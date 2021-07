Russo está conforme con lo que tiene aunque dice que aún hay posibilidades de incorporar refuerzos

Miguel Russo, director técnico de Boca Juniors, destacó hoy las incorporaciones que realizó el club para esta temporada y señaló que "mientras el libro de pases esté abierto, hay posibilidades siempre de incorporar", al tiempo que expresó su deseo de que la selección argentina pueda ganar mañana ante Brasil la Copa América.

"Lo veo bien al equipo, y ojalá ganen el título principalmente por (Lionel) Messi, porque es el mejor jugador del mundo. Por su historia y trayectoria, se lo merece. Ojalá se dé, no es fácil llegar a una final", dijo el DT "xeneize".

El entrenador, en una rueda de prensa realizada en el predio que el club de la Ribera tiene en Ezeiza, subrayó también la recuperación física del defensor Marcos Rojo y del volante Diego "Pulpo" González, de cara al arranque oficial del semestre que será el martes próximo en La Bombonera, ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Trabajamos mucho y con los refuerzos estamos bien, estoy contento", dijo Russo con respecto a los jugadores incorporados por el consejo de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club.

Russo destacó que el regresado "(Marcelo) Weingandt aprovechó bien su paso por Gimnasia y hoy es parte de nuestro plantel. También (Cristian) Pavón tuvo una muy buena pretemporada, de modo que estamos preparados para las exigencias que se vienen, que son muchas -como siempre- para Boca".

En cuanto al reemplazante de Agustín Almendra, quien se lesionó el miércoles pasado en el amistoso contra Sarmiento de Junín y tiene para 45 días de recuperación, señaló que "tenemos para pensar y ver cómo estamos. Lo principal es que Almendra está bien".

Consultado sobre dos de los refuerzos, el mediocampista Esteban Rolón y el atacante Norberto Briasco, ambos procedentes de Huracán, el entrenador dijo que "los vimos muy bien a los dos, con muchas ganas, bien ubicados y trabajando con entusiasmo".

En cuanto a si pueden jugar juntos Rolon y Alan Varela, sostuvo que "son dos volantes, depende de lo que busquemos pueden jugar juntos. Apostamos que tengan competencia y también se puede cambiar el sistema".

Consultado por Télam acerca de la posible ventaja del Mineiro, equipo que está en actividad ya que el fútbol brasileño no tuvo receso, el DT boquense coincidió con lo que había expresado Riquelme en ese sentido.

"Estamos al revés de todos, en enero éramos nosotros los que estábamos en actividad y otros estaban de vacaciones. Creo que es un error del fútbol argentino, pero se arman los campeonatos así y ahora no quiero decir que sea una ventaja para los rivales. Son situaciones que no son las lógicas y esto lo van a sufrir todos los equipos argentinos que juegan la Libertadores", dijo Russo.

Con respecto al colombiano Edwin Cardona y la forma en que se hará su regreso tras la finalización de la Copa América (Colombia juega esta noche ante Perú por el tercer puesto), Russo indicó que, en el contexto de la pandemia de coronavirus, "hay que ver cómo está todo por el tema de los viajes, ya que hay complicaciones con los vuelos".

El tema de Cardona parece más complicado que lo que señala el DT: el jugador -deslizaron allegados al consejo de fútbol boquense- no regresaría de inmediato en un vuelo privado, como pretende Boca, sino que viajaría de Brasil a Colombia con el plantel cafetero, se encontraría con su familia y después regresaría a Buenos Aires.

Si Cardona hiciera ese raid, rompería la burbuja sanitaria y no podría estar en ninguno de los dos partidos ante el Mineiro por la Libertadores, con lo cual su relación con Boca quedaría muy deteriorada y sería difícil que el "Xeneize" concrete la opción por la compra de su pase que figura en el contrato.

Respecto del otro futbolista boquense del seleccionado colombiano, Frank Fabra, quien días atrás sufrió la muerte de su padre, el entrenador le envió "un abrazo muy grande" y sostuvo que "son situaciones de la vida que uno no espera pero que suceden. Estamos todos con él".

Consultado sobre si había hablado con el delantero colombiano Miguel Borja, actualmente en Junior de Barranquilla, por su posible llegada a Boca, Russo fue tajante: "No hablo con los jugadores hasta que no hagan la revisión y firmen el contrato. Es una forma, si no se mezclan mucho las cosas. Estoy al tanto de todo. No tengo apuro y sé que las negociaciones son difíciles".

En cuanto a a salida de Carlos Tevez, dijo que "fue una decisión de él y hay que respetarlo. Me parece bien la forma en que lo manifestó. Es el último ídolo de Boca, un gran jugador y referente. Le deseo lo mejor".

Boca tiene tiempo hasta las 18 de mañana para realizar cinco cambios en la lista de jugadores para octavos de final de la Libertadores. Hasta ahora, los nombres serían Weingandt por Emmanuel Mas, Nicolás Orsini por Franco Soldano, Briasco por Mauro Zárate, Rolón por Nicolás Capaldo y el juvenil Valentín Barco por Leonardo Jara. En tanto, la dirigencia volverá a hablar con sus pares de Talleres de Córdoba para conseguir el pase del lateral derecho Nahuel Tenaglia.

El plantel boquense trabajará mañana y el domingo desde las 9 en Ezeiza; el lunes por la mañana en Casa Amarilla y después quedará concentrado en un hotel del barrio porteño Monserrat a la espera del partido ante Atlético Mineiro.