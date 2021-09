Olimpo le ganó a Camioneros y se acercó a dos puntos del líder de la zona 1 del Federal A

Olimpo de Bahía Blanca le ganó hoy de local a Camioneros por 1 a 0 y se acercó a dos puntos del líder de la zona 1 del torneo Federal A, Deportivo Madryn, en uno de los partidos que abrieron la 23ra fecha del certamen.

El delantero Pablo Soda marcó a los 19 minutos de la primera etapa para la duodécima victoria del equipo local en el actual campeonato, lo que le permitió llegar a los 43 puntos y ponerse a 2 del líder, Deportivo Madryn, que cuenta con 45 unidades.

Camioneros, por su parte, es decimocuarto, con 22 puntos.

En otro encuentro de hoy pero por la zona 2, Sportivo Belgrano de San Francisco se impuso 2-1 de visitante a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Más tarde se enfrentaban Chaco For Ever ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Mañana jugarán:

Zona 1: Ciudad Bolívar-Sol de Mayo (V), Deportivo Madryn-Huracán (LH), Estudiantes (SL)-Sansinena (GC) y Círculo Deportivo (O)-Ferro (GP) (15 horas); Sportivo Peñarol (SJ)-Juventud Unida (SL), Independiente CH-Desamparados y Cipolletti-Villa Mitre (BB) (16).

Zona 2: Racing (C)-Defensores (P), Douglas Haig-Sarmiento (R) y Sportivo Las Parejas-Gimnasia (S) (15); Central Norte (S)-Unión (S) (15:30) y Boca Unidos-Juventud Unida (G) (16).

Tiene fecha libre Crucero del Norte.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 45 puntos; Olimpo, 43; Cipolletti, 38; Independiente CH, 35; Peñarol (SJ) y Sol de Mayo (V), 34; Juventud Unida (SL), 33; Ferro (GP), 30; Sansinena (GC), 29; Ciudad Bolívar, Desamparados y Villa Mitre (BB), 27; Huracán (LH), 24; Camioneros, 22; Estudiantes (SL) y Círculo Deportivo 13.

Zona 2: Gimnasia (S), 45; Racing (C), 43; Chaco For Ever, 35; Central Norte (S), 34; Juventud Unida (G), 28; Unión (S), 26; Defensores (VR), Boca Unidos, Sportivo Las Parejas y Sarmiento (R), 25; Defensores (P), 23; Gimnasia (CdU) y Sportivo Belgrano (SF), 22; Crucero del Norte, 18; y Douglas Haig, 16.