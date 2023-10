Con un recuerdo a Diego, Messi ganó su octavo Balón de Oro

Lionel Messi, que comenzó su carrera hace 19 años, consiguió hoy su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.

“Quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartirlo con mis compañeros de Selección. Este premio viene de la mano de lo conseguido con la Selección argentina. Estamos acá en representación de todos y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y la gente de Argentina después de lo que conseguimos”, dijo Messi.

El astro, emocionado, felicitó a sus contrincantes Haaland y Mbappé y reconoció: “Tengo la suerte de haber estado muchas veces en esta gala. Los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca así que vamos a seguir disfrutando muchos años más”.

“Quiero hacer una mención especial a todos los que quisieron que Argentina sea campeón del mundo”, agregó a la vez que dijo que ese era el único título que le faltaba en su carrera como desafío personal. Messi también agradeció a su familia “por haber estado en los peores momentos” y por haberlo “ayudado a cumplir todos los objetivos y sueños en el fútbol”.

“Quiero hacer mención a Diego (Maradona). Hoy es el cumpleaños de él así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él así que donde quiera que estés, feliz cumpleaños, Diego. Esto es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina”, finalizó el 10.

Por otro lado, Messi reconoció que la Copa del Mundo con la Selección fue el título más importante de su carrera, y argumentó que para él “los premios más importantes siempre son los colectivos”.

Consultado sobre si es consciente acerca de su rol en la historia del fútbol, el capitán del seleccionado nacional respondió: “Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber tenido la suerte, gracias a Dios, de haber conseguido todos mis objetivos, de haber conseguido todo en el fútbol, que es muy difícil. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales”, sin embargo también reconoció: “He tenido muchas derrotas duras, sobre todo con la Selección argentina, donde he pasado muchos malos momentos, donde no se me daba y, lo repito una vez más, así y todo, nunca bajé los brazos, siempre seguí peleando por mi deseo de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo que me faltaba y hoy estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento, de haber seguido y de haber podido conseguirlo”.

Uno por uno, los ocho Balones de Oro en la colosal carrera de Messi

Balón de Oro 2009:

En 2009, Lionel Messi se coronó con su primer Balón de Oro, marcando el inicio de una era dorada para el astro argentino. Ese año, Messi deslumbró al mundo con su capacidad goleadora y su habilidad en el FC Barcelona. Anotó 38 goles en La Liga y llevó al Barcelona a ganar la Liga de Campeones de la UEFA.

El contexto de su carrera estaba definido por su consolidación como titular indiscutible y futura leyenda del equipo “culé”. Messi compitió contra Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo, quien había levantado por primera vez el trofeo el año anterior.

Balón de Oro 2010:

En 2010, Messi revalidó su título con el Balón de Oro, que por primera vez fue avalado como un premio oficial de la FIFA por el convenio con la revista France Football, que duró hasta 2015. El argentino fue fundamental en la conquista de LaLiga, con 34 goles anotados. En ese año, Messi compitió nuevamente con Xavi Hernández y con Andrés Iniesta, sus compañeros en Barcelona.

Balón de Oro 2011:

El 2011 fue un año especial para Messi y el Barcelona. Bajo la dirección de Josep Guardiola, el equipo logró La Liga y la Champions tras eliminar al Real Madrid en semifinales con un protagonismo excluyente de Messi. Leo anotó 53 goles en todas las competiciones y volvió a imponerse sobre Cristiano Ronaldo, que fue el máximo anotador del torneo español con 40 tantos.

Balón de Oro 2012:

El 2012 fue el año en el que Messi rompió varios récords, incluyendo el registro de más goles en un año calendario. Anotó 91 goles en todas las competiciones, superando la marca del alemán Gerd Müller, quien había conseguido 85 tantos en 1972. El rosarino ayudó al Barcelona a ganar la Copa del Rey y la Supercopa de España. En ese momento, Messi compitió con Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta por el Balón de Oro. Su capacidad para trascender las estadísticas y su influencia en el juego lo hicieron merecedor del premio.

Balón de Oro 2015:

En 2015, Messi obtuvo su quinto Balón de Oro después de una temporada sobresaliente con el Barcelona a cargo de Luis Enrique. El equipo de la recordada MSN (Messi-Suárez-Neymar) ganó la Liga, la Champions a la Juventus de Carlos Tevez y la Copa del Rey. Leo fue autor de 58 tantos en esa temporada de ensueño. En la votación por el Balón de Oro, se enfrentó a Cristiano Ronaldo y Neymar, a quienes venció con el 41 por ciento de los votos.

Balón de Oro 2019:

En 2019, Messi volvió a ganar el Balón de Oro, poniendo fin a una brecha de tres años de hegemonía de jugadores del Real Madrid (dos para Cristiano Ronaldo y otro para el croata Luka Modric). Ese año se transformó en el máximo ganador del premio con seis ediciones. Lideró al Barcelona a la victoria en LaLiga española y fue el máximo goleador de la competición. En la competencia por el Balón de Oro, Messi superó a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo.

Balón de Oro 2021:

En 2021, Messi ganó su séptimo Balón de Oro después de quitarse la mayor cuenta pendiente de su carrera: ser campeón con el seleccionado argentino. En plena pandemia, el 10 de la “Albiceleste” festejó a lo grande con la conquista de la Copa América ante Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro. En la primera mitad del año, se consagró campeón de la Copa del Rey con Barcelona y en agosto se produjo su resonante salida al París Saint-Germain. Messi se impuso sobre el polaco Robert Lewandowski, a quien le reconoció méritos para ganarlo luego de un año excepcional en el Bayern Múnich.

Balón de Oro 2023:

El octavo Balón de Oro a nivel personal tiene una especial valor para el argentino: se trata del primero alcanzado como campeón del mundo. La conquista de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar fue la razón determinante para su adjudicación. Con 36 años, Messi fue capitán, goleador del equipo (7) y figura determinante para levantar el anhelado trofeo en Lusail, donde además, se alzó con el Balón de Oro del Mundial.