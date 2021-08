"Pechito" López: ambición y perseverancia sin frenos

(Por José Pommarés). Uno de los sueños del cordobés José María "Pechito" López en su dilatada campaña en el automovilismo era, sin duda, ganar las míticas 24 Horas y lo concretó hoy con una nueva muestra de su ambición sin frenos.

El oriundo de Río Tercero siempre apuntó alto. Ya en 2010 estuvo a punto de tripular nada menos que un Fórmula 1, pero el proyecto se frustró por problemas de la escudería US F1 Team. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados.

Antes corrió mucha agua bajo el puente en la vida de "Pechito", quien llegó al mundo el 26 de abril de 1983 e hizo las divisiones inferiores, trazando un paralelismo con el fútbol, en 1993 cuando comenzó a competir en Karting en circuito de tierra.

En 1994 llegó a las pistas de asfalto, con mayor exigencia física, y ese mismo año participo de un seminario internacional de karting en el kartódromo Ayrton Senna de Brasil.

Entre 1995 y 1997 compitió en los campeonatos Sudam Pre-Junior de 125cc, Sudam Juniors 125cc, Sudam Seniors 125cc, Internacional Seniors 100cc y todos los campeonatos argentinos, obteniendo 3 subcampeonatos en 125cc y un subcampeonato en 100cc, además de dos Copas Master.

En 1998 participó del Campeonato Panamericano en Venezuela y del Campeonato Senior 125 cc, alcanzando la tercera posición.

En 2001, abandonó su etapa del kart para pasar al automovilismo. Participó en el Campeonato Europeo de Fórmula Renault 2000 con el equipo Lucidi y con el apoyo del Lincoln Sport Group, en lo que fuera el último proyecto serio desde Argentina de llevar a un piloto a la Fórmula 1.

En el equipo también se encontraban sus compatriotas Esteban Guerrieri y Mariano Altuna, y en 2002 pasó al equipo CRAM, con el que obtuvo el Campeonato Italiano de Fórmula Renault 2000 y el 4º puesto en el Campeonato Europeo (participando sólo en el 60% de las carreras disputadas).

En 2003 fue campeón europeo de la Fórmula Renault V6 3.5, y en el país logró los títulos de TC2000 en 2008 y 2009, y logró cuatro triunfos en el TC. Ese año estuvo a punto de consagrarse campeón tripulando un Torino cuando faltando diez giros se despistó en el curvón de Ascari y finalmente se coronó Emanuel Moriatis.

En 2009 fue campeón de Top Race V6, y en enero de 2010, José María López fue confirmado como uno de los pilotos de la nueva escudería US F1 Team de Fórmula 1, capitaneada por el periodista Peter Windsor, pero "Pechito" recibió la noticia de que el equipo US F1 no podría competir en la máxima categoría, ya que los tiempos de armado de los autos no daban,

"Pechito" no se desvió de sus ambiciones y fue campeón del Súper TC2000 en 2012, con 13 triunfos.

En 2017 ingresó en el equipo Toyota del Mundial de Resistencia, y corrió también en la promisoria Fórmula E.

Otro de los mojones en la historia de Pechito López fue la triple corona que logró en el Mundial de Turismos (WTCR), ya que ganó los campeonatos de 2014, 2015 y 2016, con Citroen C4.

Y lo último, el título en el WEC, que ganó en 2020 con Toyota, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. Las 24 Horas de Le Mans, en suma, fueron la frutilla del postre y la confirmación de que a "Pechito" nada lo detiene.