Una automotriz argentina aumentó más del 3% los precios tras la liberación parcial del dólar

La automotriz Volkswagen Argentina decidió aumentar en promedio 3,85% los precios de sus productos, tras la parcial liberación del mercado de cambios.

La empresa ya distribuyó entre sus concesionarios la nueva lista de precios que abarca a todos los modelos que comercializa en la Argentina.

La medida se toma a las pocas horas que se liberó el mercado cambiario, lo que derivó en un alza del precio del dólar para comercio del orden de 8%.

En lo que va de 2025, la marca de origen alemán acumula un incremento de 8,5%.

De acuerdo a la lista remitida, el modelo que menos aumentó fue la Nueva Amarok Black Style V6 AT 4x4 que incrementó su valor en 3,59% mientras que los que más aumentaron fueron las Taos Highline 250 TSI AT y Taos Highline Bi-Tono 250 TSI AT, que lo hicieron en 3,85%, aunque se mantuvieron las bonificaciones vigentes para cada uno de ellas (de $3.921.023 y $3.862.345, respectivamente).

Los otros dos modelos que conservaron las bonificaciones son Nivus 170 TSI MT ($236.073) y Nivus Comfortline 200 TSI AT ($236.073).

Con información de NA.

IG