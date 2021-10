"Scaloni tomó un riesgo en la Selección y me alegra mucho por él", destacó el 'Bichi' Borghi

El exfutbolista Claudio 'Bichi' Borghi aseguró hoy que la actualidad de la Selección Argentina, campeona de la Copa América y que va segunda en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, lo "alegra mucho" por su técnico Lionel Scaloni.

"Me alegra mucho por Scaloni. No es fácil ser un DT interino de una Selección como Argentina en el inicio, sin haber tenido mucha experiencia. Tomó ese riesgo, lo confirmaron y a partir de ahí fue edificando cosas para estar muy bien. Ya tiene el 90 por ciento de la clasificación a Qatar", dijo Borghi en diálogo con Télam Radio desde Chile.

Sobre Qatar 2022, el exjugador de Argentinos Juniors y el seleccionado nacional consideró: "Argentina siempre es candidata, pero un año en el fútbol es muy largo, tiene que ver con momentos, con ver cómo llegan los jugadores al Mundial. Sus obligaciones significan muchas responsabilidades y eso a veces afecta al jugador. No hay que ponerle el título de candidata, tiene que ir a competir de buena forma. Estos chicos están en competencias internacionales importantes, están acostumbrados a competir, si Argentina se clasifica de forma rápida eso le va a dar chances a los que están y a los que nunca fueron probados".

Con respecto a Lionel Messi, Borghi opinó que "lo encuentro menos participativo en cuanto a las responsabilidades. No es que todo el mundo se la da para que resuelva". El ex Colo Colo, que está radicado y nacionalizado chileno, expresó que Messi "hizo bien" en irse del Barcelona al PSG. "Messi hizo bien en tener otra experiencia, el único jugador que vi jugar toda la vida en un mismo club fue Bochini. Él tiene que sentirse cómodo donde está. Está en un buen equipo, pero la competencia francesa no es de la misma calidad que la española", declaró.

Borghi, actual comentarista deportivo de radio y TV, elogió a Marcelo Gallardo, el técnico de River. "Gallardo está haciendo un trabajo muy bueno. River es un equipo muy rápido, ganó muy bien el superclásico. Gallardo también debería tener otra experiencia. Me junté con él dos o tres veces, la última vez en Chile charlamos un rato, me sorprendió gratamente. Tiene una virtud de poder analizar a un jugador en un partido. Lo empecé a seguir en sus partidos y declaraciones, creo que es un tipo que lee muy bien los partidos, mejor que nadie y da indicaciones de calidad. Siempre hace correcciones, el jugador le cree y eso es muy importante".

Consultado sobre Juan Román Riquelme, actual vice de Boca, 'Bichi' Borghi contó que "es un tipo muy especial, hubiese preferido que sea técnico o comentarista porque tipos como Riquelme nos enseñan cosas. Román pone y saca presión, el público siempre está pendiente de él, es muy directo en sus declaraciones y eso es complejo para una figura de su importancia".

Por último, sobre Diego Maradona, Borghi le dijo a Télam Radio que "tuve la desgracia de ser muy comparado con él en mis primeros años de futbolista y fue una mochila. Pero con los años se transformó en una gran alegría que me compararan con el mejor jugador de la historia. La gran ventaja de jugar con Diego es que le dabas la pelota y te olvidabas de los problemas".

"Nunca fue amigo personal pero siempre ha mostrado mucho cariño hacia mí. El día que partió estaba saliendo de la radio y vi que tenía una gran cantidad de llamados telefónicos. El Negro Enrique me lo confirmó. La gente en Chile me saludaba como si yo fuera un pariente de Diego", confió.