), Ardie Savea, Will Jordan, Rieko Ioane y Shannon Frizell, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo'unga y una conversión de Beauden Barrett. Los tantos de Fiji se sumaron con un try de Penai Ravai y una conversón y dos penales de Ven Volavola.

Nueva Zelanda se prepara para jugar la Bledisloe Cup frente a Australia y el Rugby Champiosnhip ante los Wallabies, Sudáfrica y Argentina ante la cual jugará el 11 de septiembre en el Eden Park de Auckland y el 18 en el Sky Stadium de Wellington.

En la pasada edición, denominada Tri Nations 2020 a causa de la ausencia del campeón mundial Sudáfrica por la pandemia de coronavirus, Los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks 25-15 en el Bankwest Stadium de Sidney, perdiendo en el desquite 38-0 en el McDonald Jones Stadium en Newcastle.

En cuanto a la Copa del Mundo de Francia 2023, Nueva Zelanda integrará el Grupo A ante Francia, Italia, un equipo de Africa y otro de América, en tanto que Fiji integrará el Grupo C junto a Gales, Australia, un equipo de Europa y uno de clasificación.