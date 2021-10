Talleres superó a Atlético Tucumán ante su público y no le pierde pisada a River

Talleres de Córdoba, que sigue como escolta a un punto de River Plate, superó esta noche a Atlético Tucumán por 2 a 0, en encuentro que cerró la 15ta fecha de la Liga Profesional, disputado ante unas 28.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes.

El defensor Nahuel Tenaglia a los 24 minutos y el uruguayo Michael Santos, a los 31, ambos en el segundo tiempo, anotaron los goles del conjunto local.

El triunfo que había obtenido River ante Banfield el sábado pasado obligaba a los conducidos por el ‘Cacique’ Alexander Medina a sumar de a tres, y lo lograron en un juego que se presentó complicado, pero que resolvieron con la jerarquía y determinación de sus futbolistas.

El conjunto de Núñez comanda la clasificación con 33 unidades, y Talleres con 32 es escolta. Más atrás quedaron Estudiantes (26), Lanús (26), Vélez (24), Boca (24) e Independiente (24).

En el reencuentro con su gente en la noche del Kempes, en la ‘T’ volvió a un gran nivel el colombiano Diego Valoyes, el más destacado entre varios puntos que mostraron los hombres albiazules.

Aunque los orientados por Omar De Felippe se plantaron firmes en el inicio y el juego era muy friccionado, hasta que a los 21 minutos de juego llegó el primer remate al arco por intermedio de Carlos Auzqui. Pero el arquero Cristian Lucchetti respondió bien

El experimentado golero mendocino se tuvo que esforzar nuevamente para mantener su valla en cero sobre la media hora de juego, esta vez ante el uruguayo Santos.

Con poco, el ‘Decano’ tuvo una muy clara sobre el cierre del primer tiempo, pero Ramiro Carrera envió por arriba un remate, tras quedar solo de cara a Guido Herrera, tras recibir un muy buen pase de Franco Mussis, el mejor del visitante.

El complemento perdió intensidad, el dominio de la pelota pasaba casi exclusivamente por Talleres, aunque sin poder cristalizar en opciones concretas esa posesión.

Lo buscaba por todos lados el local, y pudo abrir el marcador a los 24 minutos de esa segunda mitad, con una pelota parada. Un córner desde la derecha encontró a Tenaglia pasado por el segundo palo, el zaguero colgó el cabezazo por encima de Lucchetti y puso el 1 a 0.

Luego el ingresado Juan Cruz Esquivel edificó una gran contra, pero falló en la definición ante el guardavallas visitante, mientras estaba sin marca Santos por el centro del área.

Pasada la media hora apareció nuevamente la explosión de Valoyes, quien desairó a todos los tucumanos que se le cruzaron por la banda izquierda, y habilitó a Santos, que con gran categoría enganchó ante Marcelo Ortiz, y de cara al arquero rival acomodó la pelota junto al palo izquierdo para decretar el 2 a 0.

La ‘T’ se cerró bien en el fondo y no pasó sobresaltos, e incluso pudo ampliar con una chance muy clara que desperdició Mateo Retegui, que solamente tenía que empujar al gol y tiró la pelota por sobre el travesaño.

Talleres visitará el próximo domingo a Colón, y el jueves 21 será local ante River. Por su lado, Atlético Tucumán buscará recuperarse en su cancha el domingo cuando reciba a Argentinos Juniors.

-Síntesis-

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Camilo Albornoz, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Franco Mussis y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 24m. Tenaglia (T); 31m. Santos (T).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Nicolás Laméndola por Heredia (AT); 25m. Juan Cruz Esquivel por Fértoli (T); 27m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Acosta (AT); 33m. Francis Mac Allister por Méndez y Mateo Retegui por Santos (T); 35m. Renzo Tesuri por Rius y Cristian Menéndez por Carrera (AT); 45m. Ángelo Martino por Valoyes y Juan Cruz Komar por Díaz (T).

Amonestados: Díaz (T).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Mario Alberto Kempes.