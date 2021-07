"La zona es bastante accesible", consideró "Lucha" Aymar

La rosarina Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia argentina, calificó de "bastante accesible" el grupo en el que Las Leonas competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio y consideró que el equipo nacional con "la calidad de jugadoras" que cuenta en todas sus líneas "tiene que imponer juego en todos los partidos".

"Dentro de todo, la zona es bastante accesible. Tengo fe que en la zona a las chicas les va a ir bien y después pasito a pasito, con tranquilidad. Hay que ir todos los partidos con tranquilidad y no subestimar a ningún equipo", expresó Aymar en declaraciones exclusivas a Télam desde Chile.

Las Leonas debutarán en los Juegos Olímpicos de Tokio en el grupo B ante Nueva Zelanda, el domingo 25 de julio; luego jugarán con España (lunes 26); China (miércoles 28); Japón (jueves 29) y Australia (viernes 30).

"Creo que la otra zona es un poquito más pareja; tiene equipos como más fuertes, más potentes físicamente y no tanto técnicos tácticamente. Pero te buscan la parte física y terminan molestando porque lo primero que buscan es cortarle el juego a Argentina, cortar las rutas de pelota e imponer su juego más físico. Esa me parece que será una zona un poquito más aguerrida", destacó

"Hay que tener cuidado, ir tranquilos pero no dejar de tener la confianza de imponer uno el juego. Con la calidad de jugadoras que tiene Argentina en todas sus líneas tiene que imponer juego en todos los partidos", aseguró.

"Lucha" conquistó las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y de Londres 2012 y las preseas de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Aymar, elegida como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey (FIH) en ocho ocasiones (2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013), vive en el país trasandino desde 2017 junto con su pareja, el extenista chileno Fernando González (triple medallista olímpico: oro en dobles en Atenas 2004; plata en Beijing 2008 y bronce en Atenas 2004 como singlista).

La rosarina, campeona mundial 2002 en Perth, Australia, y en Rosario 2010, se retiró del hockey en diciembre de 2014 tras conquistar el Champions Trophy en Mendoza.

-Télam: Ping pong sobre los rivales de Las Leonas en Tokio. Nueva Zelanda.

-Luciana Aymar: Como hace mucho que no los veo jugar no sé bien como está cada equipo pero sí la historia de cada uno. Nueva Zelanda es un equipo que también puede sorprender. No se jugaron tantos partidos internacionales, no hay tantos videos de ellas. No sabemos con las jugadoras que cuentan y si otras dejaron de jugar. No se jugaron tantos partidos internacionales, no hay tantos videos de ellas. Hicieron torneos muy buenos y otros no tanto pero tampoco podemos decir que es un equipo que mantiene su equilibrio. Pero hay que tener cuidado con Nueva Zelanda porque tiene jugadoras muy rápidas y muy hábiles. Juegan muy parecido a Australia: van siempre para adelante, les gusta mucho el contragolpe pero en su desorden, quizás ahí Argentina tiene que buscar el equilibrio y buscar la pelota.

-T: España.

-LA: España es un equipo que es muy parecido a Argentina porque tiene jugadoras que son habilidosas pero que no tiene la preparación de Argentina, ni se entrena como Argentina. Con este equipo creo que Argentina no tendría que tener problemas. Igual, España es un equipo al que se le ganó pero no se nos dieron partidos fáciles. Es un equipo emocionalmente muy aguerrido. Y la verdad es que hace mucho no se lo ve jugar. Entonces no se conocen las jugadoras nuevas. No es un equipo como Alemania, Australia, Países Bajos con los que uno frecuentemente está jugando y sabe qué jugadoras van surgiendo y cómo está jugando. España no. Por eso es difícil tener un concepto.

-T: China.

-LA: China, en mi humilde opinión, tuvo el mejor equipo en Beijing 2008, donde jugó la final de los Juegos Olímpicos. Después de ese torneo me parece que ya no fue más esa China que fue ahí. Es un equipo que, por lo general, tiende a romper el juego de los rivales. Por lo que vi no va a proponer un planteo donde impone su juego. Tratan de cortar el juego de los demás y te juegan de contragolpe. Es un equipo físicamente super difícil porque genera muchas infracciones y juegan al choque físico permanentemente. Entonces es bastante desgastante. En mi caso, cuando jugaba con China terminaba muy exhausta y golpeada. Y con las marcas que me ponían, el partido era agotador. Pero también, como son muy desordenadas dejan muchos espacios para jugar y me parece que ahí Argentina tiene que beneficiarse: al tener jugadoras rápidas y habilidosas tiene que ser paciente para esperar esos momentos en los que China deja espacios y poder atacar.

-T: Japón

-LA: Japón muy parecido a China pero mejoró muchísimo. Es también un equipo muy aguerrido físicamente donde el primer concepto es romper el juego de los rivales pero, al contrario de China, en los últimos años mejoró su estilo de juego y, a veces, propone jugar, el control de pelota, el manejo de jugadas. Trata de ser más paciente cosa que no es una característica en los equipos asiáticos.

-T: Australia.

-LA: Australia es un equipo que no viene del todo bien en este último tiempo, con muchos cambios, algunos problemas en su cuerpo técnico .Pero siempre es un equipo que se levanta, que siempre va a ser poderoso por la calidad de sus jugadoras y entrenadores, por como entrenan y la mentalidad que tienen.