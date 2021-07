Simone Inzaghi fue presentado como DT de Inter y calificó a Lautaro Martínez como "un ganador"

Inter, actual campeón de la Serie A de Italia, presentó oficialmente hoy a Simone Inzaghi como nuevo entrenador del equipo y en su asunción el DT elogió al delantero argentino Lautaro Martínez, a quien calificó como "un ganador".

"Acepté el desafío de dirigir al Inter porque su gente me hizo entender que me querían a toda costa. Sé que habrá dificultades, tenemos por delante un título a defender con muchos rivales calificados para competir", comentó Inzaghi, de 45 años y ex conductor de la Lazio.

El entrenador iniciará un ciclo en reemplazo de Antonio Conte, quien se consagró campeón de la Serie A pero abandonó el cargo por no estar de acuerdo en la política de refuerzos que implementará el club para la próxima temporada, signada por la austeridad.

"Inter tiene buenos jugadores como Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, que es un ganador. Ahora está entusiasmado con la Copa América y le deseo lo mejor en la final ante Brasil", añadió Inzaghi., según publicó Tuttosport.