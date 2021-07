El seleccionado argentino derrotó ajustadamente a Rumania en su debut en la gira por Europa

El seleccionado argentino de Rugby, Los Pumas, derrotó hoy ajustadamente a su par de Rumania por 24 a 17, en el inicio de la ventana internacional de Julio, que contempla dos encuentros frente al seleccionado de Gales.

El encuentro se llevó a cabo en el Stadionul National Arcul de Triumf, Bucarest, dirigido por el árbitro francés Pascal Gaüzère, con un parcial favorable para los argentinos de 17 a 9.

Previo al inicio del encuentro, el plantel de Los Pumas le brindó un breve homenaje al histórico Héctor "Pochola" Silva, fallecido semanas atrás por la Covid 19.

El capitán Julián Montoya y Tomás Cubelli levantaron una camiseta del seleccionado nacional con el número ocho.

El seleccionado argentina decepcionó en su debut en la temporada, más allá de algún pasaje de lucidez, frente a un rival de bajo rodaje internacional.

En el balance, Los Pumas generaron una deslucida actuación, producto de desatenciones y fallas en el manejo de la pelota; además de cometer doce penales.

Recién a tres minutos del final del encuentro, los argentinos lograron destrabar el empate en 17 tantos y quedarse con el triunfo al lograr su cuarto try tras una veloz corrida de Santiago Cordero para habilitar al mendocino debutante Juan Martín González.

Los tantos de Los Pumas llegaron a través de cuatro tries conquistados por Rodrigo Bruni, Santiago Cordero, un try penal y el último del debutante González, a lo que Nicolás Sánchez sumó una conversión.

Por su parte, para los rumanos Eugen Capatina marcó el único try, mientras que el fullback Ionel Melinte aportó cuatro penales.

Lo mejor que mostró el conjunto argentino fue en el inicio del encuentro con el dominio en el line y el scrum para marcar tres conquistas. Pero en la segunda parte los rumanos emparejaron el desarrollo e igualaron en 17 tantos con el try conseguido por Capatina y un nuevo penal de Melentine.

Los Pumas continuaron con problemas en el manejo de la pelota y no capitalizaron las oportunidades por severos errores a la hora de definir y falta de concentración, y sobre el final lograron una ajustada victoria frente a un rival de bajo fuste.

El partido fue muy discreto: los argentinos no lograron ser los protagonistas frente a un rival de poco rodaje internacional y sufrieron hasta el final del encuentro, por lo que deberán mejorar su actitud y nivel de juego.

Los seleccionados de Rumania y Argentina se enfrentaron en nueve oportunidades, todas con victorias de Los Pumas.

Los Pumas tienen programados otros dos encuentros en Europa ante Gales, último campeón del torneo Seis Naciones: serán en el Principality Stadium de Cardiff, los sábados 10 y 17 de julio.

=Síntesis=:

Rumania: Ionel Melinte; Ionut Dumitru, Taylor Gontineac, Alexandru Bucur y Nicolas Onutu; Daniel Plai y Gabriel Rupanu; Andre Gorin (capitán) , Cristi Boboc y Cristi Chirica; Adrian Motoc y Florian Rosu; Alexandru Tarus, Eugen Capatina y Alexandru Savin. Entrenador: Andrew Robinson.

Ingresaron: Florin Bărdașu, Ionel Badiu, Vasile Bălan, Marius Antonescu, Mihai Macovei, Vlad Neculau, Florin Surugiu y Robert Neagu.

Argentina: Facundo Gigena, Julián Montoya (capitán) y Enrique Pieretto; Marcos Kremer y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Francisco Gorrissen y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy; Santiago Cordero. Entrenador: Mario Ledesma

Ingresaron: Facundo Bosch, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Facundo Isa, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Juan Cruz Mallía.

Tantos en el primer tiempo: 4' penal Melinte (R) 13' try Bruni (A), 21'penal Melinte (R), 23' try Cordero (A), 31' penal Melinte (R). y 35' try penal (A) Resultado parcial: Rumania 9 - Argentina 17

Tantos en el segundo tiempo: 6' try Capatina (R), 20' penal Melinte (R), 33' try González convertido por Mallía (A). Resultado final: Rumania 17-Argentina 24.

Amonestado en el primer tiempo: 36' Chirica (R)

Amonestado en el segundo tiempo: 28' Antonescu (R) y 38' Bertranou (A)

Estadio: Stadionul National Arcul de Triumf (Bucarest).

Arbitro: Pascal Gaüzère (Francia), asistido por Craig Evans y Adam Jones (Gales)