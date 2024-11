El Banco Central hizo otra fuerte compra de divisas y las reservas llegaron a US$ 30.205 millones

El Banco Central logró concretar otra fuerte compra de divisas al intervenir en el mercado cambiario. Compró US$ 133 millones tras acelerar su participación en la última semana, con la adquisición de US$ 150 millones diarios.

Las reservas brutas internacionales aumentaron US$ 182 millones, hasta los US$ 30.205 millones. En las últimas cinco ruedas subieron más de US$ 500 millones.

El dólar oficial cotiza a $970,66 para la compra y a $1.029,18 para la venta. En el Banco Nación, el billete se ofreció a $979 para la compra y a $1.019 para la venta. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista alcanzó los a $999,50, esto es, 50 centavos arriba del cierre del miércoles. El dólar blue opera a $1.135 para la venta.

Los contratos del dólar futuro para noviembre y diciembre bajaron 0,1% a $1.014 y $1.040, respectivamente. La tasa nominal anualizada (TNA) para el plazo de fin de año marcó un 32%. En los contratos de 2025 se observó una mayor disparidad, con una baja en enero pero estabilidad en la mayoría del resto de los plazos hasta junio.

Tras la confirmación por parte del presidente Javier Milei de que bajará el ritmo de devaluación mensual en caso de que la desaceleración de la inflación se sostenga en los próximos dos meses, los precios pactados en el mercado reflejan una expectativa de que el “crawling peg” promedio desde febrero será del 1,8%.

El dólar MEP cotiza a $1.126,92 por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 12,75%. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.155,06 y el spread con el oficial se posiciona en el 15,56%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ofreció a $1.630,40, y el cripto a $1.157,41.

Con información de la agencia NA