San Lorenzo perdió con Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Libertadores 2024

San Lorenzo perdió como visitante por 1 a 0 contra Atlético Mineiro de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores, en un partido disputado este martes en el Estadio Presidente Elías Kalil, por la revancha de los octavos de final, tras la ida en Buenos Aires que terminó 1 a 1.

El único gol del encuentro lo marcó el defensor argentino Rodrigo Battaglia, a los 20 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo después de un córner. Con este resultado, el equipo brasileño enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

El partido estuvo demorado unos 10 minutos por una brutal represión de la Policía de Brasil en la tribuna “azulgrana”.

El primer tiempo tuvo muy poca acción ofensiva, ya que San Lorenzo priorizaba el orden defensivo y atacaba con pocos jugadores, mientras que Mineiro, a pesar de dominar la posesión del balón, no podía lastimar a su rival ni profundizar el juego.

La primera jugada clara del partido fue a los 43 minutos y para la visita, cuando, tras un córner, el delantero Iván Leguizamón sacó un potente remate desde afuera del área que se estrelló en el travesaño y el rebote fue capturado por el extremo Matías Reali, pero su disparo se fue desviado.

Solo tres minutos después, sobre el final del primer tiempo, Mineiro consiguió su primer acercamiento peligroso.

Después de un tiro de esquina, la pelota fue prolongada y le llegó al delantero Deyverson, quien apareció libre de marca y en posición reglamentaria, pero su cabezazo se fue desviado.

El arranque del segundo tiempo favoreció a San Lorenzo, porque el equipo de Leandro “Pipi” Romagnoli empezaba a atacar con mayor posesión de la pelota.

A los 15 minutos del segundo tiempo tuvo una jugada muy clara de gol, cuando el delantero Alexis Cuello quedó mano a mano ante el arquero Éverson, pero su disparo fue débil y muy centralizado, el rebote le quedó a Reali, pero tampoco lo pudo aprovechar.

Apenas cinco minutos después llegó el único gol del partido, cuando el mediocampista Gustavo Scarpa ejecutó un tiro de esquina que encontró la cabeza de Battaglia, surgido en las inferiores de Huracán, y el balón se metió en el segundo palo para el 1 a 0 decisivo de Mineiro.

A partir de este momento, el equipo de Gabriel Milito tuvo algunas chances para, de contraataque, ampliar su ventaja, pero la mayoría de sus remates fueron desviados.

Sobre los 35 minutos del segundo tiempo, el partido fue demorado por motivos extra futbolísticos.

Tras una pelea entre ambas parcialidades en una de las tribunas, la Policía arrojó gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores dentro de la cancha y reprimió a los hinchas “azulgranas”.

El partido se reanudó algunos minutos después, pero el resultado permaneció inalterable y el “Ciclón” se despidió de la Copa Libertadores.

Síntesis del partido

Atlético Mineiro: Éverson; Rodrigo Battaglia, Bruno Fuchs, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Matías Zaracho, Guilherme Arana; Alan Franco; Paulinho y Deyverson. DT: Gabriel Milito.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Oscar Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Santiago Sosa, Elián Irala; Iván Leguizamón, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Leandro Romagnoli.

Gol en el segundo tiempo: 20m Battaglia (AM).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Bernard por Matías Zaracho (AM) y Eduardo Vargas por Deyverson (AM); 9m Fausto Vera por Otávio (AM); 26m Sebastián Blanco por Sosa (SL); 27m Renzo Saravia por Bruno Fuchs (AM); 32m Nahuel Barrios por Tripicchio (SL) y Andrés Vombergar por Leguizamón (SL); 48m Facundo Bruera por Báez (SL) y Nahuel Bustos por Irala (SL).

Estadio: Presidente Elías Kalil (Brasil).

Árbitro: Felipe González (Chile).

VAR: José Cabero (Chile).